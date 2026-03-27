Tensiunile din coaliție, generate de adoptarea bugetului de stat, au atins un punct critic. Partidul Social Democrat, condus de Sorin Grindeanu, a decis programarea unui referendum intern cu 5.000 de membri pentru data de 20 aprilie, pentru a stabili direcția partidului. În replică, atât PNL, cât și USR amenință cu ruperea oricărei colaborări viitoare dacă social-democrații forțează o criză guvernamentală.

PNL și USR pun piciorul în prag

Lucrurile s-au precipitat rapid. Biroul Politic Național al PNL s-a reunit luni, 23 martie, într-o ședință-maraton de cinci ore, care s-a finalizat cu o rezoluție fermă. Liberalii se angajează să îl susțină pe premierul Ilie Bolojan și refuză orice viitoare alianță cu PSD în cazul în care social-democrații ar încerca să-l înlocuiască.

Și USR a transmis un mesaj similar. Uniunea a avertizat că, dacă PSD alege să voteze o moțiune de cenzură alături de AUR, provocând instabilitate, nu va mai susține o refacere a majorității alături de social-democrați.

Alianța de dreapta, un risc major pentru PSD

Iar planurile de viitor ale dreptei par să îngrijoreze serios conducerea PSD. Vicepreședintele PNL, Alexandru Muraru, a confirmat că se poartă deja discuții pentru coagularea forțelor de dreapta în jurul PNL, cu ochii pe alegerile din 2028.

„Este o chestiune de care PSD este extrem de deranjat și anume discuții privind un proiect politic care vizează alegerile parlamentare, în primul rând, și generale, locale și parlamentare din 2028 și anume consolidarea dreptei, reunificarea fie prin fuziuni, fie prin alianțe, de tipul unei Alianțe DA, care va include în primul rând PNL, deci în jurul PNL, ar putea include și USR și alte formațiuni politice. Acest scenariu pentru PSD reprezintă un risc major, pentru că ar putea duce la un pol politic vizibil”, a declarat Alexandru Muraru la RFI.

Bolojan, câștigător pe termen scurt

Cum se vede tot acest scandal din afară? Profesorul în științe politice Radu Carp consideră că momentul era previzibil. „Era previzibil că adoptarea bugetului va prilejui asemenea discuții în coaliție, datorită faptului că PSD s-a poziționat de mai multă vreme ca fiind un fel de opoziție din interiorul guvernului. Momentul bugetului era unul foarte potrivit, e punctul culminant al manifestării Parlamentului”.

Acesta crede că asistăm, probabil, la o ultimă încercare de a-l schimba pe premier înainte de rotativa din 2027. „Probabil că este ultima încercare de detronare, să spunem, a premierului, în contextul în care din 2027 se va face oricum rotativă și va fi înlocuit. Probabil. Dar nu exclud nici scenarii prin care asemenea tensiuni să mai apară”.

Analistul politic Radu Delicote punctează că premierul Ilie Bolojan iese învingător, însă doar pe termen scurt. „Poate să mai câștige niște timp dacă mai vrea să-și implementeze o serie de măsuri. Să spunem că mai câștigă timp, nu neapărat e câștigător, dar are o fereastră de timp în funcție de negocierile politice”.

Marele câștigător este opoziția

Dar cine câștigă, pe bune, din toată povestea asta? Răspunsul vine tot de la Radu Delicote și este unul tranșant: câștigătorul nu se află la guvernare.

„Câștigătorul principal în momentul de față este opoziția, care adună toată hemoragia de voturi. Opoziția, clar AUR, către care migrează oarecum natural votanții, cetățenii, electoratul dezamăgit al celorlalte partide. Și în speță partidele mari pierd acum votanți puternic către AUR, adică PSD și PNL. Mai puțin USR, că USR are un electorat mult mai dur, care-i stabilizat pe la 11-12%. Nu este atât de afectat în cifre precum PSD sau PNL”.

Migrarea electoratului nu s-ar explica, așadar, printr-o preferință subită pentru AUR, ci mai degrabă printr-o dezamăgire profundă față de partidele tradiționale (PNL și PSD în special).

PSD, o strategie pierzătoare

Social-democrații par prinși într-o capcană strategică, indiferent de decizia pe care o vor lua. Analistul Radu Delicote explică de ce actuala abordare a PSD nu are șanse de reușită.

„PSD încearcă să comunice ca un partid de opoziție, pentru că vede cifrele din sondajele de opinie. Este o strategie de comunicare de criză. Este o strategie prin care încearcă să panseze această hemoragie, încearcă să peticească această hemoragie de electorat dezamăgit. Nu cred că va câștiga, mai ales în contextul de complicat în care ne aflăm, cu o mulțime de crize care se manifestă pe toate planurile. Nu cred că va câștiga, nici dacă va rămâne la guvernare și va comunica ca un partid de opoziție, nici dacă va ieși de la guvernare și va continua retorica pe care o are acum”.

Până la urmă, calea de ieșire din acest blocaj ar fi una singură, crede analistul. „Cred că dacă ar vrea să câștige, oricare dintre ele, dintre aceste partide, inclusiv premierul, ar trebui să se uite cu atenție la nevoile reale din societate, la ce așteptări sunt din partea românilor, și să reușească să implementeze o serie de măsuri de succes. Indiferent cum arată”.