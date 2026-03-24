Președintele german Frank-Walter Steinmeier l-a condamnat marți pe președintele american Donald Trump pentru declanșarea războiului cu Iranul, numind conflictul o încălcare a dreptului internațional. Mai mult, Steinmeier a avertizat asupra unei rupturi transatlantice comparabile cu cea dintre Germania și Rusia.

O încălcare a dreptului internațional

Deși rolul său în politica germană este în mare parte ceremonial, criticile ascuțite ale lui Steinmeier la adresa războiului și a președintelui SUA pun presiune suplimentară pe cancelarul german Friedrich Merz. „Acest război încalcă dreptul internațional,” a declarat Steinmeier, membru al Partidului Social-Democrat (SPD) de centru-stânga, care guvernează în coaliție cu conservatorii lui Merz.

Și a continuat tăios. „Există puține îndoieli că, în orice caz, justificarea unui atac iminent asupra SUA nu stă în picioare,” a adăugat el.

Presiune pe cancelarul Merz

Iar aceste declarații nu sunt deloc comode pentru actuala conducere. Cancelarul Merz s-a abținut, spre deosebire de alți lideri europeni, să numească războiul ilegal, chiar dacă a devenit tot mai critic față de ceea ce consideră a fi o lipsă de strategie de ieșire din partea SUA și a Israelului. E drept că, inițial, Merz și colegii săi conservatori au fost mult mai susținători ai atacurilor americane și israeliene asupra Iranului, argumentând că Germania împărtășește obiectivul schimbării de regim la Teheran. Numai că, pe măsură ce conflictul s-a extins și efectele economice și de securitate asupra celei mai mari economii a UE au devenit mai clare, cancelarul a devenit mult mai vocal, spunând că războiul a ridicat „întrebări majore” despre securitatea Europei. V-ați gândit vreodată cum se schimbă discursul politicienilor când încep să doară cifrele?

O greșeală politică dezastruoasă

Vorbind în fața unei audiențe de diplomați germani la Berlin, Steinmeier l-a criticat pe Trump pentru retragerea din acordul nuclear cu Iranul în timpul primului său mandat. Președintele, care a fost ministrul de externe al Germaniei (în perioada 2013-2017), a ajutat la negocierea acelui acord, ceea ce îi conferă o perspectivă unică.

„Acest război este, si – și vă rog să aveți răbdare cu mine când spun asta, ca cineva direct implicat – o greșeală politică dezastruoasă,” a spus Steinmeier. „Și asta mă frustrează cel mai mult. Un război cu adevărat evitabil, inutil, dacă scopul său era să oprească Iranul din a dezvolta o armă nucleară.”

Ruptura este prea adâncă

Steinmeier, care s-a abținut să critice direct Israelul, a comparat ruptura transatlantică din timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump cu divorțul Germaniei de Rusia după invazia pe scară largă a Moscovei în Ucraina în 2022. „Așa cum cred că nu va exista o întoarcere la cum erau lucrurile înainte de 24 februarie 2022 în relația noastră cu Rusia, la fel cred că nu va exista o întoarcere la cum erau lucrurile înainte de 20 ianuarie 2025 în relațiile transatlantice,” a spus Steinmeier, referindu-se la ziua celei de-a doua inaugurări a lui Trump.

Ruptura este prea adâncă.

Apel la independență față de SUA

Dar ce e de făcut, până la urmă? Steinmeier și-a îndemnat țara să devină mai independentă de SUA, atât în ceea ce privește apărarea, cât și tehnologia, argumentând că o astfel de autonomie este necesară pentru a preveni interferența administrației Trump în politica internă a țării sale.

Armata germană „trebuie să devină coloana vertebrală a apărării convenționale în Europa,” a spus el. „În sfera tehnologică, dependența noastră de SUA este și mai mare. Acest lucru face cu atât mai important să nu acceptăm pur și simplu această situație.”