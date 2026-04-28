Liderul AUR contestă motivele economice invocate împotriva demiterii Guvernului Bolojan, chiar înaintea depunerii moțiunii de cenzură PSD-AUR.

În ziua în care moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a fost depusă, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a reacționat ferm la argumentele aduse de susținătorii premierului. Peiu a criticat deschis aceste argumente, considerând că nu sunt întemeiate. El a ales să își exprime poziția pe rețelele de socializare, unde a atras atenția asupra situației economice actuale din România.

Detalii din culisele nemulțumirilor economice

Petrișor Peiu a scris pe Facebook că, din punctul său de vedere, ideea că demiterea guvernului ar provoca probleme economice serioase nu se susține. El a subliniat că țara se confruntă deja cu o criză economică majoră. Peiu a arătat că România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, de aproape 10%, și cel mai mare deficit bugetar, de aproximativ 8%. A mai menționat și cel mai mare deficit comercial și de cont curent din UE, de peste 30 de miliarde de euro.

Liderul AUR a adăugat că economia a avut trei trimestre consecutive de scădere, iar consumul a fost în scădere timp de opt luni la rând. De asemenea, a atras atenția că pensiile au rămas neschimbate pentru al doilea an consecutiv, iar cheltuielile cu dobânzile au depășit 3% din PIB, cel mai ridicat nivel din UE.

Petrișor Peiu a declarat: „Cel mai caraghios lucru pe care îl spun apărătorii guvernului Bolojan este faptul că demiterea executivului ar avea „grave consecinţe economice””.

În finalul mesajului, Peiu a subliniat că România se află deja într-o criză economică sub actualul guvern și a pus sub semnul întrebării argumentul potrivit căruia schimbarea executivului ar agrava situația. „Suntem în plină criză economică sub guvernul Bolojan, dar voi vreţi să nu schimbăm guvernul pentru a nu avea consecinţe economice?” a punctat liderul AUR.

Scene tensionate înaintea votului decisiv

Declarațiile lui Peiu au apărut în ziua în care PSD și AUR au anunțat că depun moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Acest moment marchează o etapă importantă pentru scena politică, mai ales că opoziția acuză guvernul că nu gestionează corect economia.

George Simion, liderul AUR, a precizat că votul pentru moțiune ar putea avea loc pe 5 mai în plenul Parlamentului. În acest context, urmează negocieri intense între partide pentru a obține sprijinul necesar.

Moțiunea de cenzură este principalul instrument al opoziției pentru a încerca să schimbe guvernul. Pentru a trece, este nevoie de votul majorității parlamentarilor. Deocamdată, nu este clar dacă PSD și AUR vor reuși să adune suficiente voturi pentru a trece moțiunea.

Depunerea moțiunii arată creșterea nemulțumirilor față de felul în care guvernul gestionează problemele economice. Dezbaterile din Parlament vor fi urmărite cu atenție de opinia publică și de oamenii din mediul politic.

Planurile din spatele mesajelor publice

Petrișor Peiu, în calitate de lider al senatorilor AUR și președinte al Consiliului Național de Coordonare al partidului, are un rol esențial în transmiterea mesajelor oficiale ale AUR. Critica sa arată direcția pe care partidul vrea să o urmeze în această perioadă tensionată.

El consideră că menținerea guvernului nu mai poate fi justificată, având în vedere cifrele economice prezentate. Peiu insistă că argumentele privind posibilele efecte negative ale demiterii guvernului nu sunt solide, pentru că situația este deja dificilă.

Acest tip de discurs va conta mult în perioada următoare, mai ales pe fondul dezbaterilor din Parlament despre moțiunea de cenzură. Opoziția va încerca să convingă cât mai mulți parlamentari că schimbarea guvernului este necesară pentru redresarea economică.

În același timp, susținătorii guvernului vor spune că o schimbare bruscă ar putea aduce instabilitate. Această dispută va rămâne în atenție până la votul final.

Ce urmează după această etapă tensionată

Depunerea moțiunii de cenzură deschide o perioadă plină de incertitudine pentru guvern și pentru întreaga clasă politică. În zilele următoare, parlamentarii vor analiza argumentele și își vor decide votul. Fiecare partid va încerca să își mobilizeze membrii pentru a influența rezultatul.

Votul final, care ar putea avea loc pe 5 mai, va decide dacă Guvernul Bolojan rămâne sau nu la putere. Indiferent de rezultat, discuțiile despre economie și guvernare vor rămâne în prim-plan.

Românii așteaptă cu interes finalul acestei crize politice, sperând că deciziile din Parlament vor duce la o îmbunătățire a situației economice. În perioada următoare, atenția va fi pe evoluția negocierilor și pe reacțiile partidelor după vot.