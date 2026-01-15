În 2025, Nike a înregistrat cea mai rapidă creștere în segmentul de încălțăminte de pe platforma de resale StockX, extinzându-și prezența dincolo de categoria tradițională a adidașilor. Potrivit unui raport citat de Business Insider, performanța a fost impulsionată de un produs destinat recuperării sportive, nu de un model de sneakers.

Creștere explozivă în afara categoriei de adidași

Raportul anual de tendințe al StockX, bazat pe numărul de tranzacții din anul precedent, confirmă că Nike a fost cel mai vândut brand de adidași în 2025. Compania a devenit și brandul cu cea mai rapidă creștere în categoria distinctă de „încălțăminte”, un segment dominat de Ugg. Această evoluție marchează o extindere a prezenței Nike pe piața de resale, chiar dacă brandul nu obține profit direct din aceste tranzacții.

Modelul care a generat mii de tranzacții

Creșterea a fost determinată de modelul Nike ReactX Rejuven8, un papuc de tip slip-on din spumă, conceput pentru recuperarea sportivilor după efort. Produsul, cu un preț de retail de 75 de dolari pe site-ul oficial, a generat o creștere de 5.811% a tranzacțiilor cu încălțăminte Nike pe StockX între 2024 și 2025. Lansat la începutul lui 2025, modelul a înregistrat zeci de mii de vânzări pe platformă până la finalul anului.

Inovația, cheia succesului pe piața de resale

„Anul 2025 nu a fost definit de o singură categorie sau tendință – a fost modelat de o serie de lansări ieșite în evidență”, a afirmat Greg Schwartz, CEO-ul StockX, într-un comunicat de presă. „Companiile care s-au mișcat rapid, au prioritizat inovația și s-au aliniat cu partenerii potriviți au cules roadele”, a adăugat el. În clasamentul categoriei de încălțăminte, Nike este urmat de mărci precum Bravest Studios, Timberland, Bottega Veneta și Clarks. Alte branduri cu creșteri notabile pe platformă în 2025 au fost Mizuna (adidași), Uniqlo (îmbrăcăminte) și Sprayground (accesorii).

Strategia Nike centrată pe atleți dă rezultate

Performanța de pe StockX reflectă strategia Nike de a se concentra pe nevoile atleților, o direcție reafirmată de CEO-ul Elliott Hill de la preluarea funcției în 2024. Succesul unui produs de nișă, cum este încălțămintea de recuperare, pe piața secundară este văzut ca o validare a acestei strategii. Rezultatele indică faptul că abordarea companiei de a acoperi toate aspectele vieții unui sportiv, nu doar performanța competițională, generează interes pe piață.