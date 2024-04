În cazul europarlamenterului Markus Ferber, grupurile pro-transparență cer o anchetă

În Europa, grupurile pro-transparență cer examinarea acuzațiilor de conflict de interese ale lui Markus Ferber, un europarlamentar de centru-dreapta din Germania.

Într-o scrisoare comună trimisă miercuri 3 aprilie eurodeputaților, acestea afirmă că Parlamentul European trebuie să deschidă o nouă investigație asupra lui Ferber.

Concret, scrisoarea a fost semnată de Transparency International EU, Transparency International Germania, Corporate Europe Observatory, precum și de Lobby Control.

Și vine într-un moment în care Parlamentul European se confruntă cu o atenție reînnoită asupra acuzațiilor că unii deputați europeni au fost cumpărați cu bani rusești, precum și cu consecințele continue ale scandalului de corupție Qatargate.

Însă, ultima răsturnare de situație împotriva lui Ferber urmează, de asemenea, un model de presupuse abuzuri care datează de ani de zile. În 2017, el ar fi promovat un instrument [TIPER] care ajută băncile și companiile de gestionare a activelor să navigheze în legislația pe care el a ajutat să o elaboreze în calitate de deputat european.

Un an mai târziu, el a fost ulterior exonerat de orice abatere de către Parlamentul UE.

În plus, luna trecută, Politico Europe, a dezvăluit că Ferber vinde, de asemenea, servicii de consultanță băncilor cu privire la legislația financiară a UE pe care a contribuit la redactarea ei.

Astfel, se spune că a făcut acest lucru prin încheierea unui parteneriat cu un om de afaceri olandez care conduce compania Cfinancials, cu sediul în Elveția, care a sugerat să ceară câte 250 000 de euro la cinci bănci pentru expertiza sa în materie de consultanță.

Toate aceste dezvăluiri au sporit presiunile exercitate de grupurile pro-transparență pentru ca Comitetul consultativ al Parlamentului European privind conduita membrilor să lanseze o anchetă.

Ei spun că oferirea de servicii de consultanță financiară și aprobarea unui instrument precum TIPER, în timp ce desfășoară activități parlamentare axate pe același sector, sugerează un risc semnificativ de conflict de interese.

Astfel, „În calitate de membru al parlamentului, lui Ferber i se încredințează responsabilități care decurg din mandatul său electoral democratic: aceste activități colaterale contrazic în mod direct datoria sa de a acorda prioritate interesului public în detrimentul interesului propriu”, scriu ei în scrisoare.

În contextul financiar, activitățile secundare nu sunt o noutate pentru deputații europeni, care câștigă deja un salariu lunar brut de puțin sub 10.000 de euro. Acest lucru vine în plus față de aproximativ 4.800 de euro pe lună în indemnizații de birou, plus alte avantaje.

Practic, un studiu realizat în 2021 de Transparency International a constatat că peste un sfert dintre cei 705 europarlamentari au declarat locuri de muncă secundare, în valoare colectivă între 3,9 și 11,5 milioane de euro în venituri externe.

În prezent, faptul de a avea o slujbă secundară nu este împotriva regulilor, faptul de a nu o declara în mod corespunzător ar putea duce la suspiciuni de influență externă care să influențeze judecata unui europarlamentar, mai ales dacă acesta legiferează pe teme dragi plătitorilor lor privați.

Aşadar, Markus Ferber este în prezent vicepreședinte al Comisiei pentru probleme fiscale a Parlamentului European. El nu a răspuns, până la data publicării, la întrebările trimise prin e-mail cu privire la presupusele conflicte de interese.

Sursa: euobserver.com