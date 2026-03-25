Legea care definește în premieră femicidul în legislația românească a fost adoptată decizional de Camera Deputaților. Cu 284 de voturi „pentru”, proiectul de lege semnat de peste 250 de parlamentari prevede pedepse extrem de dure, inclusiv detenția pe viață. Doar un singur deputat a votat împotrivă, în timp ce alți doi s-au abținut.

Ce înseamnă, de fapt, femicidul

Inițiativa legislativă, care a trecut de Senat încă din luna februarie, vine să clarifice un termen prea des ocolit în spațiul public. Actul normativ oferă o definiție juridică precisă pentru a elimina orice ambiguitate.

„În înţelesul prezentei legi, <> înseamnă uciderea cu intenţie a unei femei sau moartea unei femei ca urmare a unor practici care cauzează vătămări femeilor, indiferent dacă uciderea sau practicile vătămătoare sunt comise de un membru al familiei sau de o terţă parte”, prevede textul legii.

o definiție clară.

Pedepse ca la omor calificat

Dar ce înseamnă asta în termeni de pedepse? Ei bine, lucrurile stau destul de serios. Femicidul va fi sancționat la fel ca omorul calificat, ceea ce înseamnă închisoare de la 15 la 25 de ani sau chiar detenție pe viață. Iar legea mai aduce ceva nou. Violența comisă în prezența minorilor devine o circumstanță agravantă, o măsură menită să protejeze copiii de traumele la care sunt martori. În plus, proiectul introduce și o componentă de prevenție în școli (un pas absolut necesar), unde vor fi predate teme despre egalitatea de gen, combaterea violenței și relațiile non-violente.

Trei tipuri de femicid, definite clar

Hai să vedem cum stau lucrurile mai exact. Prevederile stabilesc trei categorii distincte, care vor fi incluse în Codul Penal drept circumstanțe agravante la omorul calificat, pentru a acoperi diversele situații în care o femeie își pierde viața din cauza genului său.

Femicidul intim: se referă la cazurile în care o femeie este ucisă de partenerul său sau de un membru al familiei.

se referă la cazurile în care o femeie este ucisă de partenerul său sau de un membru al familiei. Femicidul non-intim: acoperă situațiile în care o femeie este ucisă din motive de gen, exploatare sexuală, ură sau religie.

acoperă situațiile în care o femeie este ucisă din motive de gen, exploatare sexuală, ură sau religie. Femicidul indirect: este poate cea mai complexă categorie, incluzând moartea survenită în urma mutilării, a violenței continue sau chiar sinuciderea unei femei după ani întregi de abuz.

Cifrele din spatele legii

Dincolo de textul legii, realitatea din România este sumbră. V-ați gândit vreodată câte astfel de cazuri avem anual? Și, pe bune, cifrele sunt îngrijorătoare. Această inițiativă legislativă nu a apărut din neant, ci este un răspuns la o problemă gravă și persistentă.

Numai anul trecut, în România au fost înregistrate 66 de cazuri de femicid, conform datelor furnizate de Centrul FILIA.