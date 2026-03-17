Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pune frână propunerilor de reducere a accizelor la carburanți, o idee tot mai vehiculată în spațiul public. El a declarat luni că o astfel de măsură nu ar garanta nicidecum o ieftinire la pompă. Mai mult, o tăiere drastică, de 40%, este pur și simplu imposibil de susținut din punct de vedere bugetar în acest moment.

Analize pe masa Guvernului

Discuțiile sunt aprinse, iar la nivelul ministerului se lucrează deja pe mai multe scenarii. „Există mai multe propuneri în privinţa modului în care România trebuie să reacţioneze. Există analize, aceste analize le-am făcut şi noi, de la Ministerul Finanţelor”, a confirmat Nazare. subiectul este fierbinte.

Iar ministrul promite că o decizie nu va întârzia prea mult. „Sunt convins că în cel mai scurt timp aceste analize vor fi discutate la nivelul Guvernului şi va fi luată o decizie. În momentul când Guvernul va lua o decizie, o să vă anunţ.”

De ce nu funcționează tăierea accizei

Dar de ce atâta scepticism? Nu ar trebui ca o taxă mai mică să însemne automat un preț mai mic pentru noi toți? Lucrurile stau puțin diferit, explică șeful de la Finanțe.

„Ce pot să vă spun este că sunt foarte rezervat şi suntem în general rezervaţi în a acţiona asupra accizei. Propunerile care au ieşit în spaţiul public nu sunt propuneri pe care să le putem… sau scăderea accizei cu 40% nu poate fi susţinută din punct de vedere bugetar acum”, a detaliat acesta. Până la urmă, logica e simplă: degeaba taie statul o taxă, dacă vânzătorul decide să păstreze prețul sus și să-și mărească marja de profit. Aceeași idee a fost susținută, de altfel, și de premierul Bolojan în urmă cu câteva zile.

Avertismentul este clar.

„Cred că trebuie să fim realişti şi să dozăm măsurile în aşa fel încât obiectivul pe care ni l-am setat, acela de stabilizare a preţurilor să fie îndeplinit. Pentru că, atenţie, o scădere a accizei nu garantează scăderea preţului”, a punctat ministrul.

Adevărata problemă: stocurile vechi

Numai că, dincolo de discuția despre taxe, Alexandru Nazare indică o altă zonă unde ar trebui să se uite autoritățile pentru a tempera prețurile. El crede că atenția ar trebui îndreptată către jucătorii din piață care încă operează cu stocuri cumpărate la prețuri vechi.

„Cred că în acest moment este esenţial controlul operatorilor economici care dispun de stocuri de combustibil cumpărate înainte, care nu sunt influenţate de preţul actual al combustibilului”, a declarat Nazare. Practic, e vorba de companiile care stau pe stocuri de benzină și motorină achiziționate la prețuri mai mici (cele de dinainte de scumpiri), dar pe care le vând la prețurile umflate de acum. Obiectivul principal setat de Guvern, insistă ministrul, rămâne stabilizarea prețurilor, nu neapărat reducerea lor prin măsuri fiscale riscante.