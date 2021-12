Micul ghid al celor mai romantice flori

Florile reprezinta cel mai romantic mod prin care poti cuceri o femeie, indiferent ca este vorba de prima intalnire sau o relatie consolidata, florile sunt liantul perfect intre voi doi, de cele mai multe ori un buchet de flori poate transmite emotii si ganduri fara a fi nevoie sa spunem nimic.

Floraria online Amazon iti prezinta un mic indrumar al florile considerate a fi cele mai romantice, fiecare floare este purtatoare de un mesaj ascuns, de o simbolistica aparte si poate transmite o stare persoanei iubite de aceea este important sa stim cum le alegem, cand le oferim si mai presus de tot ce simbolizeaza ele.

Lalelele

Lalelele se gasesc o lunga perioada din an intr-o varietate de culori si forme: rosii, roz, galbene, albe sau violet. In vreme ce lalelele rosii simbolizeaza dragostea, cele albe sunt oferite atunci cand doresti sa prezinti scuze unei persoane apropiate. Sunt oferite mai ales cu ocazia zilelor de nastere sau aniversare.

Trandafirii rosii

Trandafirii rosii sunt insusi simbolul iubirii, nici o alta floare de-a lungul timpului nu a avut o asociere mai puternica cu romantismul sau dragostea decat acestia. Desi trandafirii se gasesc in multe culori, culoarea lor pot avea pot transmite emotii diferite, cei rosu inchis simbolizeaza o iubire nemarginita. Sunt potriviti a fi oferiti la prima intalnire, cu ocazia zilei de nastere ca si buchete de flori aniversare sau chiar de Sfantul Valentin.

Orhideea

Orhideea este poate cea mai delicata si exotica planta, modul in care renaste de fiecare data, oferind flori de o frumusete rarisima, o face sa fie alegerea ideala atunci cand doresti sa ii oferi un cadou romantic doamnei speciale din viata ta. Orhideea a fost asociata de-a lungul timpului cu succesul, speranta si iubirea devotata.

Crinul

Crinul cu frumusetea sa rapitoare este adesea o alegere indrazneata si inspirata atunci cand vrei sa impresionezi o doamna sau domnisoara stilata si delicata.

Aducator de lumina si prosperitate in casa, crinul in special cel roz iradiaza de energie pozitiva si vibranta caminul in care locuiesti.

Garoafa

Goroafele sunt flori delicate, care se gasesc aproape in fiecare anotimp intr-o varietate insemnata de culori, un buchet pastelat de garoafe multicolore este potrivit pentru o domnisoara timida, care stie sa observe frumusetea in simplitatea si magia florilor. In timp ce garoafele albe pot reprezenta dragostea pura, cele roz pot fi oferite in semn de admiratie de apreciere fata de persoana caruia doresti sa i le oferi.

Alstroemeria

Adesea cunoscuta si sub numele de Crin Peruan, este de asemenea o floare cu o simbolistica puternica, denota tarie de caracter si verticalitate, se poate oferi atat ca semn al prieteniei cat si al dragostei sincere si devotamentului. Pentru un impact puternic emotional se recomanda a fi oferit un buchet de Alstroemeria roz sau rosii. Pot fi oferite la zile onomastice, de ziua indragostitilor sau pur si simplu in orice zi normala in care vrei sa ii reamintesti iubitei sau sotiei cat de importanta este pentru tine.

