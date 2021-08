Biban de mare, un pește delicios, cu multe beneficii pentru sănătate

Peștele este unul dintre cele mai sănătoase alimente pentru consumul uman, iar vitaminele, mineralele și nutrienții conținuți contribuie din plin la sănătatea organismului. Există numeroase specii de pești, de apă dulce sau sărată, de lac, mare sau ocean, încât nu poți afirma că nu se găsește unul și pe placul tău. Printre cele întâlnite, dar cu toate acestea prea puțin consumat de către români în mod curent este și bibanul de mare.

Ce este bibanul de mare?

Suntem siguri că ai auzit până acum de biban de mare, dar până acum nu l-ai consumat decât atunci când ai fost în concediu peste hotare, cel mult. Este și normal, deoarece acest pește se găsește din plin în bazinul Mării Mediterane, așa că nu lipsește din meniul restaurantelor sau tavernelor de pe malul ei. De asemenea, bibanul de mare se mai regăsește și în Marea Neagră, dar și Oceanul Atlantic. Este pescuit și apreciat foarte mult de popoarele din Peninsula Iberică, dar și cea Scandinavă. Francezii numesc acest pește delicios ”loup de mer”, iar românii au adoptat traducerea acesteia, lup de mare, drept numele pentru bibanul de mare. Sau, cine știe, poate cunoști acest pește sub numele de ”lavrac”, pentru că așa este numit în Turcia sau Grecia.

Beneficiile pentru sănătate ale bibanului de mare

La fel ca și oricare alt pește, bibanul de mare are o mulțime de beneficii pentru sănătate. Pe cele mai importante dintre ele ți se prezentăm și noi, în rândurile de mai jos.

Un păr sănătos și o piele frumoasă

Demnele urmașe ale Evei își doresc dintotdeauna să fie cele mai frumoase, iar în standardele lor se află și un păr frumos și sănătos, unghii rezistente și o piele lipsită de imperfecțiuni sau semne ale îmbătrânirii premature. Există o mulțime de produse de îngrijire, unele destul de scumpe, care pot rezolva aceste neajunsuri, dar întotdeauna metodele natural sunt de preferat. Și una dintre acestea se referă la consumul de biban de mare, așa că putem afirma că tratamentul chiar are un gust bun în acest caz. Și, pentru că tot am vorbit despre frumusețe, numărul de kilograme în plus este marea problemă a reprezentantelor sexului frumos. Acestea vor fi mai mult decât bucuroase să afle că acest pește te ajută în procesul de slăbire, pentru că nu conține multe calorii. Cât despre gust… numai de bine!

Sursă naturală de acizi grași Omega 3

Ai auzit, desigur, de beneficiile pentru sănătate pe care le au acizii grași Omega 3. Sunt multe alimentele care îi conțin, și pe care le poți consuma pentru a-i oferi organismului cantitatea de care are nevoie, Printre acestea se află și bibanul de mare, despre care specialiștii sunt de părere că te ajută să ai o inimă sănătoasă, îți îmbunătățește memoria și concentrarea. De asemenea, grație conținutului ridicat de acizi grași Omega 3, acest pește delicios te ajută să ai o șansă în plus în lupta ta cu depresia, și se pare că s-au înregistrat efecte pozitive și în rândul persoanelor în vârstă, în sensul că previn apariția cumplitei afecțiuni care este Alzheimerul.

Un sistem imunitar puternic

Un sistem imunitar puternic te ajută să faci față cu bine multor afecțiuni dificile, unele care chiar îți pot pune în pericol și viața. De aceea, există o serie de recomandări din partea medicilor despre cum ai putea să ai acel sistem imunitar de invidiat, folosind în acest sens multe alimente naturale. Pe lista de alimente care fortifiază sistemul imunitar se află și bibanul de mare, așa că ești invitat să îl consumi ori de câte ori ai ocazia. Acum, nici măcar nu mai poți susține că este dificil de procurat, deoarece în multe pescării de renume vei găsi acest pește și la noi în țară.

Te scapă de insomnii

Grijile zilnice, sarcinile multe de la serviciu, combinate cu cele de acasă, consumul de anumite medicamente și multe altele duc la o odihnă insuficientă, și din ce în ce mai mulți oameni se plâng că suferă de insomnii. Înainte de a apela la medicamente, încearcă tot metoda naturală, iar în afară de o rutină a somnului, chiar și consumul unor anumite alimente îți poate veni în ajutor. Printre acestea se află… da, exact, bibanul de mare.

Oricine îl poate consuma?

Din păcate, deși este un pește cu un gust foarte bun și cu o mulțime de beneficii pentru organism, nu toată lumea îl poate consuma. Astfel, pentru că are un conținut ridicat de mercur, femeile însărcinate îl au pe lista de produse interzise.

Cum se gătește bibanul de mare

Există o mulțime de rețete prin care poți pregăti biban de mare, dar cele mai sănătoase și rapide metode sunt cele la grătar sau la cuptor. Evident, nu este nicio problemă dacă îl consumi și prăjit, dar dacă ții la silueta ta, sau și mai bine la sănătate, renunți la această metodă.

Bibanul de mare va fi de-a dreptul delicios dacă alegi să îl pregătești simplu, doar învelit în hârtie de copt, stropit cu puțin ulei de măsline, sare, piper și puțină zeamă de lămâie. Sau poate că vei prefera varianta la cuptor, crestat, presărat cu sare și piper, și lăsat acolo până prinde o crustă crocantă și rumenă, în timp ce carnea va fi fragedă și bună. Un secret al marilor bucătari este să gătești întotdeauna bibanul de mare întreg, pentru că este un pește cu o carne foarte fragedă, care se va fărâmița atunci când este preparat doar file.