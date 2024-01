Combaterea extremei drepte înainte de alegerile europene

Din punct de vedere politic, la scurt timp după victoria șocantă a liderului populist olandez Geert Wilders în alegerile naționale din noiembrie, un nou sondaj de opinie pentru următoarele alegeri europene a prezis câștiguri semnificative pentru extrema dreaptă și în Parlamentul European.

Iar, amenințarea unei influențe mai mari a extremei drepte în viitorul Parlament European a determinat partidele progresiste să ceară un cordon sanitar, însă politologii avertizează că nu există soluții ușoare.

Astfel, ‘Există riscul unei ‘minorități de blocare’ a euroscepticilor atât de stânga, cât și de dreapta, care va face Europa neguvernabilă’, a declarat liderul Renew, Stéphane Séjourné, pentru EUobserver.

Se estimează că grupul de extremă dreapta Identitate și Democrație (ID) va crește de la 60 la 87 de locuri.

Practic, aceste creșteri ridică perspectiva unei coaliții de dreapta fără precedent în Adunarea Europeană, punând o coaliție între Partidul Popular European (PPE) de centru-dreapta, Partidul Conservator și Reformator European (ECR) și ID la un pas de o majoritate.

În acest sens, şeful partidului liberal Renew (RE), Stéphane Séjourné, și-a exprimat îngrijorarea. „Cu un ID puternic, există riscul apariției unei „minorități de blocaj” a euroscepticilor atât de stânga, cât și de dreapta, care va face Europa neguvernabilă”, a declarat Séjourné ca răspuns la întrebările adresate de EUobserver.

Pentru a contracara această amenințare, unii au propus un așa-numit cordon sanitar la nivel european – efectiv un refuz de a coopera sau de a se angaja cu partidele considerate prea extreme în opiniile lor.

Iar, Terry Reintke, copreședintele Verzilor, a cerut deja un astfel de acord larg de a nu colabora niciodată cu extrema dreaptă.

În mod similar, Séjourné a exclus orice cooperare. „[Renew] în unanimitate a fost de acord pentru un Parlament European fără influența extremiștilor după 2024”, a spus el.

Exemple belgiene și olandeze

Un astfel de cordon sanitar a fost implementat în Valonia, regiunea francofonă a Belgiei, unde atât politicienii, cât și mass-media au încheiat un acord strict de a nu se angaja niciodată cu extrema dreaptă.

În acest fel, negându-le orice legitimitate și atenție, cordonul a înăbușit extrema dreaptă din fașă, potrivit unor politologi.

Cu toate acestea, povestea de succes valonă nu înseamnă că un cordon sanitar este un glonț de aur.

În viziunea sa, „Este o situație un pic cam ca oul și găina”, a declarat Dave Sinardet, profesor de științe politice la Vrije Universiteit Brussel. „Ar putea fi și invers, că lipsa de sprijin pentru extrema dreaptă în Valonia a făcut mai ușor de ignorat [the rise of the far right].”

În plus, un cordon de tip wallonian ar putea veni pur și simplu prea târziu.

În opnia sa, „Atunci când partidele sunt încă mici, le poți păstra așa, excluzându-le. Dar când se măresc, asta nu mai funcționează. Nu le poți ignora pur și simplu”, a declarat Matthijs Rooduijn, politolog la Universitatea din Amsterdam.

În schimb, Rooduijn observă cum partidele de centru-dreapta au recurs din ce în ce mai mult la o strategie diferită: depășirea extremei-drepte prin copierea retoricii și politicilor acestora, prezentându-se ca o alternativă mai puțin radicală.

Cu toate acestea, pentru Thijs Reuten, europarlamentar al social-democraților olandezi, recenta victorie a lui Wilder ilustrează falimentul acestei abordări.

Într-o mișcare de campanie considerată în general ca fiind crucială pentru triumful lui Wilder, partidul de centru-dreapta VVD al premierului demisionar Mark Rutte a lăsat să se înțeleagă că va permite PVV-ului lui Wilder să se alăture coaliției lor.

Astfel, „Copierea pozițiilor extremei drepte nu funcționează. Iar a le deschide ușa pentru a se alătura unui guvern este o greșeală și mai mare”, a conchis Reuten.

Séjourné a avertizat, de asemenea, partidele membre ale Renew, din care face parte și VVD, împotriva colaborării interne: „Întotdeauna le spun membrilor mei: întotdeauna se trage înapoi la un partid centrist sau liberal să le deschidă ușa”.

Dar chiar și fără a colabora, copierea extremei drepte poate fi un joc periculos în sine.

Profesorul Sinardet subliniază că partidele tind să „dețină” anumite subiecte politice: „Extrema dreaptă deține adesea teme precum migrația, integrarea și securitatea. Nu este foarte inteligent să faci campanie pe tema unui alt partid”.

Potrivit lui Reuten, adevăratul răspuns constă în spargerea narațiunii extremei drepte. „Preocupările oamenilor sunt autentice, dar narațiunea extremei drepte conform căreia problemele lor sunt toate cauzate de migrație este pur și simplu greșită. O astfel de politică a fricii trebuie combătută.”

„dePiSinarea Poloniei

În ciuda lipsei unei strategii evidente, experții susțin că succesul extremei drepte nu este nici necesar, nici inevitabil.

În acest sens, „Există cu siguranță un teren fertil pentru extrema dreaptă atât în Olanda, cât și la nivel internațional, dar depinde foarte mult de tot felul de factori contextuali dacă acest lucru se va traduce în cele din urmă în plan electoral”, a declarat Rooduijn..,

Faptul că ascensiunea extremei drepte nu este în niciun caz o concluzie anticipată a fost demonstrat de cealaltă schimbare politică de mare din această toamnă, când coaliția liderului polonez Donald Tusk a reușit să împiedice PiS, formațiunea de extremă dreapta, să obțină majoritatea la alegerile parlamentare poloneze din octombrie.

În Polonia, decizia de a forma o largă coaliție anti-PiS dincolo de diferențele politice s-a dovedit eficientă, potrivit lui Zofia Kostrzewa, coordonator de programe pentru Consiliul European pentru Relații Externe din Varșovia. „Lipiciul coaliției este dePiSinarea”, a declarat Kostrzewa.

Cu toate acestea, diversitatea din cadrul coaliției a fost un atu important, a susținut Kostrzewa: „Pentru că mobilizarea a fost esențială, a trebuit să le oferim alegătorilor ceva pentru care să voteze”, a spus ea, argumentând că a fost în același timp important și faptul că partenerii de coaliție nu s-au sabotat reciproc.

Rezumând lecțiile din victoria lui Tusk pe care ar trebui să le tragă europenii progresiști, Kostrzewa a făcut referire la motto-ul UE: „Trebuie să găsești un fel de unitate, dar este importantă și diversitatea în ceea ce oferi.”

Sursa: euobserver.com