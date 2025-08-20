Viena pregătește un spectacol grandios. Orașul va găzdui Eurovision 2026!

eurovision

Eurovision, unul dintre cele mai urmărite concursuri muzicale din lume, are deja stabilită destinația pentru ediția din 2026. Radioteleviziunea publică austriacă ORF a confirmat alegerea capitalei Austriei drept gazdă a evenimentului de anul viitor, care se va desfășura în luna mai.

Viena, din nou în lumina reflectoarelor

Potrivit AFP, citat de Agerpres, Viena a fost desemnată oficial să găzduiască Eurovision 2026, eveniment care promite să atragă mii de turiști și să aducă orașul în centrul atenției internaționale. Este a treia oară când capitala Austriei primește onoarea de a organiza concursul, după edițiile din 1967 și 2015.

De ce Viena și nu Innsbruck?

În competiție pentru organizarea evenimentului s-a aflat și orașul Innsbruck, din landul Tirol. Deși a fost singurul rival al Vienei în această candidatură, juriul a ales capitala datorită experienței logistice, infrastructurii moderne și capacității dovedite de a găzdui evenimente internaționale de asemenea amploare.

Un eveniment așteptat de milioane de fani

Eurovision 2026 va aduce în Viena artiști din peste 30 de țări, într-un spectacol care îmbină muzica, cultura și diversitatea europeană. Organizatorii promit un show impresionant, demn de tradiția acestui concurs. Alegerea capitalei Austriei confirmă încă o dată rolul său de centru cultural și muzical al Europei.

