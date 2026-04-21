Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, intervine pentru a lămuri situația investigației asupra posibilei manipulări a indicelui ROBOR. În ciuda reacțiilor aprinse din piață, Chirițoiu subliniază că instituția pe care o conduce nu a luat încă o decizie finală în acest caz ce vizează marile bănci din România.

O decizie care se lasă așteptată

Dezbaterile pe marginea acestui subiect s-au încins prematur. „Raportul investigației referitoare la ROBOR a generat deja numeroase dezbateri și speculații, deși nu avem încă o astfel de decizie finală”, a transmis președintele Consiliului Concurenței. Până la urmă, cum stau lucrurile?

Urmează o etapă esențială în procedură, anume audierea băncilor implicate. Iar argumentele acestora vor conta în verdictul final. „Nu este obișnuit, și nici util, să discutăm o propunere de decizie, care este probabil să sufere modificări, având în vedere că urmează o etapă foarte importantă: audierea băncilor și prezentarea argumentelor acestora, de care vom ține cont când vom lua decizia finală”, a explicat Chirițoiu.

Ce se investighează, de fapt?

Miza este uriașă, având în vedere că de ROBOR depind ratele multor români, dar și o parte din costurile la care se împrumută statul. totusi, din punct de vedere procedural, lucrurile sunt destul de clare. „Desi foarte important din punct de vedere economic si al eventualelor sanctiuni, din punct de vedere legal si procedural acest caz nu este unul neobișnuit”, a mai spus oficialul.

Dar ce anume verifică autoritatea de concurență? Nu cadrul de reglementare, ci acțiunile concrete ale instituțiilor de credit. „Investigația noastră nu vizează insa cadrul de reglementare, ci comportamentul băncilor, concentrându-se asupra suspiciunii că acestea nu ar cota independent una față de cealaltă în cadrul procedurii de fixing prin care se stabilește indicele ROBOR”, se arată în comunicare.

Independența cotațiilor este cheia.

„Independența acestor cotații este esențială pentru relevanța indicatorului și este prevăzută și de normele bancare, nu numai de cele de concurență”, a punctat Bogdan Chirițoiu.

Amenzi substanțiale pe țeavă

Legislația din România este aliniată la cea europeană, iar investigații similare au avut loc în numeroase alte state, unele finalizate cu sancțiuni usturătoare. „Investigații similare privind stabilirea unor indicatori financiari, precum ROBOR, au avut loc în numeroase state europene și în Statele Unite ale Americii, unele dintre acestea fiind finalizate cu sancțiuni semnificative”, a amintit președintele CC.

Și în cazul României, dacă se va ajunge la sancțiuni, acestea nu vor fi deloc de neglijat. Ba chiar dimpotrivă. „Dacă în cazul nostru vor fi impuse amenzi, acestea vor fi substanțiale, având în vedere domeniul și dimensiunea companiilor implicate.” fireste, băncile care se vor considera nedreptățite vor avea căi de atac. „fireste, părțile care vor fi nemulțumite de decizia noastră se pot adresa Curtii de Apel București și ulterior Înaltei Curti de Casație și Justiție, ca în orice altă situație similară”, a concluzionat Chirițoiu.

Contextul tensionat: Isărescu și Șucu au pus paie pe foc

Clarificările lui Bogdan Chirițoiu vin după o serie de declarații critice la adresa investigației. Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a transmis voalat că autoritatea de concurență nu ar înțelege pe deplin mecanismele ROBOR și nici funcționarea sistemului bancar. Mai mult, Dan Șucu, în calitate de președinte al Concordia (organizația patronală), a avertizat că o decizie greșită ar putea duce la blocaje de finanțare în economie, destabilizând atât finanțarea statului, cât și a companiilor private.

Acum, mingea este în terenul Consiliului Concurenței, care promite transparență totală la finalul procesului. „Când adoptatam o decizie, o facem publică și oferim explicațiile necesare.”