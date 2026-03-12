Zelenski ajunge la București pentru întâlniri cruciale la Cotroceni și Palatul Victoria

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski sosește joi la București pentru o vizită oficială de maximă importanță. Liderul de la Kiev are programate întâlniri la Palatul Cotroceni cu omologul său, Nicușor Dan, și la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan.

Anunțul a fost făcut miercuri de Administrația Prezidențială, care a confirmat vizita. Potrivit informațiilor publicate de Stiripesurse, vizita are loc într-un moment crucial, la doar o zi după ce Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat o solicitare a Statelor Unite privind suplimentarea prezenței militare în România.

Ce se va discuta la Palatul Cotroceni

Administrația Prezidențială a transmis că discuția dintre cei doi lideri „va include teme care să faciliteze consolidarea unei relații bilaterale cuprinzătoare, constructive, orientate spre viitor”. Agenda oficială este una complexă și acoperă multiple domenii strategice.

Conform comunicatului de la Cotroceni, „discuțiile se vor axa pe dezvoltarea dialogului politic, intensificarea cooperării economice, cooperarea sectorială în domenii precum energia și industriile de apărare, dezvoltarea conectivității și de proiecte transfrontaliere, și pe rolul României în procesul de reconstrucție a Ucrainei”. Cei doi șefi de stat vor avea și „un schimb de opinii privind aspecte de actualitate, precum procesul de extindere a Uniunii Europene, relația transatlantică, situația de securitate în regiunea Mării Negre și evoluțiile de ultimă oră la nivel regional și global”.

Drepturile minorității române, subiect pe agendă

Un punct distinct pe lista de discuții vizează situația comunității românești din Ucraina. Administrația Prezidențială a subliniat importanța acestui subiect pentru partea română. „În egală măsură, Președintele României se va referi la necesitatea avansării dialogului bilateral în domeniul respectării drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, inclusiv dreptul la educație în limba maternă”, mai notează Cotroceniul în comunicatul oficial.

Întâlnire și cu premierul Ilie Bolojan

După întâlnirea de la Cotroceni, președintele Ucrainei se va deplasa la Palatul Victoria. Acolo, Volodimir Zelenski va avea o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan, a confirmat Guvernul României. Potrivit Executivului, „pe agenda discuțiilor se vor afla teme care privesc cooperarea bilaterală și în plan european”.

Contextul vizitei: decizia CSAT privind trupele SUA

Vizita liderului de la Kiev are loc la o zi după o decizie importantă luată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. CSAT a aprobat solicitarea Statelor Unite de a trimite în România trupe suplimentare, avioane de realimentare și echipamente de monitorizare. Anunțul a fost făcut chiar de președintele Nicușor Dan, care a precizat că echipamentele militare sunt defensive și i-a asigurat „pe români că nu au motive de îngrijorare”.