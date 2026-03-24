Aproape o treime din băncile active în România, mai exact nouă instituții de credit din totalul de 29, au încheiat anul 2025 pe pierdere. Acestea au adunat un minus cumulat de 369,1 milioane de lei, chiar într-un context economic marcat de dobânzi încă ridicate și o inflație de aproape 10%.

Profit record, dar mai multe bănci pe minus

La polul opus, celelalte 20 de instituții de credit (reprezentând 69% din total) au raportat profituri cumulate impresionante, de peste 15,8 miliarde de lei. Iar acest lucru a dus profitul întregului sistem bancar românesc la un nivel record la finalul anului trecut, atingând 15,5 miliarde de lei. Cum vine asta, un profit record, dar mai multe bănci pe roșu? E drept că, cel mai probabil, pe lista celor cu pierderi se regăsesc bănci mai mici, unele dintre ele fiind abonate la rezultate negative în ultimii ani.

Comparația cu anul 2024

Lucrurile stau puțin diferit față de anul precedent. La finalul lui 2024, doar șapte bănci erau pe minus, deși pierderile lor cumulate erau, paradoxal, mai mari, ajungând la 414,8 milioane de lei. În același timp, cele 25 de bănci care au avut atunci rezultate pozitive au generat profituri cumulate de 14,6 miliarde de lei.

Mai puține bănci pe piață

Și numărul total de jucători din piață a scăzut. Dacă în anii 2023 și 2024 activau 32 de bănci în România, în 2025 numărul acestora a coborât la 29, în principal ca urmare a proceselor de fuziuni și achiziții (M&A).

Tendința este clară.

Privind în urmă, vedem o consolidare accelerată. Acum un deceniu, pe piața locală existau 40 de bănci. Dar în anii de criză 2008-2009, pe piața bancară românească activau nu mai puțin de 42 de instituții de credit.

Contextul economic general

Toată această dinamică a avut loc într-un context macroeconomic deloc simplu. Anul 2025 a fost caracterizat de dobânzi încă mari, o inflație care s-a apropiat de pragul de 10% și o creștere economică pe care mulți au descris-o ca fiind modestă.