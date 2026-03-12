Cristina Chiriac, propusă șefă la Parchetul General, explică milionul de euro din avere

Cristina Chiriac, procurorul propus de ministrul Justiției pentru funcția supremă în Parchetul General, a fost nevoită să explice o sumă de un milion de euro apărută în declarația sa de avere. În fața Consiliului Superior al Magistraturii, candidata a susținut că totul este o simplă eroare materială, provocată de o virgulă.

Întrebarea a venit joi, în timpul interviului oficial pentru șefia Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, desfășurat în fața Secției pentru Procurori a CSM. Un reprezentant al Consiliului a precizat că suma nu pare a avea o justificare certă din veniturile obținute de Chiriac, relatează Observatornews, care citează News.ro.

O eroare tehnică la completarea declarației

Cristina Chiriac a afirmat că greșeala a apărut la completarea online a documentului, pe platforma Agenției Naționale de Integritate (ANI). Ea a explicat că sistemul informatic nu a interpretat corect datele introduse. „A fost doar o eroare materială în redactarea declaraţiei de avere pe anul 2024. În sensul că platforma ANI nu recunoaşte virgula, am pus virgula, nu a recunoscut virgula, recunoaşte doar punctul”, a declarat Cristina Chiriac.

Verificări simple pentru a demonstra adevărul

Procurorul a adăugat că situația poate fi clarificată rapid și fără echivoc. Ea a sugerat două metode simple de verificare: compararea declarației sale cu cea a soțului, care este titularul de drept al contului, și consultarea extrasului bancar de la momentul respectiv. „Dar această declaraţie de avere poate fi foarte uşor verificată prin compararea cu declaraţia de avere a soţului meu, titularul de cont este soţul şi poate fi verificată şi cu extrasul de cont care exista la momentul în care am completat declaraţia de avere”, a subliniat candidata.

ANI a fost notificată pentru a corecta greșeala

Cristina Chiriac a precizat că a întreprins deja demersurile necesare pentru a remedia eroarea din documentul oficial. Ea a contactat Agenția Națională de Integritate și a trimis toate dovezile pentru a susține solicitarea de modificare. „Am solicitat Agenţiei Naţionale de Integritate, am trimis dovezile şi am solicitat să opereze modificările necesare. Nu ştiu dacă m-am încadrat în termenul de rectificare, dar măcar să aibă în vedere acest aspect”, a conchis procurorul în fața comisiei CSM.