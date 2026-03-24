Grupul maghiar OTP Bank, care și-a vândut recent subsidiara locală către Banca Transilvania, revine pe piața din România. Numai că o face printr-o metodă indirectă, prin sucursala sa din Bulgaria, DSK Bank AD, care a început deja procesul de recrutare pentru operațiunile de aici. Mișcarea vine după o prezență de 15 ani pe piața locală, încheiată cu o tranzacție de aproape 350 de milioane de euro.

Revenire prin pașaport european

DSK Bank, deținută de grupul financiar maghiar, este deja inclusă în registrul Băncii Naționale a României (BNR) privind instituțiile de credit din UE care pot furniza servicii pe teritoriul țării noastre. Iar primele semne ale revenirii sunt concrete: banca face angajări, căutând un manager de relații cu multinaționalele. V-ați fi așteptat la o revenire atât de rapidă?

Principala sarcină a viitorului angajat este să „Creeze și să crească un portofoliu de companii mari din România cu accent pe serviciile care pot fi oferite conform cerințelor UE”.

Această formulare definește, de fapt, strategia de revenire, cunoscută drept „pașaportare europeană”. companiile financiare din UE (inclusiv băncile) se pot notifica reciproc și pot presta servicii în orice țară membră, fiind reglementate în țara de origine, care în acest caz este Bulgaria. Un exemplu notabil de bancă ce funcționează similar la noi este ING.

Ce servicii va oferi DSK Bank

Conform notificării depuse la BNR, DSK Bank, sucursala bulgară a OTP, intenționează să presteze o gamă completă de servicii bancare. Vorbim aici de la acordarea de credite și atragerea de depozite până la operațiuni de leasing și factoring. Interesant este că și banca-mamă, OTP din Ungaria, figurează în registrele BNR cu un tip similar de notificare.

Și, spre deosebire de cazul societăților de asigurări, unde autoritatea locală (ASF) nu are prea multe pârghii de control, în sectorul bancar lucrurile stau puțin diferit. BNR are instrumente clare pentru a controla și, la nevoie, a limita activitatea băncilor care intră pe piață prin pașaport european.

Un trecut cu probleme penale și achiziții blocate

Înainte de vânzarea către Banca Transilvania, OTP a avut o perioadă agitată în România. După ce a preluat Millennium Bank, grupul maghiar a încercat în 2018 să cumpere și Banca Românească, însă a renunțat după ce BNR i-a respins dosarul de preluare.

E drept că motivele nu au fost niciodată pe deplin publice.

S-a discutat intens la acea vreme despre faptul că sursa banilor pentru tranzacție ar fi fost una dubioasă, cu posibile legături în Federația Rusă. Mai mult, OTP a fost implicată și în dosare penale care au vizat inclusiv foști directori executivi ai băncii, fiind investigate transferuri cu probleme legate de țări din fosta URSS, inclusiv Republica Moldova.

Vânzarea către Banca Transilvania

În final, după aceste episoade, OTP a decis să iasă de pe piața locală. Procesul de vânzare către Banca Transilvania a început în 2023 și s-a finalizat în cursul anului 2024. Tranzacția prin care BT a preluat întregul grup OTP din România s-a ridicat la o sumă de aproape 350 de milioane de euro.