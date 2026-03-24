Proiectul de lege privind prevenirea epuizării profesionale, cunoscut ca legea burnout-ului, a fost respins luni în Senat. Inițiativa USR a strâns doar 15 voturi favorabile, în timp ce 37 de senatori au votat împotrivă și alți 51 s-au abținut de la vot.

Ce prevedea proiectul USR

Inițiativa legislativă își propunea, în esență, să transpună în lege conceptul de burnout, care în prezent nu există în legislația românească, și să prevină formele de epuizare profesională. Într-un comunicat, inițiatorii de la USR au detaliat miza proiectului.

„Burnout-ul este un fenomen tot mai prezent, care afectează atât angajații, cât și performanța companiilor, dar nu există în legislația românească. Inițiativa USR stabilește dreptul salariaților de a semnala riscuri sau situații de epuizare profesională, fără teama unor represalii sau sancțiuni disciplinare. În plus, inițiativa prevede obligația angajatorilor de a informa anual salariații cu privire la riscurile și la metodele de prevenire ale epuizării profesionale. inițiativa dă angajatorilor posibilitatea să acopere parțial sau integral costurile pentru servicii de sprijin psiho-emoțional profesional, pentru a reduce suprasolicitarea și riscurile psihosociale la locul de muncă”, transmite USR.

Mai mult, proiectul prevedea și acordarea unui număr de zile de concediu plătit pentru refacere profesională. Acestea puteau fi acordate la cererea angajatului, fără a fi necesare justificări medicale.

Cum s-a votat în plen

Scorul final a fost de 15 voturi „pentru”, 37 „împotrivă” și 51 de abțineri.

Un eșec categoric.

Practic, doar senatorii USR, inițiatorii legii, au susținut-o în bloc. Acestora li s-a alăturat un singur parlamentar de la PSD, senatoarea Victoria Stoiciu. În tabăra cealaltă, senatorii AUR, cei neafiliați și cei de la PACE – Întâi România au votat contra. Iar marile partide, PNL, PSD (cu excepția menționată) și UDMR, au preferat să se abțină.

Ce urmează pentru legea burnout-ului

Votul din Senat nu este însă final. Camera superioară a fost doar prima sesizată în acest caz, ceea ce înseamnă că legea nu a murit de tot.

Deci, cum vine asta, s-a terminat totul aici? Nu-i chiar așa.

Proiectul de lege merge acum la Camera Deputaților, care este for decizional. Acolo se va da votul final, după dezbateri și eventuale modificări. E drept că semnalul negativ fusese dat deja în urmă cu două săptămâni, când proiectul a primit un vot de respingere și din partea Comisiei pentru muncă din Senat (un pas procedural important).