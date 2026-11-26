Prețul aurului poate scădea chiar dacă inflația crește, pentru că aurul nu plătește dobândă, iar investitorii pot aștepta dobânzi mai mari. Nici inflația anunțată nu mișcă singură prețul: contează ce anticipa deja piața și cum se schimbă dolarul.

Dacă economisești în aur în România, câștigul tău depinde și de cursul dolar-leu, de prețul plătit comerciantului și de suma oferită la răscumpărare. Poți vinde în pierdere chiar dacă prețul internațional al aurului a rămas aproape neschimbat.

De ce aurul poate scădea când inflația crește

Dobânda reală este, pe scurt, dobânda din care se scade inflația așteptată. Când ea urcă, deținerea aurului înseamnă renunțarea la un venit mai mare dintr-un produs care plătește dobândă. Aurul poate deveni astfel mai puțin căutat.

Contează și surpriza din cifra inflației. Dacă investitorii se așteptau deja la o creștere, anunțul poate schimba puțin prețul. Dacă se așteaptă apoi la dobânzi reale mai mari, aurul poate scădea; dacă se așteaptă la dobânzi reale mai mici, poate crește. Aceste legături sunt descrise în analiza World Gold Council din iulie 2026 și în studiul FMI din 2026.

Dolarul are și el un rol. Aurul este cotat în dolari, iar un dolar mai puternic îl poate face mai scump pentru cumpărătorii care folosesc alte monede. Dobânzile, dolarul și așteptările privind economia acționează împreună; inflația mai mare nu garantează un preț mai mare al aurului.

Cum se formează prețul de referință

La Londra, prețul internațional de referință se formează printr-o licitație electronică în care sunt puse față în față ordine de cumpărare și de vânzare. Este stabilit de două ori pe zi, la 10:30 și 15:00, ora Marii Britanii, și este exprimat în dolari pentru o uncie troy. O uncie troy are 31,1035 grame.

Referința privește aurul tranzacționat în cantități mari, nu prețul final al unui lingou mic. Lingourile mici pot costa mai mult pe gram din cauza fabricării. Comerciantul poate adăuga o marjă, transportul și asigurarea, iar la răscumpărare poate oferi un preț sub cel de referință.

Cum ajunge prețul aurului în lei

Ca să estimezi valoarea metalului în lei pe gram, înmulțești cotația în dolari pe uncie cu numărul de lei pentru un dolar, apoi împarți la 31,1035. BNR publică atât cursul dolarului, cât și o referință pentru aur. Cursul BNR nu este însă prețul la care un comerciant îți vinde sau îți răscumpără lingoul.

Dacă aurul scade în dolari, dar dolarul se scumpește față de leu, valoarea aurului în lei poate scădea mai puțin, poate rămâne stabilă sau poate crește. Dacă leul se întărește față de dolar, valoarea în lei poate fi mai mică decât ar sugera mișcarea cotației internaționale. La valoarea metalului se adaugă costurile produsului.

Când poți vinde în pierdere

Prețul de cumpărare și oferta de răscumpărare sunt două sume diferite. La o cumpărare care costă în total 6.000 de lei, de exemplu, o ofertă de răscumpărare de 6.000 de lei lasă un câștig de 0 lei înaintea eventualelor cheltuieli ulterioare de păstrare sau asigurare. Ca să nu pierzi bani, suma primită la revânzare trebuie să acopere cei 6.000 de lei și aceste cheltuieli; orice ofertă mai mică produce o pierdere.

Diferența dintre prețul de vânzare și cel de răscumpărare poate produce o pierdere chiar dacă prețul internațional nu s-a mișcat. Nu există un preț unic de răscumpărare pentru toți comercianții. Contează oferta pentru produsul pe care îl deții și costurile de livrare, păstrare sau asigurare care i se aplică.

Ce taxe se aplică aurului de investiții

Codul fiscal scutește de TVA aurul care îndeplinește condițiile pentru aur de investiții. Aici sunt incluse anumite monede, dar și lingouri și plachete cu puritate de cel puțin 995 la mie. Lingourile și plachetele de cel mult un gram nu sunt incluse. Scutirea de TVA nu elimină marja comerciantului și celelalte costuri.

La vânzare, impozitul privește câștigul, nu întreaga sumă încasată. Din prețul de vânzare se scade valoarea fiscală, în care intră costurile aferente tranzacției; la calculul anual se ține seama și de pierderile fiscale care pot fi reportate. Pentru veniturile din transferul aurului de investiții realizate de la 1 ianuarie 2026, impozitul este de 16% din câștigul net anual impozabil, conform schimbării aduse prin Legea nr. 239/2025 și explicate de ANAF.

Dacă după scăderea costurilor și a pierderilor care pot fi folosite rămâne un câștig anual impozabil de 6.000 de lei, calculul este 6.000 × 16% = 960 de lei impozit. Acest exemplu pornește de la câștigul deja calculat, nu de la prețul lingoului. Suma rămasă după toate taxele depinde și de celelalte venituri ale persoanei.

Poate apărea și contribuția la sănătate, numită CASS, dacă veniturile eligibile cumulate ating un prag și nu se aplică o excepție. Pentru 2026, ANAF indică pragurile de 24.300, 48.600 și 97.200 de lei. La primul prag, baza de 24.300 de lei înmulțită cu cota de 10% dă o contribuție de 2.430 de lei; un câștig de 6.000 de lei nu arată singur dacă pragul este atins, fiindcă se iau în calcul și celelalte venituri eligibile.

Veniturile realizate în 2026 se declară, potrivit termenului general, prin Declarația unică până la 25 mai 2027. Factura și dovezile costurilor trebuie păstrate pentru calculul câștigului sau al pierderii.

Ce verifici înainte să cumperi

Verifici greutatea, puritatea, factura și actele produsului, inclusiv dacă acesta se încadrează la aur de investiții. Ceri prețul total de cumpărare și oferta de răscumpărare pentru același produs. Diferența dintre ele îți arată cât trebuie să urce valoarea ca să recuperezi costul inițial. Verifici cât plătești pentru livrare, păstrare și asigurare, precum și condițiile în care poți revinde. Păstrezi factura și dovezile tuturor costurilor tranzacției pentru calculul de la vânzare.

Aurul fizic poate fi furat sau contrafăcut, iar o revânzare rapidă la prețul dorit nu este garantată. Prețul aurului și cursul dolarului se pot mișca amândouă împotriva ta.

Întrebări frecvente

Orice monedă de aur este scutită de TVA?

Nu. Pentru a fi considerată aur de investiții, moneda trebuie să aibă o puritate de cel puțin 900 la mie, să fi fost emisă după anul 1800 și să îndeplinească și celelalte condiții din Codul fiscal.

Pot returna în 14 zile aurul cumpărat online?

Nu presupune că dreptul se aplică automat. OUG nr. 34/2014 exclude de la retragerea în 14 zile bunurile al căror preț depinde de mișcările pieței financiare pe care comerciantul nu le poate controla. Aplicarea excepției la produsul cumpărat se verifică în contract și în condițiile comerciantului.

Ce se întâmplă cu o pierdere la vânzare?

Codul fiscal permite reportarea pierderilor fiscale și compensarea lor în următorii șapte ani fiscali consecutivi, în ordinea în care au apărut. Calculul are nevoie de dovezile prețurilor și ale costurilor tranzacțiilor.

Pot cumpăra aur de investiții și fără să țin un lingou acasă?

OUG nr. 10/2018 amintește și de operațiunile cu aur din conturi sau din titluri deținute la bănci, nu doar de livrarea fizică. Condițiile și costurile unui astfel de produs trebuie verificate separat de cele ale unui lingou.

Surse verificate la 26 noiembrie 2026: London Bullion Market Association, paginile despre licitația aurului și prețul aurului de gros; World Gold Council, analiza din iulie 2026; Fondul Monetar Internațional, studiul din 2026 despre aur; Federal Reserve și Federal Reserve Bank of St. Louis, explicațiile privind dobânzile reale și inflația așteptată; Banca Națională a României, cursurile valutare; Codul fiscal, Legea nr. 239/2025 și materialul ANAF pentru 2026; OUG nr. 10/2018 și OUG nr. 34/2014.