Nu stiai ca poti beneficia gratuit de livrare flori Bucuresti?

Ai patit vreodata sa uiti de ziua de nastere a unei prietene si sa iti aduci aminte prea tarziu de aniversare? Cand ti-ai adus aminte, deja erau toate florariile inchise si tot ce ti-a mai ramas de facut este sa alergi de la o florarie la alta sperand ca o sa gasesti macar una deschisa. Gasesti in sfarsit o florarie in celalalt capat al orasului si cumperi ultimul buchet de flori disponibil, chiar daca este putin cam ofilit, iti spui ca mai bine atat decat nimic. Iti suna cunoscut scenariul? Poate ca inca nu ai trecut prin asta, insa cu siguranta nici nu ti-ai dori. Daca vrei sa nu ai parte de o asemenea experienta, alege sa comanzi flori online pentru orice ocazie se iveste. Chiar daca ti-ai adus aminte tarziu de ziua de nastere a unei prietene, plasezi comanda si florile ajung in ziua urmatoare. Iar la Floraria de Vis, beneficiezi de livrare flori Bucuresti gratuita pentru orice comanda de flori plasata la orice ora.

De ce sa oferi trandafiri criogenati unei persoane pe care o iubesti?

Trandafirii sunt unele din cele mai iubite flori din intreaga lume. Indiferent de ocazie, un buchet de trandafiri este intotdeauna potrivit. Acesta este ideal pentru o cununie, aniversarea unei prietene, cadou de casa noua sau chiar oferit in cele mai deosebite aranjamente florare de la diferite evenimente stilate.

Trandafirul are o frumusete aparte care il poate fermeca pe oricine. Insa partea mai putin placuta este ca oricat de bine ar fi tratate buchetele, la un moment dat ofilesc si isi pierd din frumusete. Daca vrei sa oferi unei persoane dragi flori a caror frumusete nu paleste decat peste ani de zile, alege trandafiri criogenati.

Spre deosebire de trandafirul natural, trandafirii criogenati sunt trecuti printr-un proces special care le ofera proprietatea de a rezista in timp, pastrand pentru zeci de ani aceasi frumusete ca a unui trandafir natural.

Aceste flori deosebite sunt naturale. Chiar daca unii cred ca sunt din plastic, trandafirii criogenati sunt trandafiri naturali a caror petale au trecut printr-un proces de criogenare (inghetare rapida).

Acest proces pastreaza culoarea petalelor dar si le impiedica sa ofileasca in timp. Chiar daca pare o munca usoara, de fapt nu este chiar asa. Petalele sunt desprinse una cate una, criogenate si apoi trandafirul este “asamblat” la loc, petala cu petala.

Daca vrei sa ii oferi unei persoane dragi un cadou care sa ii aduca aminte de tine pentru mult timp, poti alege cu incredere sa daruiesti trandafiri criogenati. Iar daca vrei sa ii transmiti partenerei tale ca iubirea ta pentru ea este la fel ca in prima zi, ofera-I in dar un trandafir criogenat rosu in cupola de sticla. De fiecare data cand o sa il vada o sa isi aduca aminte de tine si de gestul tau.

Comanda flori de la o florarie online si petrece mai mult timp impreuna cu cei dragi

Bucura-te de mai mult timp in compania celor dragi atunci cand alegi sa comanzi flori online. Floraria de Vis este o florarie online care iti sta la dispozitie oricand cu cele mai deosebite buchete de flori create de florari cu experienta, pasionati de aceasta arta.

Daca vrei un cadou special pentru o ocazie unica, poti alege cu incredere unul din buchetele de pe site-ul florariei. Partea cea mai buna este ca nu mai esti nevoit sa pierzi o multime de timp in traficul din Bucuresti, te poti relaxa alaturi de cei dragi in timp ce comanda iti este livrata direct la usa.

Beneficiaza de mai mult timp in care sa te bucuri de ceea ce conteaza pana cand florile iti sunt livrate. Daca nu poti ajunge la ziua de nastere a unei prietene, dar vrei totusi sa stie ca te-ai gandit la ea, poti alege un buchet de flori prin care sa iti exprimi bucuria de a o avea aproape.

Ii poti lasa un mesaj pe biletelul care insoteste florile prin care sa ii transmiti “la multi ani!”. In tot timpul cat florile ii sunt livrate direct la usa ei, tu te poti concentra pe alte lucuri importante. Iar daca prietena ta locuieste in Bucuresti, beneficiezi si de livrare gratuita pana la usa ei.