Aurul rămâne „regele” investițiilor sigure. Metalul a atins un nou maxim istoric

Aurul a atins un nou maxim istoric, confirmându-și reputația de cel mai sigur refugiu financiar în perioadele de criză și incertitudine. Valoarea unciei a ajuns luni dimineață pe piața spot din Singapore la 3.604,70 dolari, depășind precedentul record înregistrat cu doar câteva zile înainte.

Contextul este unul fragil: economia americană creează mult mai puține locuri de muncă decât se anticipa, rata șomajului urcă, iar presiunea asupra Rezervei Federale de a reduce dobânzile se intensifică. În paralel, băncile centrale, inclusiv cea a Chinei, își majorează rezervele în aur, consolidând trendul de apreciere.

De ce aurul crește atunci când economia dă semne de slăbiciune

Aurul nu produce dobândă și nici nu oferă dividende. Cu toate acestea, aurul are o caracteristică unică: este perceput ca o valoare universală, greu de depreciat în perioade de incertitudine.

Atunci când dobânzile scad, investițiile în obligațiuni sau în depozite bancare devin mai puțin atractive. În acest moment, investitorii își mută o parte din fonduri către active considerate sigure: aur, argint sau alte metale prețioase.

Raportul publicat de Departamentul Muncii din SUA, care arată că în august au fost create doar 22.000 de locuri de muncă, a zdruncinat încrederea piețelor. Creșterea șomajului, la cel mai ridicat nivel de după 2021, a alimentat speculațiile că Fed va reduce de trei ori dobânda până la finalul anului.

În acest context, aurul nu doar că își păstrează valoarea, ci devine chiar mai atractiv, consolidându-și poziția ca activ de refugiu.

Evoluția aurului și argintului în ultimii ani

Ultimii trei ani au fost un test de rezistență pentru sistemul financiar global. Pandemia, războaiele comerciale, tensiunile geopolitice și inflația persistentă au schimbat radical modul în care investitorii își alocă resursele.

În această perioadă, atât aurul, cât și argintul au cunoscut o creștere spectaculoasă, aproape dublându-și valoarea. Aurul a fost propulsat de factori multipli:

inflația ridicată din SUA și Europa;

războiul din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu;

atacurile repetate ale administrației Trump asupra independenței Rezervei Federale;

diversificarea rezervelor valutare de către marile bănci centrale.

Argintul, deși mai volatil, a beneficiat de același trend. În plus, cererea industrială pentru argint – utilizat în electronice, energie solară și tehnologia bateriilor – a consolidat creșterea.

Aurul și politica băncilor centrale

Un alt element esențial care alimentează aprecierea aurului este strategia băncilor centrale. Cea a Chinei, de pildă, a cumpărat aur în fiecare lună din ultimul an, ajungând la a zecea lună consecutivă de majorare a rezervelor.

Această tendință nu este întâmplătoare. Statele caută să reducă dependența de dolarul american, mai ales într-o perioadă în care geopolitica influențează masiv piețele valutare. Aurul rămâne alternativa ideală pentru diversificare: lichid, recunoscut internațional și relativ stabil pe termen lung.

Pe de altă parte, băncile centrale din Europa și Orientul Mijlociu adoptă politici similare, ceea ce pune o presiune suplimentară pe cerere și împinge prețul în sus.

Prognoze: cât de sus poate ajunge aurul?

Goldman Sachs a lansat recent un scenariu care a atras atenția piețelor: dacă independența Rezervei Federale americane ar fi afectată și investitorii ar decide să transfere doar o mică parte din fondurile lor din obligațiuni către aur, prețul unciei ar putea urca spre 5.000 de dolari.

Acest scenariu, deși considerat agresiv, reflectă realitatea: aurul are potențialul de a continua să crească atâta timp cât instabilitatea economică persistă.

În plus, aurul beneficiază de o dinamică psihologică puternică. Odată ce prețul atinge noi maxime, tot mai mulți investitori se tem să nu piardă trenul și cumpără, amplificând creșterea.

Aurul ca instrument de protecție împotriva inflației

Inflația rămâne unul dintre cei mai mari dușmani ai economiilor moderne. Puterea de cumpărare scade, iar economiile populației sunt erodate. În acest context, aurul devine o ancoră de stabilitate.

Datele arată că, pe termen lung, aurul își păstrează valoarea chiar și atunci când monedele naționale se depreciază. Tocmai de aceea, investitorii individuali, dar și marile fonduri, aleg să includă aur în portofoliu ca metodă de protecție.

România și raportarea la aur

România nu este izolată de acest trend global. Banca Națională a României deține rezerve importante de aur, pe care le păstrează atât în țară, cât și în străinătate, la Banca Angliei.

Pentru populație, aurul rămâne un activ preferat în perioade de instabilitate. Vânzările de lingouri și monede din aur au crescut în ultimii ani, pe măsură ce românii caută metode de a-și proteja economiile de inflație și de volatilitatea pieței valutare.

În plus, tradiția culturală joacă un rol important. Aurul, sub formă de bijuterii sau obiecte de familie, este perceput nu doar ca o investiție, ci și ca o garanție a stabilității financiare personale.

Aurul și investițiile pe termen lung

Un aspect esențial este că aurul nu este destinat speculațiilor pe termen foarte scurt. Deși volatilitatea poate oferi oportunități pentru traderi, adevărata valoare a aurului se vede pe perioade lungi, de ani sau decenii.

Investitorii care includ aurul în portofoliu nu o fac pentru a obține profit rapid, ci pentru a reduce riscul general. Aurul are tendința să crească atunci când piețele bursiere scad, oferind un echilibru esențial.

De aceea, specialiștii recomandă ca fiecare portofoliu diversificat să conțină un procent din aur, tocmai pentru a asigura protecție în momente de criză.

Creșterea spectaculoasă a prețului aurului nu este o întâmplare, ci rezultatul unui cumul de factori: economia americană slăbită, presiunea asupra Rezervei Federale, achizițiile masive ale băncilor centrale și nevoia generală de protecție într-o lume instabilă.

Pentru investitori, mesajul este clar: aurul rămâne cel mai de încredere activ în perioade de incertitudine. Fie că vorbim de mari instituții financiare sau de economisitori obișnuiți, aurul oferă stabilitate atunci când restul piețelor se clatină.

Iar dacă prognozele optimiste se confirmă, drumul către 5.000 de dolari uncia ar putea deveni realitate mai repede decât se așteaptă mulți.