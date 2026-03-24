Fintech-ul suedez Klarna, o bancă digitală specializată în soluții de plată, a anunțat extinderea parteneriatului cu retailerul de modă H&M în România și Ungaria. Astfel, clienții magazinelor online H&M din cele două țări vor putea alege noi metode de plată flexibile, inclusiv achitarea cumpărăturilor în trei rate egale, fără dobândă.

Plăți flexibile direct în coșul de cumpărături

Integrarea noilor opțiuni direct pe site-ul H&M permite cumpărătorilor să aleagă între plata integrală, plata în 30 de zile sau plata eșalonată în trei rate egale. E drept că totul depinde de eligibilitatea clientului, dar costurile sunt afișate transparent înainte de finalizarea comenzii. Obiectivul declarat al parteneriatului este simplu: diversificarea opțiunilor de plată pentru a răspunde diferitelor bugete și preferințe. se dorește o experiență digitală mai fluidă și mai previzibilă, cu mai puține bătăi de cap la finalizarea comenzii.

Katarzyna Skrzeczynska, Head of Customer Activation and Marketing pentru H&M Europa de Est, confirmă direcția. „Prin extinderea parteneriatului nostru cu Klarna, le oferim clienţilor din România şi Ungaria o modalitate modernă de a face cumpărături, cu soluţii de plată flexibile.”, a declarat aceasta.

O piață digitală în plină expansiune

Dar de ce acum? Se pare că momentul nu este deloc întâmplător. Adoptarea plăților digitale în România este pe un trend ascendent puternic, iar companiile din domeniu vor să profite de acest val. Loredana Pipoş-Lupescu, Country Manager România la Klarna, subliniază exact acest aspect.

„Observăm o adopţie tot mai puternică a plăţilor digitale în aceste pieţe şi ne propunem să le oferim consumatorilor opţiuni clare şi uşor de gestionat, iar pentru retaileri, un proces de plată care reduce fricţiunea şi susţine conversia”, spune Loredana Pipoş-Lupescu.

Peste 500.000 de utilizatori în mai puțin de un an

De la intrarea pe piața locală în iunie 2023, Klarna a reușit să atragă un număr solid de utilizatori. Peste 500.000 de români folosesc activ serviciile fintech-ului suedez.

Și nu e vorba doar de utilizatori. Compania colaborează deja cu peste 1.500 de comercianți din România, un portofoliu care se extinde constant.

Un parteneriat cu istoric internațional

La nivel global, cifrele Klarna sunt și mai mari. Compania are peste 118 milioane de utilizatori și procesează zilnic aproximativ 3,4 milioane de tranzacții, fiind prezentă în 45 de piețe.

Iar colaborarea dintre cele două companii suedeze (atât Klarna, cât și H&M au origini suedeze) nu este una nouă. Parteneriatul există de mai mulți ani la nivel internațional, iar extinderea în România și Ungaria marchează doar o nouă etapă în dezvoltarea prezenței Klarna în regiune.