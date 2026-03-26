Președintele Nicușor Dan a intervenit joi în scandalul iscat între partidele de la guvernare. Acesta exclude categoric, „în acest moment”, varianta ca PSD sau PNL să facă o alianță cu AUR, catalogând tensiunile actuale drept „inevitabile și legitime”. Declarațiile vin în contextul în care social-democrații și liberalii se acuză reciproc de înțelegeri ascunse cu formațiunea lui George Simion.

Discuții raționale, nu certuri

Despre disputele din ultima perioadă, șeful statului susține că fac parte dintr-un proces democratic normal și că vede raționalitate la toate cele patru partide din arcul guvernamental. Mai mult, acesta anticipează că discuțiile în contradictoriu vor continua, dar vor rămâne într-un cadru logic.

„Eu văd în fiecare dintre cele patru partide raționalitate și bineînțeles că sunt discuții, le văd, le cunosc, dar văd pe de altă parte raționalitate. În următoarele săptămâni, luni, o să vedem argumente contradictorii și discuții, dar rationale. Peste tot în lume e complicat în situații din astea. În momentul în care ai niște partide și fiecare dintre ele reprezintă categorii de cetățeni cu aspirații care nu sunt întotdeauna identice, e inevitabil și legitim să ai acest tip de confruntare”, a declarat Nicușor Dan.

V-ați gândit vreodată cum ar arăta politica fără astfel de confruntări? E drept că, întrebat dacă va chema liderii partidelor la discuții pentru a calma spiritele, șeful statului a oferit un răspuns scurt și la obiect: „De câte ori e nevoie”.

Scenariul AUR, exclus din start

Iar când vine vorba de o posibilă alianță cu partidul condus de George Simion, lucrurile par clare, cel puțin președintelui. Acesta a fost întrebat direct dacă ar desemna un premier dintr-o eventuală alianță PSD-AUR sau PNL-AUR.

„Nu suntem deloc acolo. Şi am spus, repet, în discuţiile pe care le-am avut cu toate partidele din coaliţie, dorinţa tuturor este să continue să guverneze împreună”, a răspuns el, adăugând ulterior că „aceste patru partide şi minorităţile naţionale îşi doresc să guverneze şi, aşa cum am spus sunt obligate să guverneze împreună”.

Mesajul final a fost fără echivoc.

„În momentul de față nu văd niciun scenariu PSD-AUR, nici PNL-AUR”, a subliniat Nicușor Dan.

Grindeanu acuză PNL de flirt cu AUR

Numai că, pe bune, declarațiile președintelui vin pe un fond de acuzații reciproce grave. Miercuri, liderul PSD, Sorin Grindeanu, l-a acuzat direct pe premierul Ilie Bolojan (lider PNL) și alți liberali că ar fi trimis semnale de apropiere către Alianța pentru Unirea Românilor.

„Am văzut bezelele pe care le-a trimis şi prim-ministrul, şi anumiţi lideri marcanţi, anumiţi, unii nu, alţii da, de la PNL către AUR. E treaba lor. Noi nu decidem pentru PNL, noi nu decidem pentru USR, decidem pentru noi şi pentru drumul pe care apucă PSD-ul. Am spus ceea ce excludem din start, văd că alţii n-o fac, e treaba lor”, a afirmat Grindeanu.

Liderul social-democrat a ținut să întărească poziția partidului său: „PSD nu face alianţă şi nu face majoritate cu AUR. Este exclus lucrul ăsta, s-a văzut şi săptămâna trecută în Parlament. Dacă am fi vrut să facem acest lucru, credeţi-mă că ne era foarte simplu să-l facem şi ar fi trecut foarte rapid anumite amendamente. Şi doi, nu vom susţine un guvern minoritar”.

Reacția AUR: Pure invenții

În replică, formațiunea lui George Simion respinge orice discuție, catalogând totul drept o strategie a partidelor de la putere. Reprezentanții AUR susțin că nu există nicio negociere nici cu PSD, nici cu PNL.

„Sunt pure invenții”, transmit aceștia.

Mai mult, AUR acuză partidele din Coaliție de ipocrizie, afirmând că acestea „votează cot la cot fiecare măsură care lovește în populație, dar încearcă să creeze impresia că ar exista diferențe între ei”.