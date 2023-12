Cine este Kris Roman, omul Kremlinului în Belgia?

În Flandra, accesul Rusiei la extrema dreaptă belgiană este facilitat de Kris Roman. Ceea ce este mult mai puțin cunoscut sunt legăturile sale de mai bine de zece ani cu serviciile secrete rusești.

Astfel, „A fost o seară plăcută cu flamanzi, valoni, olandezi și ruși, dar și cu oameni din Donbass”, spune Sarah Melis. Tânăra, care a devenit cunoscută ca organizatoare a protestelor anti-locuință Covid, a fost unul dintre vorbitorii unei „seri de pizza geopolitică” la Durbuy, un oraș din estul Belgiei, la mijlocul lunii octombrie.

Concret, Kris Roman (dreapta) este fotografiat luând masa cu generalul FSB Alexander Nikitin și Serghei Voitinsky, un presupus fost ofițer de informații KGB.

Ea se afla acolo la invitația lui Kris Roman, unul dintre cei mai cunoscuți propagandiști ruși și fani ai lui Putin din Belgia. Cei doi s-au întâlnit în timpul unui astfel de protest Covid. În timpul serii de pizza, Roman a purtat un tricou cu o imagine a soldaților ruși și inscripția „Za Donbass” [For the Donbass], alături de un simbol Z.

În afirmaţiile sale, „Vorbesc cu toată lumea și nu trebuie să am aceeași părere cu organizatorul sau cu invitații, dar situația din Ucraina este diferită de ceea ce arată mass-media”, a susținut Melis. „Ucraina nu este atât de inocentă în toate domeniile”.

Iar, celălalt invitat important din acea seară a fost Robert Steuckers, unul dintre fondatorii La Nouvelle Droite [The New Right] la sfârșitul anilor 1970, precursorul a ceea ce numim acum „alt-right”. Steuckers i-a adus lui Roman cea mai recentă carte a sa, intitulată Pages Russes. Steuckers este în contact cu Alexander Dugin, unul dintre ideologii Kremlinului.

În culise, Steuckers a scris, de asemenea, o carte a organizației identitare și antiglobaliste Feniks, formată din (foști) membri ai Schild & Vrienden, o mișcare de identitate națională de extremă-dreapta, și a ajutat la organizarea protestelor Covid-19 împreună cu Melis. De asemenea, au fost prezenți doi flamanzi care au fost membri ai Proiectului Thule cel puțin până în 2022. Proiectul Thule este în prezent urmărit penal ca miliție privată.

După invazia Crimeei în 2014, Rusia a investit masiv în menținerea imaginii sale în străinătate și în încurajarea sentimentelor pro-ruse, în special în rândul extremei drepte emergente din Europa.

În contextul politic, Belgia este deosebit de interesantă, ca poartă politică de intrare în Europa – capitala nu doar a Belgiei, ci și a UE și a NATO. Influența câștigată în Belgia poate aduce dividende în restul Europei. Iar la Bruxelles, se spune că spionajul puterilor străine este foarte răspândit, la fel ca și operațiunile de influență.

Concret, o investigație de șase luni realizată de presa belgiană De Morgen împreună cu presa de investigație ucraineană Texty a scos la iveală o vastă rețea de peste 150 de persoane și organizații belgiene care au interacționat cu serviciile de securitate rusești, cu ministerele guvernamentale sau cu persoane sancționate.

Aceasta este povestea uneia dintre aceste persoane.

Din punct de vedere personal, Kris Roman este un cunoscut polemist și un așa-numit „rasist reformat”. Roman și-a început cariera în extrema dreaptă neonazistă – lucru pe care îl are în comun cu multe dintre figurile de încredere ale Kremlinului în Europa.

Odată l-a invitat pe David Duke, fostul mare vrăjitor al KKK, să vorbească în Lebbeke. În 2003, Roman a fost urmărit penal pentru că a făcut remarci antisemite și rasiste.

În prezent, povestea interacțiunilor lui Roman cu extrema dreaptă flamandă este bine cunoscută; asocierea sa cu persoane legate de regimul de la Kremlin și de serviciile sale de informații este mai puțin cunoscută. În ultimul deceniu, cetățeanul belgian s-a întâlnit cu o serie de criminali de război, ofițeri de informații, propagandiști și oficiali guvernamentali ruși.

Însă, în anul 2003, în jurul perioadei în care a fost condamnat pentru rasism, Roman a făcut prima sa vizită în Rusia, facilitată de Pavel Tulaev, un activist neopăgân de extremă dreapta. Tulaev este considerat unul dintre ideologii fondatori ai extremei drepte rusești. El a scris pe larg despre „lumea albă și rasa albă”, descriindu-i pe ruși ca fiind „arienii moderni”. El și Roman au devenit prieteni apropiați, ceea ce a facilitat accesul lui Roman la alți membri ai extremei drepte rusești.

Câțiva ani mai târziu, Roman a fondat așa-numitul său think-tank „pan-eurasiatic” Euro-Rus, care a promovat propaganda rusă și retorica anti-occidentală.

Într-una dintre primele vizite oficiale ale Euro-Rus la Moscova, rețelele de socializare ale lui Roman arată că acesta s-a întâlnit cu fostul membru al Dumei ruse Maksim Mischenko, organizatorul unei serii de marșuri de tineret pro-Kremlin. În timp ce se afla în Rusia, Roman și-a aprofundat legăturile cu susținătorii generalului KGB și FSB în retragere Alexander Nikitin.

Cândva în anii 2000, Roman este fotografiat luând masa cu Nikitin și Serghei Voitinsky, un presupus fost ofițer de informații al KGB și neonazist rus declarat. „Fost KGB, asta nu există, lăsați-l pe „ex””, spune Roman acum.

Voitinsky este un membru militant al grupului paramilitar fascist Unitatea Națională Rusă, un partid atât de extremist încât a fost interzis de autoritățile ruse în 2000. Pentru a o lua de la capăt cu o imagine mai moderată în public, Nikitin și Voitinsky au înființat o nouă organizație: PZRK Rus.

Ulterior, Roman a facilitat vizita lui Voitinski și a altor ruși de extremă dreapta în Belgia. În 2010, PZRK Rus a fost reprezentat de Voitinsky la o conferință organizată de Roman la Anvers.

În plus, în anul 2014, după anexarea ilegală a peninsulei Crimeea de către Rusia, Roman a declarat că activitățile sale pro-rusești s-au intensificat. În ciuda faptului că era un activist marginal acasă, Roman a început să apară la televiziunea de stat rusă ca „expert” în Europa. El continuă să joace acest rol și astăzi, oferind un fals furnir de sprijin european pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Un an mai târziu, inspirat de mișcarea de tineret de extremă dreapta din Rusia, Roman a organizat, de asemenea, marșuri pro-ruse la Bruxelles. În 2015, el a organizat un eveniment și a încurajat oamenii să călătorească din Rusia pentru a participa, probabil facilitat de ambasadă și de alți propagandiști ruși.

Ambasada Rusiei a manifestat un interes deosebit față de activitățile lui Roman și chiar a ajutat la promovarea activității sale, găzduind evenimente la consulatul din Anvers și chiar trimițând oficiali ruși la evenimente organizate la domiciliul său. Personalul consular și al ambasadei ruse a vizitat anterior casa sa și a ținut un toast cu Roman.

Mai recent, 21 de membri ai ambasadei și consulatului rus au fost expulzați sub acuzația de spionaj.

În timpul călătoriilor sale repetate în Rusia, Roman a devenit din ce în ce mai apropiat de foști și actuali membri ai guvernului lui Putin și ai serviciilor de securitate ale acestuia.

Kris Roman la un protest pro-rusesc din Anvers

Companii de față

În anul 2019, Roman s-a întâlnit cu cetățeanul belarus Valery Derkach. Roman și Derkach au semnat o declarație „antirusească” împreună cu șeful unui partid politic ucrainean pro-Kremlin interzis, cu un colonel belarus în retragere din serviciile de informații militare și cu șeful unui grup militant ortodox ucrainean.

Iar, Valery Derkach, liderul unei asociații ultranaționaliste a expatriaților ruși, Rus United, a lucrat cândva ca cercetător pentru un centru de cercetare controlat de statul belarus în timpul administrației președintelui și dictatorului belarus Aleksandr Lukașenko.

O investigație din 2021 a ONG-ului ucrainean Information Resistance l-a legat pe Derkach de serviciile secrete rusești și de o operațiune de influență hibridă rusească planificată, care avea ca scop promovarea idealurilor „lumii rusești” în Belarus și în întreaga UE. În special, organizația lui Derkach invită în mod regulat membri ai extremei drepte europene să viziteze Belarusul.

Organizația sa se mândrește cu reprezentanțe oficiale în Letonia, Germania și, în mod interesant, în Belgia. Registrele fiscale federale arată o companie non-profit, „Rus Edinaya Belgie-Belgique”, înregistrată pe numele lui Roman la domiciliul său din Dendermonde.

Când a fost confruntat cu privire la companie, Roman a recunoscut că a înființat-o „în numele” lui Derkach, dar a spus că aceasta era inactivă. Compania nu este în lichidare. „Noi o numim fundație adormită… Există, dar nu lucrăm pentru că nu știu ce se întâmplă în Belarus”, a declarat el. „Nu știu ce vrea să facă cu ea astăzi”.

Documentele de înființare ale companiei, care pare să fie controlată de o persoană suspectată de legături cu serviciile de informații, afirmă că scopul acesteia este de a „promova valorile culturale spirituale și morale ale lumii rusești în țările Uniunii Europene” și de a răspândi „cultura și imaginea socială a Rusiei” în întreaga UE.

Însă, aceasta nu este singura companie suspectă înregistrată pe numele lui Roman. În 2017, Roman a fost numit „oficial” șef al reprezentanței așa-numitei „Republici Populare Donețk” (RPD) în Belgia. Potrivit lui Roman, el a fost invitat în această funcție de Erwan Castel, un mercenar francez care luptă pentru Rusia în regiunea Donbass din 2015. De acolo, el a început negocieri directe cu forțele de ocupație din Donețk.

În sediul, în fosta sa casă din Dendermonde, decorată cu steaguri rusești și icoane ale lui Putin și Stalin, Roman pretinde acum că conduce o reprezentare politică recunoscută a Donetskului ocupat de Rusia în Belgia.

În documentele sale oficiale de înființare, Reprezentanța din Donețk pretinde că promovează „asistența în comunicarea dintre populația Belgiei și Republica Populară Donețk” și că reprezintă „interesele și nevoile cetățenilor din Republica Populară Donețk”. Belgia nu a recunoscut niciodată RPD ca țară independentă sau ca parte a Rusiei.

„Există un birou reprezentativ al Cataloniei la Bruxelles.” A existat un birou al OEP la Bruxelles. Nu suntem primii care fac acest lucru”, spune Roman. „Prin lege poți reprezenta orice vrei. Eu pot înființa o reprezentanță a lui Marte pe Pământ în Belgia… Din punct de vedere legal, Belgia a recunoscut fundația. Deci Belgia a recunoscut legal reprezentarea”.

Autoritățile belgiene nu au acționat niciodată pentru a închide reprezentanța sa, așa cum s-a întâmplat cu reprezentanțele similare din Franța și Republica Cehă.

Roman a fost deportat înapoi în Belgia după o scurtă detenție în Finlanda la începutul acestui an.

Fostul KGB

În esență, fundația oferă o structură de propagandă în Belgia pentru persoanele care au legături cu forțele de ocupație rusești. Toți cei șase fondatori ai organizației non-profit, cu excepția unuia singur, provin din regiunile ocupate de Rusia din regiunea Donețk și aproape toți au legături cu serviciile de securitate rusești sau cu reprezentanți înarmați ai Rusiei.

Astfel, Andrei Bedilo, un fost polițist de frontieră al KGB-ului sovietic, este unul dintre numele cele mai proeminente de pe documentele de înființare. El a fost un participant activ la insurecția armată din Donbass în 2014. În prezent, este consilier al șefului Comitetului Executiv Central al aparatului de partid din Donbassul ocupat de Rusia.

Bedilo este un membru decorat al forțelor de ocupație ruse și membru al partidului Rusia Unită al lui Vladimir Putin. Cântăreț pasionat, el pozează în uniformă militară, cântând laude trupelor rusești din Donbass, inscripționate cu un logo Z.

Apoi, Elena Lukan, originară din Donbass, și soțul ei sunt, de asemenea, incluși în documentele fondatoare. Ea lucrează în cadrul aparatului guvernamental al forțelor de ocupație ale RPD, cu un accent deosebit pe „munca ideologică” și „activități de raportare”. Ea a fost, de asemenea, candidat pentru partidul Rusia Unită în Donbass.

În prezent, Kris Roman susține că documentele rușilor de pe fundații i-au fost oferite de către autoritățile de ocupație ale RPD. „Șefa” sa, spune el, este Natalya Nikonorova, fost ministru de externe al așa-numitei RPD și actual senator rus. Ea a fost sancționată de majoritatea țărilor occidentale, inclusiv de UE, chiar înainte de începerea războiului. Roman păstrează legătura cu oficialul rus, acum de rang înalt.

La evenimente, Roman le citește invitaților comunicatele oficiale ale lui Nikonorova și este posibil să fie în contact regulat cu ministrul, mai ales că autoritățile din Donețk se gândesc la soarta prezenței lor internaționale, acum redundante. Roman refuză să discute despre sursa veniturilor sale. Potrivit unor surse apropiate de De Morgen, Roman pretinde că beneficiază de asigurări sociale belgiene.

Nu este clar dacă postul diplomatic din Dendermonde este încă activ. Roman s-a mutat în Valonia, care, în opinia sa, este mai receptivă la mesajul pro-rusesc. El pretinde că conduce un nou think-tank, Centrul de Studii Euro-Ruse, din noua sa locuință din Durbuy. O astfel de organizație nu este listată în Monitorul Oficial belgian.

Roman spune că încă mai discută cu organizațiile de tineret de extremă dreapta flamande și încearcă să își comercializeze opiniile pro-ruse către extrema dreaptă francofonă emergentă. Seara de pizza din octombrie este o dovadă în acest sens.

Din 2019, Roman a fost, în mod vizibil mai puțin în Belgia, apărând în schimb frecvent în mass-media rusă, unde continuă să facă titluri de primă pagină. În iulie, cetățeanul belgian a făcut o încercare eșuată de a trece granița în Rusia din Finlanda.

Din motive necunoscute, Roman a fost expulzat înapoi în Belgia după o scurtă detenție în Finlanda la începutul acestui an. Presa rusă a speculat că acest lucru s-a datorat faptului că a fost considerat o amenințare în timpul vizitei președintelui american Joe Biden în Finlanda, pentru aderarea țării, anterior neutre, la NATO.

O lună mai târziu, la sfârșitul lunii august, Roman a călătorit împreună cu activiști pentru a vizita trupele rusești din Donbass. Potrivit postărilor lor pe rețelele de socializare, aceștia transportau provizii medicale. În octombrie, a fost arestat din nou, de data aceasta în Turcia, în timp ce tranzita în drum spre Rusia.

Deși este imposibil să se facă o legătură concludentă între activitățile lui Roman și serviciile de securitate rusești, amploarea și profunzimea legăturilor sale cu ruși expuși politic conturează o imagine a unei influențe rusești aproape necontrolate.

În pofida sancțiunilor internaționale și a războiului prin procură al Rusiei în Ucraina, Roman a acționat ca un intermediar cheie pentru aprofundarea legăturilor extremei drepte cu Kremlinul în Belgia, facilitând vizite reciproce ale unor personalități pro-ruse din țară și din străinătate.

Sursa: euobserver.com