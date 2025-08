Mădălina Ghenea a vorbit deschis pe Instagram despre regimul alimentar pe care îl urmează și despre motivul serios care o obligă să fie extrem de atentă la ce mănâncă. Vedeta suferă de boala celiacă, o afecțiune autoimună care o forțează să renunțe complet la gluten și la multe alte alimente considerate de „răsfăț”. Astfel, atunci când vrea să slăbească, nu ține o dietă clasică, ci se adaptează unei realități medicale zilnice.

Ce dietă ține Mădălina Ghenea. Evită aceste alimente pentru a avea silueta perfectă!

„Când vreau să slăbesc, practic sunt mereu la un fel de dietă, pentru că am boala celiacă, așa că nu pot mânca pizza, paste, pâine, dulciuri, prăjituri. Orice mâncare prăjită, dar nu pentru că sunt la dietă și încerc să slăbesc, ci pentru că mă simt foarte, foarte, foarte extrem de bolnavă, mai ales în ultima vreme”, a mărturisit actrița. Deși uneori simte nevoia să guste o pizza, conștientizează că se va simți rău ore întregi după aceea. „Așa că mă concentrez pe cele șase ore de după masă și apoi pe cele cinci minute din timpul mesei, dacă asta are vreun sens.”

Mădălina Ghenea nu este doar o prezență spectaculoasă pe covorul roșu, ci și o femeie cu o carieră solidă construită în două decenii de muncă. Într-un interviu pentru Antena Stars, actrița a vorbit cu sinceritate despre parcursul ei profesional și despre recunoștința pe care o simte în fiecare etapă.

„Au trecut 23 de ani, dar eu am același entuziasm să lucrez și mă bucur. De fiecare dată simt că este o binecuvântare, simt că sunt norocoasă, asta am spus mereu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Cu siguranță este o meserie care câteodată, normal, este și complicată, sunt multe sacrificii. Am început foarte devreme, la 14 ani, este mult prea devreme, cred eu”, a declarat Mădălina Ghenea. Experiența acumulată nu i-a știrbit entuziasmul, iar maturitatea ei profesională transpare în fiecare alegere pe care o face în carieră.

Mamă, actriță și femeie împlinită: „Este cel mai important proiect al vieții mele”

Pentru Mădălina Ghenea, echilibrul personal este la fel de important ca succesul profesional. Actrița și-a exprimat emoția profundă atunci când a vorbit despre familie și despre rolul de mamă care i-a redefinit complet perspectiva asupra vieții. Deși locuiește împreună cu familia, dorul de casă și de părinți a fost mereu prezent în anii petrecuți pe platourile de filmare din întreaga lume.

„Îmi este dor mereu de familie. Eu sunt mereu cu familia mea, locuiesc cu familia mea, și pot să spun în momentul în care am devenit mamă cumva, am devenit fiică (…) în momentul în care am devenit mamă am redescoperit ce înseamnă să fiu acasă cu mama în fiecare zi și e superb”, a povestit ea. Iar acum simte că a ajuns, în sfârșit, la acel echilibru pe care și l-a dorit mereu: carieră și viață personală în armonie. „Este marea mea realizare, este cel mai important proiect al meu pentru că este un proiect, cu siguranță.”

De la „House of Gucci” la „Deep Fear”: Drumul internațional al unei românce de succes

Mădălina Ghenea nu este doar o figură familiară publicului din România, ci o actriță recunoscută internațional. A impresionat în filmul „Youth”, în regia lui Paolo Sorrentino, dar și în producția românească „Urma”, regizată de Dorian Boguță. După ce a jucat în „House of Gucci” alături de Lady Gaga, Adam Driver, Salma Hayek și Al Pacino, a fost distribuită într-o nouă producție de acțiune – „Deep Fear”, unde apare alături de Ed Westwick, celebru pentru rolul lui Chuck Bass din „Gossip Girl”.

Pe lângă actorie, Ghenea este și un model de succes. A colaborat cu branduri internaționale de top și a fost invitată la numeroase evenimente de prestigiu din industria cinematografică și fashion. În ciuda agendei încărcate, nu pierde nicio ocazie să se întoarcă acasă și să petreacă timp cu fiica ei, Charlotte, pe care o are din relația cu Matei Stratan. De altfel, actrița consideră maternitatea drept cel mai valoros rol pe care îl joacă în viață.