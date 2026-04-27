Liderul USR Dominic Fritz acuză PSD și AUR că încearcă să răstoarne guvernul pentru a readuce împărțirea de sinecuri și privilegii, susținând că există spațiu pentru un guvern minoritar condus de Ilie Bolojan. USR are trei opțiuni: guvern minoritar, alegeri anticipate sau opoziție.

Planurile din culise și tensiunile care cresc

Liderul USR, Dominic Fritz, a lansat acuzații la adresa PSD și AUR, spunând că cele două partide urmăresc să întoarcă România la vechile obiceiuri politice. Fritz susține că scopul lor este să formeze un guvern în care funcțiile și privilegiile să fie împărțite între apropiați.

„E clar că extremiștii și PSD vor să ne întoarcă în timp, vor să ne întoarcem din nou la un guvern în care se împart cadouri la tot felul de privilegiați, sinecuri, plătiți prin deficit, iar noi cu siguranță nu vom fi complici la acest lucru”, a declarat Dominic Fritz.

El a reacționat la anunțul făcut de PSD și AUR privind depunerea unei moțiuni de cenzură, avertizând că această mișcare riscă să provoace instabilitate politică și economică. „ne aruncă înapoi într-o situație de haos și pentru acest haos cineva va trebui să plătească și, din păcate, acest cineva nu este nici PSD și nici AUR”, a spus liderul USR.

Fritz a amintit că alianța dintre PSD și AUR nu este o noutate pentru USR. „Faptul că aceste două partide acum fac front comun într-un mod extrem de deschis nu este o surpriză pentru noi. Au făcut-o deja când au votat o moțiune împotriva Dianei Buzuianu, au făcut-o atunci când au amânat votul pentru Avocatul Poporului și acum o fac aruncând în aer acest guvern și asta, bineînțeles, fără să aibă niciun plan pentru România, fără să știe cum să ieșim din această criză”, a precizat Fritz.

Acesta consideră că PSD și AUR acționează fără un plan clar pentru viitorul țării, accentuând incertitudinea politică.

Negocieri la limită și condiții stricte

Fritz a declarat că USR nu va sprijini revenirea la practicile vechi și că partidul va rămâne ferm pe poziție. Dacă PSD va vota moțiunea împreună cu AUR, USR nu va mai discuta despre formarea unui nou guvern cu social-democrații.

Liderul USR a explicat că nu este vorba de orgoliu, ci de faptul că PSD nu poate susține un guvern pro-european atâta timp cât se bazează pe sprijinul AUR pentru a bloca reformele.

O variantă neașteptată pentru Palatul Victoria

Chiar și în acest context tensionat, Fritz vede o posibilă soluție. „Eu cred că există un spațiu pentru un posibil guvern minoritar condus de Ilie Bolojan. Poate, totuși, există și în PSD voci care spun că nu vor să paseze nota de plată la români, pentru că încă o dată vor crește prețurile, vor crește ratele la bănci, toate aceste lucruri se vor întâmpla din cauza PSD-ului, din cauza AUR, și s-ar putea ca nu toți parlamentarii să-și dorească acest lucru”, a spus liderul USR.

El a subliniat că există parlamentari din toate partidele care ar putea să nu fie de acord cu direcția impusă de lideri, mai ales când miza este păstrarea fondurilor europene și evitarea unei crize economice majore.

Decizii grele și un drum cu multe necunoscute

Fritz a recunoscut că un guvern minoritar nu este soluția ideală, dar că această opțiune rămâne pe masă. „Noi nu vom dezerta ca PSD, noi nu vom pleca cu miniștrii noștri fără să punem pe masă care este de fapt soluția și tocmai de aceea, astăzi, pentru USR există trei variante: ori un guvern minoritar, ori alegeri anticipate, ori mergem în opoziție”, a declarat Dominic Fritz.

Dacă PSD va merge pe colaborarea cu AUR, Fritz consideră că singura soluție corectă este organizarea de alegeri anticipate, astfel încât cetățenii să decidă dacă susțin această alianță.

USR rămâne pe poziții și nu renunță la soluții

Fritz a punctat că USR nu va pleca de la guvernare fără să prezinte o alternativă clară, spre deosebire de alte partide care au făcut acest lucru în trecut.

Ce se ascunde în spatele următoarelor mișcări politice

Scena politică rămâne tensionată, iar moțiunea de cenzură anunțată de PSD și AUR ar putea deschide drumul unei crize guvernamentale. Deciziile care vor urma vor avea un impact direct asupra viitorului politic și economic al României.

Fritz a transmis că votul PSD la moțiunea depusă împreună cu AUR va cântări decisiv în orice negociere viitoare. Dacă acest lucru se va întâmpla, USR nu va mai lua în calcul o colaborare cu PSD. Dacă nu, se poate deschide discuția despre un guvern minoritar sau alte variante.

Liderul USR avertizează că instabilitatea politică generată de acțiunile PSD și AUR poate aduce creșteri de prețuri, rate mai mari la credite și riscul unei crize economice, efecte care vor fi resimțite de toți românii.

Responsabilitatea deciziei rămâne la PSD, iar cetățenii vor urmări cu atenție cum vor gestiona partidele această situație complicată.