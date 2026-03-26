OpenAI a pus pe pauză pe termen nedefinit planurile de a dezvolta un mod „erotic” pentru ChatGPT. Decizia vine într-o săptămână plină de schimbări strategice pentru gigantul AI, care a renunțat și la alte proiecte secundare, precum generatorul video Sora, pentru a se concentra pe clienții din zona de business și pe programatori. Iar noua direcție pare să dea deja roade, printr-un contract uriaș cu Pentagonul.

Modul „adult”, oprit pe termen nedefinit

Propunerea unui „mod pentru adulți” a fost lansată pentru prima dată de CEO-ul Sam Altman în luna octombrie și a stârnit controverse considerabile atât din partea grupurilor de supraveghere a tehnologiei, cât și din interiorul companiei. Lucrurile s-au încins în ianuarie, în timpul unei ședințe între directorii companiei și consiliul de consilieri. Unul dintre aceștia a avertizat că OpenAI ar putea fi pe cale să dezvolte un „antrenor sexy de sinucidere”.

În mijlocul criticilor, lansarea funcționalității a fost amânată de mai multe ori. Acum, e drept că proiectul nu mai are niciun termen de lansare.

Contactat pentru un punct de vedere, un purtător de cuvânt al OpenAI a declarat că firma nu are „nimic de adăugat”.

Curățenie generală la OpenAI

Renunțarea la modul erotic este doar cel mai recent proiect secundar abandonat de OpenAI în ultima săptămână. Marți, compania a anunțat discret că va deprioritiza Instant Checkout, o funcție din ChatGPT care urmărea să transforme chatbot-ul într-un portal de achiziții de pe site-uri de comerț electronic. Dar asta nu e tot.

Miercuri, compania a anunțat, în mod surprinzător, că va închide Sora, generatorul său video bazat pe inteligență artificială. Sora fusese criticat pentru că a inspirat un val de conținut de proastă calitate generat de AI (așa-numitul „AI slop”) care a inundat internetul de la lansarea sa în 2024.

O nouă strategie dictată de concurență

Toate aceste schimbări vin la aproximativ o săptămână după ce The Wall Street Journal a raportat că OpenAI va opera o „schimbare majoră de strategie” pentru a renunța la proiectele care o distrag de la obiectivele principale: utilizatorii de business și programatorii. V-ați întrebat de ce tocmai acum?

Până la urmă, răspunsul pare să stea în presiunea venită din partea rivalilor de la Anthropic. Aceștia au lansat cu tenacitate o serie de instrumente de programare și de afaceri în ultimele luni și au avut un succes serios în atragerea clienților. Cele două companii s-au luptat deschis și pentru contractele cu Pentagonul, o bătălie pe care OpenAI pare să o fi câștigat.

Acum trei săptămâni, OpenAI a anunțat un acord de 200 de milioane de dolari cu Departamentul Apărării, în timp ce Anthropic este acum blocată într-o bătălie juridică cu agenția. dacă evoluțiile recente ne spun ceva, viitorul inteligenței artificiale este probabil mai puțin despre pornografie și meme-uri și mai mult despre afaceri și război.