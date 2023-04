Autoritatea de reglementare din Marea Britanie arată puțină simpatie pentru auditorii care “conduc Ferrari

Auditorii care consideră că o reglementare robustă a sectorului lor este disproporționată merită “cea mai mică vioară din lume”, a declarat șeful autorității britanice de supraveghere a contabilității.

Sir Jon Thompson, directorul executiv al Consiliului de Raportare Financiară, a declarat la o întâlnire privată a industriei la începutul acestui an că o supraveghere atentă este adecvată pentru auditorii care câștigă sute de mii de lire sterline pe an și “pot cumpăra un Ferrari”, au declarat pentru Financial Times persoane care au fost în sală sau care au fost informate ulterior despre comentariile sale.

Thompson a spus că, dacă auditorii nu doresc să se confrunte cu o astfel de presiune, ar trebui să facă o treabă mai bună, au adăugat aceste persoane. Participanții au fost “luați prin surprindere” de comentariile lui Thompson, a declarat o persoană prezentă.

Comentariile sale în timpul întâlnirii de la o firmă de avocatură din City din ianuarie sunt ultima salvă într-o confruntare în curs de desfășurare între contabilii de top și FRC cu privire la abordarea sa dură, inclusiv numirea publică a persoanelor a căror activitate este investigată. Acest lucru a provocat îngrijorări în cadrul profesiei, conform cărora controlul intens dăunează sănătății auditorilor.

FRC a fost întărit în ultimii ani, impunând amenzi record firmelor de contabilitate după criticile privind reglementarea slabă după scandalurile de la BHS, Carillion și Patisserie Valerie Valerie.

Abordarea sa înăsprită, inclusiv inspecțiile anuale riguroase și numirea publică a auditorilor care fac obiectul unei investigații, a determinat firmele să se îmbunătățească, dar a stârnit și îngrijorări că profesia de auditor devine neatractivă.

Între timp, Sarah Rapson, director executiv adjunct al FRC, a fost întrebată de un partener senior al PwC la o întâlnire separată săptămâna trecută, dacă autoritatea de reglementare își revizuiește abordarea, în lumina rapoartelor conform cărora un director de școală și-a luat propria viață după o inspecție a autorității de reglementare în domeniul educației Ofsted, au declarat participanții pentru FT.

“Am văzut oameni care au suferit probleme de sănătate reale”, a spus un partener de audit, care a considerat că Rapson “nu a răspuns cu adevărat” la întrebare. Inspecțiile FRC, ale căror rezultate sunt publicate pe bază agregată, fără a identifica auditorii individuali, au devenit “o scurgere emoțională”, a declarat un partener de audit la o altă firmă mare.

Șefii din Marea Britanie a două firme Big Four au raportat că unii parteneri de audit se retrag mai devreme sau refuză să lucreze la audituri mari din cauza stresului și a riscului reputațional asociat cu reglementările.

Dar un contabil senior de la o firmă mai mică a declarat că întrebarea adresată lui Rapson, care a comparat auditorii cu directorii de școli, a fost “interesată” din partea firmelor Big Four, care au suportat cea mai mare parte a controlului sporit al FRC. Comparația cu Ofsted a fost “o modalitate destul de inteligentă de a încerca să se atenueze limbajul (al autorității de reglementare)”, a declarat contabilul, adăugând că partenerii de audit sunt plătiți mult mai bine decât directorii de școli.

Salariul mediu al partenerilor de la Deloitte și PwC a fost de peste 1 milion de lire sterline anul trecut, ajutat parțial de creșterea onorariilor de audit.

Într-o declarație, Thompson a spus: “Atunci când decide sancțiunile și dacă acestea vor fi făcute publice, FRC ia în considerare declarațiile privind circumstanțele personale ale unei persoane, inclusiv sănătatea lor mintală”.

“FRC a aplicat întotdeauna o abordare proporțională atunci când și-a îndeplinit îndatoririle și responsabilitățile statutare în calitate de organism de reglementare care acționează în interesul public și a luat măsuri pentru a nu publica atunci când există preocupări semnificative cu privire la impactul asupra unei persoane”, a adăugat el.

Mențiunea lui Thompson despre un Ferrari a fost o referire greșită la Porsche-ul condus de Peter Meehan, fostul partener KPMG care a auditat Carillion și care a fost găsit că a indus în eroare autoritățile de reglementare, au declarat persoane familiare cu comentariile sale. Meehan susținuse că “nu putea fi implicat” în pregătirea documentelor falsificate, deoarece era plecat din birou în acel moment pentru a livra o mașină.

Sursa – www.ft.com