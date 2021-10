Care este cea mai potrivita tapițerie pentru scaunele de birou

Petreci în mai mult de opt ore pe scaun, în fața calculatorului, în timpul programului și nu de puține ori mai lucrezi și de acasă puțin?

In cazul in care vei incepe sa simti o durere continua de spate, atunci va trebui să înțelegi că lucrurile nu vor mai continua in aceeasi maniera.

Cel mai bun sfat ar fi sa iti faci calculele potrivite pentru a schimba scaunul de birou, deoarece este destul de probabil ca acel scaun pe care îl folosești acum să nu fie chiar cel mai bun prieten pentru coloana ta vertebrală.

Nu alege la întâmplare!

Alegerea unui scaun de birou bun nu trebuie făcută pe repede înainte, așa că rezerva-ti timpul de care ai nevoie. Trebuie să alegi în funcție de mai multe criterii, cum ar fi susținerea pe care o oferă spatelui și brațelor, înălțimea spatarului scaunului, precum si din ce materiale este realizat și, nu în ultimul rând, chiar prețul acestuia.

Din fericire, avem de a face cu o ofertă generoasă de scaune birou pentru care poți opta, iar modelele sunt și ele, pe alese: ajustabile, rotative sau ergonomice.

Materialul pentru tapițeria scaunului

În afară de aspectul estetic, tapițeria scaunului tău de birou are un rol foarte important în asigurarea unui grad sporit de confort. De regulă, avem de a face cu tapițerie confecționată din material textil, piele sau mesh.

Atunci când vine vorba de scaune de birou de calitate, pentru a alege tapiteria care se potrivește cel mai bine cerințelor tale, te invităm să descoperi proprietatile materialelor cele mai uzuale:

Pielea naturala

Este genul de material pentru tapițeria scaunului de birou pe care toată lumea l-ar prefera daca nu ar fi atat de scupa, deoarece avem de a face cu stil, eleganță și rezistență. Un scaun de birou cu tapițeria din piele este perfect pentru a-i oferi celui care îl foloseste un plus de prestanță, și nu de puține ori o astfel de piesă de mobilier poartă și numele de ”scaun directorial”. Foarte confortabile, scaunele tapitate cu piele naturala ar putea fi scaunele de birou perfecte, dacă nu ar avea și un mic dezavantaj: prețul, unul destul de ridicat.

Pielea Ecologica

Acest tip de material a fost inventat pentru a inlocui pielea naturala, dar ca orice alt produs inlocuitor, are dezavantajele sale. Cel mai important dezavantaj va fi rezistenta scazuta in timp, ceea ce va avea un impact decisiv asupra impresiei generale pe care o au cumparatorii.

Dar pretul unui scaun tapitat cu piele ecologica va fi destul de scazut, ceea ce poate contribui, uneori decisiv, la decizia de cumparare.

Materialele textile

Sunt cel mai des întâlnite, iar tapițeria este confecționată de regulă din stofă sintetica deosebit de rezistenta. Spre deosebire de piele, ceva mai sensibilă la temperaturile exterioare, tapițeria textila a scaunului de birou nu are astfel de probleme. De asemenea, aspectul exterior al scaunului este unui plăcut ochiului, iar curățarea materialului se poate face relativ ușor, cu condiția să nu fie vorba despre pete în profunzime. Pentru că totuși avem de a face cu materiale textile, nu chiar atât de rezistente precum pielea, deteriorarea tapițeriei se face mai rapid, mai intai prin scamosare, apoi prin ruperea efectiva. Din fericire, se poate recondiționa destul de ușor si ieftin.

Mesh

Vrei un plus de confort, în special pe perioada verii, atunci când scaunele de birou cu tapițeria din piele sau material textil nu ofera chiar cel mai bun confort termic? Atunci ai nevoie de altceva, de un material care să aibă rezistența pielii, dar să se poată ventila mai ușor. Este perfect, pentru că avem soluția cea mai bună pentru tine: meshul. Chiar și în condițiile în care petreci ore în șir pe scaun la birou, nu vei simți niciun fel de disconfort. Întreținerea materialului este la fel de ușoară și se găsește în culori diferite, ceea ce înseamnă că îți conferă și acel aspect estetic deosebit pe care ți-l doreai.

Care este varianta de tapiterie cea mai avantajoasă

După cum aminteam ceva mai sus, un criteriu important după care oamenii se ghidează atunci când iau în calcul achiziționarea unui scaun de birou este și prețul. Evident, varianta cea mai scumpă, cel puțin la prima vedere, pare scaunul cu tapițeria din piele naturala, în timp ce acelea din mesh și material textil sunt ceva mai prietenoase cu buzunarul. Cu toate acestea, specialiștii susțin că dacă doresti un scaun ceva mai rezistent, cu un aspect estetic aparte, și la care nu o să ai ce îmbunătățiri să aduci pentru o lungă perioadă de timp, atunci chiar merită să faci un efort financiar și să cumperi unul din piele naturala.