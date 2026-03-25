Fostul candidat la președinție Călin Georgescu a venit miercuri seară cu o soluție drastică pentru actuala criză economică: naționalizarea tuturor resurselor strategice. Invitat în emisiunea lui Robert Turcescu la Metropola TV, Georgescu a lansat avertismente dure la adresa clasei politice și a vorbit chiar despre posibilitatea ca prețul carburantului să ajungă la 1 leu.

Naționalizarea, soluția anti-jaf

Viziunea lui Călin Georgescu pentru viitorul României este una radicală. El propune o schimbare totală a paradigmei economice, care să se bazeze pe controlul statului asupra bogățiilor naturale și a sectoarelor strategice. vrea să pună capăt la ceea ce numește „economia jafului”.

„Trebuie să se termine cu economia jafului și să treacă la economia producției. Toate resursele țării, toate bogățiile mari ale țării, strategice, intră în proprietatea poporului român. Naționalizarea resurselor înseamnă să intre în proprietatea poporului român, care trebuie să beneficieze de ele, nu străinul”, a explicat Georgescu.

Acesta a criticat dur modelul actual de gestionare, pe care îl consideră o formă de „sclavie modernă”. „Naționalizarea înseamnă să aduci toate resursele țării în proprietatea poporului român, pentru că acesta trebuie să beneficieze de ele. Nu altcineva, nu străinii. În momentul acesta beneficiază străinii”, a adăugat el.

Carburant la 1 leu și democrație zilnică

Cum vine asta, carburant la 1 leu? Georgescu susține că, odată ce resursele aparțin statului, prețurile pot fi controlate în beneficiul cetățenilor. „România trebuie să fie o putere suverană și autosuficientă, altfel nu mai existăm. România nu mai poate să depindă de nimeni, altfel dispărem. Cum pot eu să cred că ar putea să fie altcumva? Atâta timp cât resursele îți aparțin, prețul poate fi mic. Eu am spus că carburantul poate fi și 1 leu”, a declarat fostul candidat.

Și totuși, cine ar administra aceste resurse? Răspunsul său implică o implicare directă a cetățeanului, pentru a evita ca deciziile să fie luate „peste capul” poporului. Modelul propus este unul nou: „Intră în proprietate și sunt administrate democratic, adică prin democrație participativă. Deci nu chem poporul român o dată la patru ani să-i dăm ceva, ci îl chem zilnic. El trebuie să participe la binele cetății.”

Avertisment codat despre baza Kogălniceanu

Unul dintre cele mai enigmatice momente ale interviului a vizat infrastructura militară din România. Georgescu a criticat vizita pe care Ursula von der Leyen a făcut-o la baza Mihail Kogălniceanu (pe 1 septembrie anul trecut), sugerând că aceasta ascunde detalii neștiute.

„Pe 1 septembrie anul trecut, Ursula von der Leyen s-a văzut la baza Kogălniceanu cu cel care Nicușor Dan. De ce, domnule, nimeni din media românească nu a înțeles și n-a vorbit de acest subiect? Știți, în primul rând, că n-ai cum să te vezi la o bază, totuși, oarecum militară… Ești șefa Uniunii Europene, vii la București, vii în capitala țării. Așa a fost dintotdeauna. De ce acolo?”

Dar ce s-ar ascunde acolo? Georgescu a lăsat loc de interpretări, folosind un limbaj plin de simboluri pentru a indica momentul în care adevărul ar putea ieși la lumină. „Poate trebuia să vadă dacă totul este foarte bine ascuns. Baza Kogălniceanu este cheia mizeriei din Uniunea Europeană. Și cireșul înflorește, știți când? Pe la final de aprilie. Așa… O să aflăm mai multe cu ocazia cireșilor înflorați”, a declarat acesta.

Previziuni sumbre pentru UE și România

Iar tabloul pictat pentru blocul comunitar este de-a dreptul apocaliptic. În opinia sa, Uniunea Europeană se îndreaptă spre un colaps total, fiind incapabilă să gestioneze crizele actuale. „Criza energetică va mătura Uniunea Europeană. 100%. Va fi foamete de alimente și foamete de energie. Nu mai este capabilă să gestioneze situația. Europa, astăzi, este într-o situație very jalnică; este la pământ”, a mai spus Georgescu.

Nici pentru România previziunile nu sunt optimiste, mai ales din cauza priorităților financiare ale Guvernului, care a direcționat sume importante către Ucraina. „Va fi incapacitate de plată, va intra România cu certitudine. […] Dacă tu la sănătate și educație te zbați cât dăm, dar celorlalți (Ucrainei) le dai instant, fără să existe niciun fel de dezbatere, atunci înseamnă că totul este praf și pulbere”, a comentat el.

Certitudini despre turul doi

Călin Georgescu se arată convins că va avea loc o restabilire a rezultatului electoral anulat, în ciuda a ceea ce el numește o campanie de „linșaj public” orchestrată de forțele politice actuale.

O certitudine, nu o speranță.

„Pe 6 decembrie a fost un cataclism moral din care trebuie să ne revenim clar. Nu sunt speranțe, sunt certitudini. Vom avea turul doi înapoi. Eu v-am spus cum stau lucrurile din punct de vedere al evoluției situației.”

Întrebat dacă se va răzbuna pe cei care i-au blocat ascensiunea politică, Georgescu a încheiat interviul într-o notă spirituală. „Cel mai puternic bărbat din istoria lumii a iubit, a mângâiat, a plâns. Și în ultimele clipe a strigat Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Asta-i tot”.