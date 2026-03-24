Guvernul a amânat ședința extraordinară programată pentru marți, 24 martie, la ora 17:00, în care trebuia adoptată o Ordonanță de Urgență menită să adreseze creșterea prețurilor la carburanți. Numai ca decizia a venit pe neașteptate, cu foarte puțin timp înainte de ora stabilită, blocând întregul demers.

Anunț pe ultima sută de metri

Anularea ședinței a fost comunicată oficial chiar de către Executiv, care a oferit și o explicație scurtă pentru această amânare bruscă. Anunțul a venit cu doar o oră înainte de momentul în care miniștrii ar fi trebuit să se așeze la masă pentru a vota actul normativ. V-ați gândit vreodată cum se anulează o ședință de Guvern cu 60 de minute înainte?

„Ședința extraordinară de Guvern anunțată pentru astăzi, ora 17.00, se va amâna pentru o dată care va fi anunțată ulterior. CES a amânat avizarea”, a informat Executivul marți după-amiază.

Blocaj la Consiliul Economic și Social

Motivul oficial, așadar, este unul procedural. Orice ordonanță de urgență are nevoie de un aviz (e drept că unul consultativ) de la Consiliul Economic și Social (CES) pentru a putea fi adoptată. Iar în acest caz, avizul pur și simplu nu a mai venit.

CES a decis să amâne propria ședință de avizare, ceea ce a pus Guvernul în imposibilitatea de a continua. Fără acest pas procedural, adoptarea OUG-ului a devenit imposibilă în calendarul anunțat inițial.

Ce urmează acum

Nimeni nu știe exact.

Guvernul nu a oferit un nou termen, menționând doar că ședința se va reprograma la „o dată care va fi anunțată ulterior”. asa ca, soarta măsurilor de urgență legate de prețul carburanților rămâne incertă, iar așteptarea continuă pentru toți cei afectați de scumpirile de la pompă.