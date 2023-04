David Pecker este editorul care a făcut din National Enquirer un fanzin al lui Trump

La scurt timp după ce l-a cunoscut pe Donald Trump, la mijlocul anilor 1990, directorul editorial David Pecker a avut o idee care părea perfect concepută pentru a face apel la ego-ul viitorului președinte al SUA și la înclinația acestuia pentru autopromovare.

Revista lucioasă Trump Style a promovat cu însuflețire mărcile și proprietățile lui Trump, de la “fâșiile de marmură trandafirie” de la Trump Tower până la “farmecul și distracția” cazinoului și hotelului Trump Taj Mahal. Pe parcursul celor cinci ani de viață, revista a avut “foarte mult succes”, a declarat Pecker pentru The New Yorker în 2018.

A fost doar începutul unei relații lungi și reciproc avantajoase între Pecker și Trump.

După ce Pecker a cumpărat tabloidul National Enquirer în 1999, el și Trump au devenit și mai apropiați, împărțind călătorii cu avionul între casele lor din Florida și New York. Pecker s-a bucurat de creșterea vânzărilor care a venit ca urmare a faptului că poveștile lui Trump au apărut pe coperta Enquirer. Și odată ce Trump a pus ochii pe Casa Albă, a beneficiat de acoperirea lingușitoare a publicației, în timp ce publicația i-a făcut praf cu conștiinciozitate și pe rivalii săi în campania electorală, inclusiv cu povești care îl leagă pe tatăl senatorului Ted Cruz și pe asasinul lui John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald.

Dar în această săptămână, bazele relației lor de afaceri de lungă durată s-au prăbușit, deoarece Pecker a apărut ca martor cheie în procesul istoric împotriva lui Trump pentru presupusul său rol într-o strategie media “catch and kill” pentru a îngropa povești dăunătoare.

Pecker și compania sa de atunci, American Media Inc, au suprimat de trei ori povești care ar putea fi dăunătoare pentru Trump, potrivit declarației de fapte publicate împreună cu actul de acuzare de către biroul procurorului districtual din Manhattan în această săptămână.

În timpul campaniei electorale a lui Trump din 2016, AMI a plătit 150.000 de dolari unui fost model Playboy, Karen McDougal, pentru drepturile unui articol despre aventura ei cu Trump și s-a asigurat că nu va fi publicat niciodată, se arată în expunerea de fapte. Compania a ajuns la un acord similar cu Stormy Daniels, actrița de filme porno care a declarat, de asemenea, că a avut o relație sexuală cu Trump. Și a plătit 30.000 de dolari unui fost portar de la Trump Tower, care a susținut că deținea informații despre un copil pe care Trump l-ar fi născut în afara căsătoriei, o poveste despre care AMI a concluzionat ulterior că nu era adevărată, dar pe care a suprimat-o în continuare.

Trump a negat că a făcut sex cu oricare dintre femei și a negat orice abatere.

Dar, potrivit expunerii faptelor, afacerile au dovedit că Pecker și-a respectat promisiunea făcută lui Trump în timpul unei întâlniri la Trump Tower în vara anului 2015 de a fi “ochii și urechile” campaniei prezidențiale a prietenului său. Pecker, se arată în declarație, a fost de acord să fie atent la poveștile negative despre Trump – și să publice povești negative despre adversarii săi în campanie.

Acordul a fost o prelungire a unei “relații simbiotice” pe care Pecker și Trump au avut-o timp de ani de zile, a declarat David Cay Johnston, un biograf și jurnalist de investigație al lui Trump.

“Pe măsură ce Trump devine mai cunoscut, el ajută la vânzarea de exemplare din National Enquirer”, a spus el. “Și (Enquirer) a avut apoi, în schimb, acest acord scris de a prinde și ucide povești. Această relație s-a asigurat că poveștile care ar fi fost dăunătoare pentru perspectivele electorale ale lui Trump ar fi dispărut, deoarece ar fi plătit oamenii”.

Pecker a primit imunitate de la procurorii federali în 2018 pentru că a recunoscut că firma sa a făcut plăți ilegale pentru a influența alegerile din 2016. Acest lucru înseamnă că el cooperează în cazul împotriva lui Trump, un om a cărui bogăție și putere părea să o admire de mult timp. În cazul în care cazul va ajunge la proces, acesta nu va avea loc decât cel mai devreme în 2024, chiar în momentul în care vor începe următoarele alegeri prezidențiale. Trump este văzut în prezent ca fiind favorit pentru nominalizarea republicană.

Ca și Trump, Pecker este un newyorkez din “outer borough”, care a crescut în afara Manhattanului. Dar educația lor a fost complet diferită: tatăl lui Trump a fost un dezvoltator imobiliar bogat care și-a crescut familia în Queens. Tatăl lui Pecker a fost muncitor în Bronx.

Pecker s-a format ca și contabil și a urcat în rândurile unității de reviste a rețelei de difuzare CBS. În cele din urmă, grupul CBS a ajuns în mâinile companiei media Hachette Filipacchi, care l-a numit pe Pecker în funcția de președinte al diviziei în 1990.

O mașină în care se află David Pecker și alte persoane părăsește intrarea din spate în fața instanțelor unde biroul procurorului districtual din Manhattan, Alvin Bragg, investighează suma de 130.000 de dolari plătită în ultimele săptămâni ale campaniei electorale din 2016 a lui Donald Trump lui Stormy Daniels © Shannon Stapleton/Reuters

Deși a fost întotdeauna considerat un contabil de fasole, Pecker a impresionat lumea media din New York în 1995, când Hachette a sprijinit o nouă revistă lansată și editată de John F Kennedy Jr. La o conferință de presă care anunța publicația, Pecker, sclifosit și mustăcios, a urcat pe scenă alături de chipeșul Kennedy, un star de cinema, și și-a declarat intenția de a crea o revistă cu o perspectivă “proaspătă și nepartizană”.

“David Pecker a insistat să aibă poze cu el însuși cu JFK Jr.”, a declarat veteranul Keith Kelly, editorialist media din New York, în documentarul Scandalous: The Untold Story of the National Enquirer. “Cu siguranță știa că se agață de ceva mai mare decât el însuși”.

Cu coperțile sale îndrăznețe și editorul său de celebrități, George a generat inițial un buzz în cercurile media din New York, dar în curând și-a pierdut calea – ceea ce Pecker a pus pe seama eșecului lui Kennedy de a-și asuma riscuri în calitate de editor. Kennedy a murit într-un accident de avion în 1999, iar revista a fost închisă doi ani mai târziu.

Pecker l-a întâlnit pe Trump în momentul lansării lui George, iar prietenia lor s-a intensificat odată ce Pecker a achiziționat American Media Inc, care deținea National Enquirer, în 1999. Aceasta a reprezentat o altă oportunitate pentru Pecker de a se agăța de “ceva mai mare”, la bine și la rău.

Trump era deja o cantitate cunoscută în Enquirer, care acoperise cu asiduitate divorțul său de Ivana Trump și desemnase doi reporteri să scrie despre nunta sa cu Marla Maples. Dar sub Pecker, acoperirea lui Trump a devenit mai prietenoasă, au declarat foștii editori.

Ca tânăr dezvoltator imobiliar îndrăzneț în anii 1970, Donald Trump a învățat artele întunecate ale utilizării presei tabloide de la unul dintre maeștri: avocatul mafiot și mentorul lui Trump, Roy Cohn, care era cunoscut pentru că le dicta reporterilor articolele până la semnele de punctuație. La începutul carierei sale, Trump îi suna pe reporteri cu ponturi despre el însuși folosind un nume fals, “John Barron”.

“Donald planta uneori o poveste cu personajul său “John Barron” înainte ca vocea sa să fie bine cunoscută”, a declarat Cay Johnston. “Și dacă reușea să introducă o poveste în anumite publicații – National Enquirer sau New York Post fiind exemple cheie – atunci povestea devenea legitimă”.

Acum, în timp ce Trump se confruntă cu 34 de acuzații de infracțiuni asociate cu falsificarea registrelor de afaceri și cu presupusele plăți de bani pentru tăcere, el nu mai poate depinde de astfel de relații strânse cu presa tabloidă pentru a-l ajuta.

La începutul acestui an, A360Media, care în 2020 a preluat controlul companiei care deținea Enquirer, a declarat că a fost de acord să vândă compania către VVIP Ventures pentru un preț nedeclarat.

Între timp, se așteaptă ca prietenul de lungă durată al lui Trump și aliatul tabloidelor să fie un martor cheie pentru acuzarea în orice proces potențial al fostului președinte. “Pecker va depune mărturie că au avut acest acord (catch-and-kill)”, a declarat Cay Johnson.

Sursa – www.ft.com