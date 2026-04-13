Fostul președinte Traian Băsescu a reacționat dur luni, 13 aprilie, după victoria partidului TISZA, condus de Péter Magyar, în alegerile parlamentare din Ungaria. Într-o postare tranșantă, Băsescu susține că „tandemul Donald Trump – Vladimir Putin a fost bătut măr de poporul maghiar.”

„Ceva mai puternic decât armele nucleare”

Iar fostul șef de stat nu s-a oprit aici, detaliind pe Facebook de ce consideră votul maghiarilor o înfrângere directă pentru liderii de la Washington și Moscova. Acesta a subliniat implicarea celor doi în susținerea lui Viktor Orban.

„Trump va pleca, America rămâne! Implicat masiv în campania pentru susţinerea lui Viktor Orban, tandemul Donald Trump – Vladimir Putin a fost bătut măr de poporul maghiar. Duminică Trump şi Putin au aflat că există ceva mai puternic decât armele lor nucleare aducătoare de moarte, mai puternic decât bombardierele lor aducătoare de moarte, mai puternic decât rachetele lor aducătoare de moarte, mai puternic decât milioanele lor de soldaţi gata să moară pe câmpurile de luptă invadând ţări străine, fără să ştie de ce”, a transmis Traian Băsescu.

Fostul președinte explică faptul că acest „ceva mai puternic” decât armele se numeşte „vot democratic”.

O Europă pe care o urăsc

Dar de ce ar fi atât de importantă înfrângerea lui Orban pentru cei doi lideri? Băsescu oferă și o explicație, acuzându-i pe Trump și Putin că au un scop comun: dezbinarea continentului.

„Şi Trump şi Putin urăsc democraţia şi Lumea cu Reguli. Ei urăsc Europa Democratică, urăsc Europa Unită, urăsc Europa cu Reguli, urăsc Europa cu Valori. Trump şi Putin îşi doresc să destrame Europa pentru a o controla şi stăpâni. Duminică au aflat că nu se poate! Trump va pleca, America rămâne!”, a punctat acesta.

Felicitări de la Palatul Victoria

În contrast cu tonul acid al fostului președinte, reacția oficială de la București a fost una diplomatică și concentrată pe viitor. Premierul României, Ilie Bolojan, l-a felicitat pe liderul opoziției ungare, Péter Magyar, pentru victoria obținută în alegerile de duminică.

E drept că mesajul a fost transmis pe platforma X (fostul Twitter), nu printr-un comunicat oficial. Șeful guvernului a transmis un mesaj de colaborare.

„Felicitări călduroase lui Péter Magyar pentru victoria electorală! Așteptăm cu interes consolidarea Parteneriatului Strategic România-Ungaria, cu accent pe cooperarea economică și sectorială. Prioritatea noastră este să lucrăm împreună pentru a îmbunătăți viața cetățenilor noștri, într-o Uniune Europeană mai puternică, mai unită și mai competitivă. Îți dorim un mandat de succes!”, a scris prim-ministrul.

Până la urmă, accentul dinspre București este pus pe cooperarea economică și pe consolidarea relațiilor bilaterale în interiorul Uniunii Europene.