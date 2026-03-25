Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care obligă hotelurile, pensiunile, aeroporturile și agențiile de turism să afișeze mesaje de informare și avertizare privind traficul de persoane. Inițiativa, aparținând deputatei USR Oana Murariu, prevede amenzi cuprinse între 200 și 1.000 de lei pentru operatorii care nu respectă noile prevederi.

România, sursă de victime în Europa

Inițiativa legislativă nu vine din neant, ci ca răspuns la o realitate sumbră. Deputata USR Oana Murariu, inițiatoarea legii, a subliniat gravitatea situației în care se află țara noastră. „România dă cele mai multe victime ale traficului de persoane din Europa. Aceasta este realitatea de la care pornim. Prin această lege, întărim prevenția și creștem educația asupra riscurilor traficului de persoane. Aducem astfel – și chiar extindem – un model care funcționează deja în alte state europene, unde și-a demonstrat impactul pozitiv”, a afirmat Oana Murariu.

Măsuri concrete și termene clare

Entitățile vizate au la dispoziție șase luni pentru a se alinia noilor reguli. Dar ce presupun, mai exact, aceste măsuri? este vorba despre afișarea unor mesaje clare, care să includă și date de contact pentru sprijin, disponibile atât în limba română, cât și în engleză.

Acestea trebuie să conțină următoarele numere de telefon:

Tel Verde: 0800 800 678 (apel gratuit din România)

+4021.313.31.00 (apelabil din țară și din străinătate)

112, în caz de urgență

Iar formatele variază, de la cartoane informative plasate în camerele de hotel, până la afișe tipărite și materiale digitale în aeroporturi și puncte de frontieră.

Amenzi de până la 1.000 de lei pentru operatori

V-ați gândit cine sunt, mai exact, cei vizați de această lege? Lista este destul de clară și acoperă zonele considerate cu risc crescut. Noile obligații se aplică hotelurilor, pensiunilor, agențiilor de turism, dar și centrelor de acordare a vizelor și firmelor de recrutare. Cei care ignoră aceste prevederi riscă sancțiuni contravenționale.

Sumele nu sunt mari, e drept, dar stabilesc un precedent.

Amenzile sunt cuprinse între 200 și 1.000 de lei.

Un fenomen în creștere

Actul normativ a fost adoptat de Parlament încă din luna februarie, după consultări cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANITP). Numai că situația este complicată. România rămâne atât țară de origine, cât și de destinație pentru victimele acestui fenomen, iar autoritățile au semnalat o creștere semnificativă a cazurilor identificate în ultimii ani. Până la urmă, cum altfel să lupți cu o problemă pe care nu o faci vizibilă?