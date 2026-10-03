West Power Investments, subsidiară a Rezolv Energy, dezvoltă în județul Arad parcul fotovoltaic Dama Solar, o investiție estimată la 520 de milioane de euro. Proiectul se construiește pe aproximativ 1.000 de hectare și se numără printre cele mai mari investiții în energie regenerabilă aflate în dezvoltare în România.

Potrivit publicației Gândul, care preia informațiile publicației maghiare Világgazdaság, 14 instituții asigură finanțarea printr-o linie de credit de 561 de milioane de euro. Suma disponibilă prin credit și valoarea investiției sunt două repere financiare distincte ale proiectului.

Printre instituțiile care finanțează parcul se numără:

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD);

IFC (International Finance Corporation);

Erste Group;

UniCredit Bank;

OTP Bank;

Raiffeisen Bank;

Siemens Bank.

Acordul cu Transelectrica prevede plata energiei la preț fix

Contractul pentru achiziția unei părți din energia produsă este descris de publicația maghiară Világgazdaság: „West Power Investments, compania din spatele proiectului, a semnat recent un contract cu Transelectrica, operatorul național al rețelei de distribuție a energiei electrice, în baza căruia compania de stat va plăti un preț fix, timp de 15 ani, pentru energia electrică produsă de capacitatea de generare de 520 de megawați”.

Capacitatea proiectată ar depăși recordul european actual

Dama Solar este proiectat pentru o capacitate de 1.044 de megawați (MW), față de circa 650 MW la Witznitz Solar Park din Germania, deținătorul recordului actual în Uniunea Europeană (UE). Dacă va fi finalizat conform planului, proiectul din România ar deveni cel mai mare parc fotovoltaic din UE.

Producția anuală este estimată la aproximativ 1.800 de gigawați-oră (GWh) de energie electrică. Capacitatea exprimată în megawați indică puterea instalației, în timp ce producția în gigawați-oră reprezintă cantitatea de energie estimată pentru un an.

Proiectul a intrat și în atenția presei maghiare. În evaluarea acesteia, Dama Solar ar mări semnificativ capacitatea solară a României și ar întări poziția țării în sectorul energiei regenerabile din sud-estul Europei.

În aceeași evaluare, amplasarea în județul Arad cântărește prin vecinătatea cu Ungaria și prin apropierea de infrastructura energetică și de transport către Europa Centrală.

Despre activitatea grupului și rezultatele sale financiare, presa maghiară, preluată de Gândul, scrie: „Rezolv Energy operează și dezvoltă parcuri eoliene și solare cu o capacitate instalată totală de 2 gigawați în România și Bulgaria. În anul 2025, compania a înregistrat vânzări de 10,072 milioane de lei (aproximativ 699 de milioane de forinți), iar profitul său net a fost de 510.909 lei (aproximativ 35 de milioane de forinți)”.

Calendarul proiectului prevede finalizarea instalației până în septembrie 2028. Producția comercială ar urma să înceapă cel târziu în septembrie 2030.