5 moduri de a repara o prietenie (sau de a o lăsa în urmă dacă este toxică)

Când o prietenie se lovește un obstacol, de unde știi dacă trebuie să lucrezi la relație sau să renunți la ea?

Poate fi tentant să lăsați o prietenie să dispară, în loc să vă confruntați cu un conflict – mai ales atunci când viața se simte copleșitoare în alte moduri – deoarece conflictul este greu. Dar ne confruntăm deja cu o epidemie de singurătate, iar repararea relației are o urgență suplimentară, în fața dovezilor biologice.

„De fapt este o chestiune de viață și de moarte”, a scris Lydia Denworth în cartea sa, „Prietenia: evoluția, biologia și puterea extraordinară a legăturii fundamentale a vieții”. „Este purtat în ADN-ul nostru, în modul în care suntem conectați. Și asta înseamnă că prietenia nu este o alegere sau un lux; este o necesitate care este esențială pentru capacitatea noastră de a reuși și de a prospera”.

Dacă ați pierdut legătura cu prietenii buni sau v-ați despărțit în ultimul an, ar putea fi timpul să rezolvați sentimentele rănite și neînțelegerile. Gândiți-vă la această lucrare ca la o formă de relație și de îngrijire de sine, pentru că a fi blocat în conflict consumă energie prețioasă.

Iată cinci moduri de a repara o prietenie – sau de a o lăsa în urmă, dacă este toxică.

1. Reflectează și notează lucrurile bune.

Înainte de a face față unei conversații dificile cu un prieten, întrerupeți-vă și reflectați. „Gândiți-vă la un moment specific în care această prietenie care v-a adus bucurie sau emoție”, a recomandat Adam Smiley Poswolsky, autorul cărții „Prietenia în epoca singurătății”. Poswolsky a sugerat utilizarea acelei memorii ca inspirație pentru a scrie lucruri pe care le apreciați la un prieten. De asemenea, el a încurajat să se împărtășească acea listă în conversație cu prietenul.

„Începerea reparării comunicării dintr-un loc de recunoștință și pozitivitate va face conversația mult mai semnificativă”, a sfătuit el.

Și indiferent de rezultat, intenția pozitivă va rămâne. „Chiar dacă există încă tensiune și chiar dacă tot trebuie să faceți o pauză de la prietenie sau chiar o pauză lungă (sau permanentă) de la petrecerea timpului împreună, această apreciere va contribui mult la construirea empatiei și a înțelegerii reciproce”, a spus Poswolsky .

2. Alegeți un alt mod de comunicare.

Dacă eforturile de reparații nu au funcționat prin canalele tehnologice obișnuite, încercați un alt mod de comunicare. „Oamenii sunt încântați să primească e-mailuri care nu sunt un catalog sau o factură. Trimiteți mai multe cărți poștale, scrieți mai multe scrisori sau trimiteți cuiva o carte, care credeți că i-ar plăcea”, a recomandat Poswolsky.

El a sugerat, de asemenea, o abordare mai profundă a scrisului scrisorilor: „Încercați să vă scrieți scrisori reciproc înainte de a vorbi. În scrisoarea dvs., includeți de ce credeți că relația se simte incomodă – și de ce doriți să o reparați”.

Această abordare vă poate ajuta să câștigați empatie și să îmbunătățiți abilitățile de comunicare. „S-ar putea să-ți dai seama că prietenul tău trece prin ceva de care nu erai conștient. Veți începe practica atât de importantă a ascultării, înainte chiar să vă așezați să vorbiți unul cu celălalt”, a remarcat Poswolsky.

3. Acordați-i timp și încercați din nou.

Oamenii diferă în ceea ce privește modul în care se confruntă cu conflictul, așa că amintiți-vă că este posibil să trebuiască să oferiți prieteniei o pauză de respiro, înainte de a încerca din nou.

Marisa Franco, psiholog și expert în prietenie cu sediul în Washington, DC, a remarcat că prietenii ar putea necesita timp pentru a se stabili înapoi în post-conflict normal – și că sentimentele incomode persistente ar putea necesita o atenție suplimentară.

„Dacă este încă incomod, acest lucru ar putea sugera că nu toată lumea trebuie să-și împărtășească părerile și să se simtă auziți”, a spus Franco.

Franco mi-a recomandat o abordare sinceră, afirmativă, cum ar fi: „Hei! Am simțit că lucrurile s-au cam oprit de când am avut conflicte. Mi-ar plăcea să readuc lucrurile pe drumul cel bun, deoarece îți apreciez prietenia. Am vrut să deschid conversația pentru a vedea dacă mai trebuie să ne acordăm spațiu. ”

De asemenea, este important să ne amintim că nu puteți face decât ceea ce puteți face. „Dacă celălalt ar prefera să nu se repare relația de prietenie, atunci poți fi mândru de tine pentru că acționezi cu integritate. Amintește-ți că nu deții controlul asupra altor oameni, dar la final ai făcut tot ce ai putut”, a spus Franco.

4. Amestecați „mobilierul prieteniei”.

O provocare în relațiile de prietenie de lungă durată este atunci când rămânem blocați cu ideea despre cum a fost o relație. Realitatea este că toți ne schimbăm pe măsură ce, circumstanțele și prioritățile noastre se schimbă.

Dacă ați încercat să stabiliți o prietenie și nu simțiți că lucrurile se pot întoarce la felul în care erau înainte de conflict, Denworth a sugerat să vă gândiți dacă puteți rămâne prieteni într-un mod mai dezinvolt. „Îl numesc amestecând mobilierul în viața ta socială”, a spus Denworth. „Nu toate prieteniile durează o viață și asta este în regulă. Biologii evoluționisti au descoperit că obligațiunile de înaltă calitate necesită trei lucruri: sunt de lungă durată, pozitive și cooperante. Aveți nevoie de toate cele trei”.

5. Urmați avertismentele

Uneori, o prietenie suferă din cauza unei comunicări greșite, iar uneori problemele devin mult mai profunde.

Franco i-a încurajat pe oameni să nu lase un singur număr să rupă o prietenie, ceea ce vede ea în practica ei. „Conflictul este o deschidere pentru recalibrarea și îmbunătățirea unei prietenii și transmite investiții reciproce. Nu renunțați la prietenii, deoarece a apărut o problemă”, a spus Franco.

Dar Franco a sfătuit să fie conștient de avertismente. „Dacă faci un pas înapoi de la prietenie și observi că face mai mult rău decât bine; de ​​exemplu, prietenul tău nu îți laudă succesul, te intimidează, ești nesocotit sau te simți epuizat sau neînțeles de ei … s-ar putea să fie timpul să se termine în loc să se repare „, a sugerat Franco.

Evaluarea echilibrului dintre rău și bine este crucială. „Știința prieteniei arată că relațiile ambivalente nu sunt excelente pentru sănătatea noastră. Cu alte cuvinte, binele nu depășește neapărat răul, dacă există prea mult rău”, a spus Denworth. „Fii sincer cu tine în legătură cu sănătatea unei prietenii și nu te ține de ea doar de dragul vremurilor de demult, dacă altfel îți face rău”.

Când viața se simte grea, abordarea unor conversații incomode sau dureroase cade adesea în partea de jos a listelor noastre de sarcini. Dar conexiunea umană este crucială; este timpul să îmbrățișăm stângacii, să fim sinceri, să ascultăm și să ne scufundăm.