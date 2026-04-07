Social-democrații ar fi dispuși să renunțe la funcția de premier până la viitoarele alegeri, dar cu o condiție clară: Partidul Național Liberal să-l schimbe pe Ilie Bolojan. Conform unor surse politice, oferta vine pe fondul unor tensiuni tot mai mari în coaliție și înainte ca PSD să finalizeze consultările interne privind rămânerea la guvernare.

Ofertă cu credibilitate zero

La prima vedere, oferta pare generoasă. Numai că analistul politic Cristian Hrițuc, fost consilier prezidențial, desființează complet acest scenariu. Întrebat cât de credibilă este propunerea, răspunsul său a fost tranșant: „Zero la sută credibilitate. Este strict o măsură din capitolul de propagandă al PSD care să încerce să-i ajute pe liberalii din tabăra de opoziție la negocierile interne.”

Iar argumentul său este simplu. Social-democrații nu respectă nici măcar înțelegerea actuală. „Putem vedea că în momentul de față ei au încălcat protocolul și nu respectă o înțelegere. De aceea nu cred că va mai exista vreo garanție că se va respecta o altă înțelegere.” Până la urmă, de ce ar respecta-o pe cea nouă?

Disperare în tabăra socialistă

Dincolo de jocurile de culise, ce ne arată această propunere despre starea PSD? Hrițuc vorbește despre o situație limită. „E o disperare foarte mare și se poate vedea în toate cifrele și ei probabil le știu, nu vor din aici de sondajele desenate în baie. Dacă ne uităm la sondajele serioase, vedem că PSD scade.” Cu un lider cotat la doar 12% încredere, partidul caută cu orice preț o victorie de imagine pentru a opri hemoragia de electorat către AUR. „Ei consideră că o soluție de genul «o victorie împotriva lui Bolojan», le-ar aduce această oprire a căderii.”

O victorie iluzorie, însă.

Viziunea este confirmată și de politologul Sebastian Lăzăroiu, care a pus cea mai bună ștampilă: PSD e un partid muribund la ora asta. Cert e că, în opinia lui Hrițuc, situația este fără precedent: „PSD e în cea mai proastă ipostază din 1990 încoace.”

Grindeanu, ca frunza în vânt

Vârful partidului, Sorin Grindeanu, pare a fi într-o poziție extrem de fragilă, mai ales în contextul dosarului DNA al fostului său șef de cabinet. „Grindeanu este ca frunza în vânt. Putem să vorbim în momentul acesta despre el ca președinte al PSD, iar peste două luni să nu mai fie președintele PSD”, afirmă Hrițuc. Un lider cu 12% încredere (față de 25% cât are Bolojan) nu poate fi o opțiune viabilă pentru funcția de premier, crede analistul, pentru că „în trei luni ai avea demonstrații de protest și l-ai vedea înlăturat.”

Decizie după 20 aprilie

Momentul de inflexiune pare să fie data de 20 aprilie, când PSD va decide oficial dacă rămâne la guvernare. Până atunci, liberalii așteaptă mișcarea PSD, iar liderii PNL anti-Bolojan așteaptă și ei ca social-democrații să facă primul pas. Scenariile luate în calcul variază de la un guvern minoritar condus de Bolojan, la căderea guvernului prin moțiune de cenzură sau reconfigurarea coaliției. E drept că au escaladat conflictul, dar o întoarcere la 180 de grade nu e exclusă. Ce ar putea înclina balanța? „Rămânerea lor la guvernare cred că se va face de frica deschiderii mai multor dosare”, speculează Hrițuc.

Întrebat cum influențează criza petrolului și războiul din Iran o eventuală decizie a PSD, analistul oferă un răspuns tăios. „Teoretic, orice lider rațional, orice om politic întreg la cap, când vede situația la care s-a ajuns în urma războiului din Iran, punea pe pauză orice acțiune de schimbare a guvernului. Faptul că ei au continuat și, culmea, au amplificat scandalul, arată că nu le pasă absolut de nimic.”