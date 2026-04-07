Dallbogg, societatea de asigurări din Bulgaria care a vândut peste 200.000 de polițe RCA șoferilor români, este tot mai aproape de un deznodământ similar cu cel al City Insurance. Autoritatea de supraveghere din Bulgaria (FSC) a impus companiei o majorare de capital de 283 de milioane de euro pentru a-și putea relua activitatea, suspendată în prezent.

O gaură similară cu cea de la City Insurance

Suma este uriașă. Vorbim de 283 de milioane de euro, o cifră aproape identică cu cea pe care ASF o solicita în trecut de la City Insurance, companie care, până la urmă, a intrat în faliment. Iar semnele de întrebare nu se opresc aici. Dallbogg nu a mai operat o majorare de capital din 2017, adică de aproape un deceniu, un lucru extrem de rar întâlnit la o firmă care vinde masiv RCA, un segment cunoscut pentru daunalitatea ridicată.

E drept că activitatea din România reprezenta doar o mică parte din afacerile Dallbogg. Compania era activă mai ales în țări precum Italia, Grecia sau Polonia.

Cum s-a ajuns aici

Numai că tocmai problemele din piețele externe au atras atenția autorităților. România a fost una dintre țările care au acționat ferm când s-a descoperit că Dallbogg avea probleme cu gestionarea și plata daunelor. Demersul autorităților de la București de a opri vânzările pe piața locală, precedat de o mișcare similară a Poloniei și urmat de măsuri în Italia și Grecia, au constituit argumente solide pentru ca FSC să intervină.

Mai întâi, supraveghetorul bulgar a suspendat dreptul Dallbogg de a mai încheia polițe în afara Bulgariei. Apoi i-a suspendat complet activitatea.

Într-o poziție oficială, cei de la Dallbogg acuză o răzbunare politică și susțin că societatea este hărțuită de autorități.

Planul autorităților române pentru scenariul extrem

Dar ce se întâmplă cu românii prinși la mijloc? V-ați gândit la asta? La nivelul autorităților din România (ASF și Fondul de Garantare a Asiguraților – FGA) se pregătește deja un plan pentru situația în care Dallbogg va intra în faliment. Dimensiunile problemei nu sunt de neglijat. Vorbim de cel puțin 100.000 de polițe care sunt încă valide și, conform calculelor noastre, de aproximativ 10.000 de daune provocate de șoferi cu RCA la Dallbogg, majoritatea neachitate de bulgari.

În acest moment, responsabilitatea plății daunelor aparține în totalitate companiei. Acesta este scenariul de bază, în care Dallbogg își va respecta obligațiile pentru a putea reveni pe piață.

Vestea bună pentru păgubiți: FGA preia dosarele

Dacă asigurătorul nu face plățile și autoritățile de la Sofia îi vor ridica licența (lucru care s-ar putea întâmpla în mai puțin de două luni), obligația de plată va reveni fondului de garantare din Bulgaria. Aici intervine o veste bună. Spre deosebire de România, unde FGA preia dosarele doar după pronunțarea definitivă a falimentului, în Bulgaria fondul de garantare preia obligațiile imediat după ridicarea licenței.

Și, poate cel mai important, o modificare legislativă recentă, impusă printr-o Directivă Europeană, îi scutește pe români de drumuri la Sofia. Păgubiții se vor putea adresa direct Fondului de Garantare a Asiguraților (FGA) din România. Acesta va gestiona procedurile și se va îndrepta ulterior către fondul din Bulgaria pentru a-și recupera banii.

Procedura este valabilă în toate statele UE pentru asigurătorii transfrontalieri.

Trebuie menționat însă un detaliu important: fondul bulgar acoperă doar daunele din RCA, nu și regresele cu CASCO sau eventualele penalități. Conform calculelor noastre, dacă am lua în considerare o daună medie de circa 10.000 de lei, efortul total pentru FGA s-ar ridica la maximum 100 de milioane de lei, o sumă considerată mică în comparație cu resursele Fondului, mai ales că banii vor fi recuperați ulterior din Bulgaria.