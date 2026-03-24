Planurile OpenAI de a transforma ChatGPT într-un hub de e-commerce, un fel de rival pentru Amazon, nu merg tocmai bine. Compania a anunțat marți că face un pas în spate și renunță la o funcționalitate lansată recent, care le permitea utilizatorilor să cumpere produse direct din interfața chatbot-ului.

Checkout direct, un eșec

Anul trecut, OpenAI a lansat capabilități de cumpărare în ChatGPT, poziționându-se ca un „asistent de cumpărături” menit să conecteze consumatorii cu vânzătorii relevanți. O funcție numită „Instant Checkout”, lansată în septembrie, încuraja utilizatorii să discute cu chatbot-ul despre ce doresc să cumpere și, similar unui site de e-commerce tradițional, să adauge produsele într-un coș de cumpărături direct în ChatGPT.

Numai ca funcția nu a fost un succes răsunător. OpenAI a anunțat acum că va reduce amploarea acestei funcționalități. „Am constatat că versiunea inițială a Instant Checkout nu oferea nivelul de flexibilitate pe care aspirăm să îl oferim, așa că le permitem comercianților să folosească propriile experiențe de checkout, în timp ce ne concentrăm eforturile pe descoperirea de produse”, a explicat compania într-o postare pe blog.

Un purtător de cuvânt al OpenAI a clarificat că dezvoltarea Instant Checkout ca funcție de sine stătătoare nu mai este o prioritate. În schimb, compania va prioritiza dezvoltarea descoperirii de produse pentru consumatori, continuând să sprijine diverse căi de finalizare a comenzilor, inclusiv prin site-urile proprii ale comercianților.

Adevăratul motiv din spatele deciziei

Dincolo de declarațiile oficiale, se pare că lucrurile stau puțin diferit. O sursă a dezvăluit că utilizatorii ChatGPT, pe bune, „nu foloseau chatbot-ul pentru a-i ajuta efectiv să facă achiziții”.

Și până la urmă, de ce ar face-o?

Datele par să confirme această reticență. Un studiu din octombrie, care a analizat traficul de recomandare provenit de la ChatGPT, a constatat că site-urile de e-commerce nu câștigau prea mulți bani de la utilizatorii chatbot-ului.

Noul plan un hub de informații

Iar acum OpenAI schimbă macazul. În loc să transforme ChatGPT într-un portal de cumpărături, compania îl repoziționează ca un hub centralizat de informații pentru consumatori. Ideea este ca shopperii online să-l folosească drept un instrument de cercetare intermediar, care să-i ajute să decidă ce produs să cumpere în final.

Planul concret este ca comercianții să-și creeze propriile aplicații în cadrul ChatGPT. Aceste aplicații vor direcționa apoi utilizatorii către experiențele de checkout de pe site-urile proprii ale comercianților respectivi.

Tehnologia din spate și viitorul

Această nouă experiență de cumpărături este susținută de Agentic Commerce Protocol (ACP), un standard deschis pentru e-commerce pe care compania l-a dezvoltat în parteneriat cu gigantul fintech Stripe (o colaborare deloc de neglijat). Protocolul utilizează date furnizate direct de comercianții participanți.

Pe viitor, OpenAI a promis că ChatGPT va oferi informații mult mai detaliate despre produse. Va afișa imagini comparative, alături de alte metrici utile pentru fiecare articol, precum prețuri, caracteristici și recenzii.