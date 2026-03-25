Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a calificat miercuri drept „catastrofal” un posibil guvern minoritar format din PNL și USR, care ar fi susținut din opoziție de AUR. Prezent la Brâncovenești, în județul Mureș, acesta și-a exprimat speranța că actualele neînțelegeri din coaliție pot fi depășite cu înțelepciune, pentru că misiunea asumată a fost de a guverna împreună.

O greșeală uriașă pentru România

Întrebat direct despre scenariul unui guvern minoritar PNL-USR sprijinit de AUR, Kelemen Hunor a fost tranșant. El consideră că o astfel de formulă ar fi o greșeală fundamentală pentru stabilitatea țării. Iar declarațiile sale nu lasă loc de interpretări.

„Ar fi catastrofal, deci nu trebuie să ajungi până acolo. Din punctul meu de vedere, nu există alternativă la formula actuală. Sau dacă cauţi o alternativă, trebuie să fie tot un guvern majoritar. Un guvern alcătuit în două partide şi susţinut de cine apucă şi cine când are timp şi chef, eu cred că astăzi, pentru România, ar fi o greşeală uriaşă”, a afirmat liderul UDMR.

Mai mult, acesta a adăugat că tensiunile actuale trebuie gestionate. „Eu încă mai sper că aceste tensiuni, conflicte, chiar şi neînţelegeri din coaliţie, după sărbătorile pascale, pot fi rezolvate cu înţelepciune, fiindcă asta a fost misiunea noastră: să mergem împreună. Avea dreptate preşedintele Dan când zicea că această coaliţie este condamnată să muncească, să meargă împreună”, a completat Hunor.

Soluția? Doar dialogul

Cum se poate ieși din acest impas, vă întrebați? Liderul UDMR oferă un răspuns simplu, dar care pare greu de aplicat în peisajul politic actual.

„Dialogul, argumente, raţiunea, astea sunt soluţiile. Astăzi, când discutăm despre coaliţie şi la această oră şi sunt aceste tensiuni, atunci nu există altceva decât să te aşezi la masă”, a subliniat el. E drept că Hunor admite că procesul ar putea dura. „Poate că e nevoie de câteva zile, de două-trei săptămâni, până după sărbătorile pascale, şi să găsim împreună o soluţie, altfel ne vom duce în gard. Nu dorim acest lucru”, a conchis acesta.

Calculele complicate ale PSD

În tot acest timp, social-democrații își fac propriile calcule pentru perioada de după 20 aprilie. Una dintre variantele luate în calcul este refacerea coaliției cu PNL și UDMR, poate chiar și cu USR, dar cu o condiție esențială: fără Ilie Bolojan în funcția de premier.

Linia roșie e clară.

PSD exclude categoric continuarea guvernării cu Bolojan la Palatul Victoria. Numai ca răspunsul din partea cealaltă a venit la fel de ferm. Atât PNL, cât și USR au exclus deja o continuare a guvernării alături de PSD în cazul în care social-democrații ar trânti actualul cabinet.

Opoziția și varianta AUR

Pe bune, cealaltă opțiune majoră pentru PSD este intrarea în opoziție. Acest scenariu ar deveni realitate dacă tabăra condusă de Ilie Bolojan se impune definitiv în PNL și reușește să contureze un pol de dreapta alături de USR. Aici apare însă o altă discuție delicată.

Deși conducerea centrală a PSD respinge oficial orice alianță cu AUR, lucrurile stau puțin diferit în teritoriu. Unii lideri locali nu exclud complet această variantă, lăsând deschisă o ușă care la centru pare (deocamdată) închisă.