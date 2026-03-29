Pensia medie plătită de fondurile administrate privat (Pilonul II) a depășit 35.200 de lei pe parcursul anului 2025, marcând o creștere de aproape 14% față de media înregistrată în primele șase luni. Anul trecut, peste 77.000 de români și-au încasat banii din pensia privată, acesta fiind cel mai mare număr din istoria de aproape 18 ani a sistemului la care contribuie obligatoriu peste 8,3 milioane de salariați.

Plăți totale de 2,73 miliarde de lei în 2025

Pe parcursul anului 2025, fondurile de pensii au efectuat plăți ale activului personal net în valoare totală de circa 2,73 miliarde de lei către 77.503 participanți sau beneficiari. E drept că nu toate plățile au fost pentru atingerea vârstei de pensionare. Din valoarea totală, un procent de 81% este aferent deschiderii dreptului la pensie, 7,4% a fost virat ca urmare a decesului participantului, iar 11,6% a reprezentat plăți ca urmare a invalidității.

Până în prezent, peste 300.000 de români au încasat deja pensia din sistemul privat. Numărul beneficiarilor va crește exponențial în următoarea perioadă, pe măsură ce sistemul se maturizează și primii cotizanți ajung la vârsta legală de pensionare.

Plăți unice sau eșalonate?

O întrebare pe care și-o pun mulți este cum se încasează, de fapt, banii. Datele oficiale arată o preferință clară pentru încasarea întregii sume dintr-o dată. Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) oferă o imagine detaliată a modalităților de plată.

„În anul 2025, ca modalitate de plată a activului personal net, pentru 69% dintre participanți/beneficiari au fost efectuate plăți unice, în timp ce procentul celor eșalonate a fost de 31%. Ca urmare a deschiderii dreptului la pensie, au fost efectuate plăți unice în valoare de 1,48 miliarde de lei și plăți eșalonate în valoare de circa 737 de milioane de lei. Au fost înregistrate plăți unice în cuantum de 163 de milioane de lei și plăți eșalonate în cuantum de 38 de milioane de lei către beneficiarii activului personal net ca urmare a decesului participantului. Pentru invaliditate, cuantumul activului net personoihal plătit a fost de aproximativ 245 milioane lei aferent plăților unice și 71 milioane lei prin plăți eșalonate.”, notează ASF.

Randamentele, motorul principal al creșterii

V-ați întrebat vreodată de ce banii din contul de pensie privată cresc mai repede decât contribuțiile virate lunar? Explicația stă în randamentele foarte bune obținute de administratori. Anul 2025 a fost, de fapt, cel mai bun an din istorie din acest punct de vedere, cu un plus de 19,2%, adică aproximativ dublu față de inflația anuală.

Cei șapte administratori plasează banii participanților mai ales în titluri de stat românești (în jur de 70% din active), însă creșterea din 2025 a fost susținută puternic și de rezultatele acțiunilor listate la Bursa de Valori București (BVB), unde se duc circa 20% din active.

Contrastele sunt puternice.

Iar principala diferență față de sistemul public de pensii (Pilonul I) este tocmai aceasta. În timp ce statul, în perioade dificile, recurge la măsuri de austeritate sau la introducerea de noi contribuții, sistemul privat, pe bune, are capacitatea de a crește organic din investiții.

Banii din cont s-au înmulțit, contribuțiile au stagnat

Analizând datele ASF din ultimele șase luni ale lui 2025, se vede clar cum sumele deținute în conturi de participanți au crescut substanțial, în contrast cu contribuțiile acestora, care au stagnat. Motorul a fost randamentul obținut din investiții, reflectat în evoluția Valorii Unitare a Activului Net (VUAN).

Dar cifrele devin și mai interesante pentru cei care au avut continuitate. Pentru participanții care au contribuit lună de lună, încă de la începutul sistemului în 2008, suma medie acumulată în cont este dublă față de media pe sistem, ajungând în jurul valorii de 50.000 de lei. Pentru cei care au ajuns deja la vârsta pensionării, sumele încasate din Pilonul II echivalează deja cu pensia medie de stat pe un an sau chiar cu pensia minimă pe 27 de luni.