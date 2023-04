Epurările de stat ale bancherilor semnalează profituri mai slabe în viitor

În Occident, sarcina guvernului este de a susține băncile șubrede. În China, rolul guvernului este, aparent, de a destabiliza creditorii. Șefii băncilor americane și europene, în cel mai rău caz, riscă să își piardă locurile de muncă. În China, aceștia își pot pierde și libertatea.

Autoritățile chineze și-au intensificat miercuri atacul cu o anchetă asupra fostului președinte și șef de partid al conglomeratului financiar de stat China Everbright. O declarație de un singur rând a declarat că Li Xiaopeng este suspectat de “încălcări grave ale disciplinei și legii”.

Această linie familiară semnalează adesea o anchetă prelungită. De obicei, urmează scăderea prețului acțiunilor.

Aceleași cuvinte au anunțat săptămâna trecută îndepărtarea lui Liu Liange de la Bank of China din funcția de președinte, în urma unei investigații rare asupra unuia dintre cei patru mari creditori de stat din China.

Autoritățile au plasat recent peste 20 de directori din sectorul financiar sub investigație. Bao Fan, președintele băncii de investiții China Renaissance, este încă dispărut. Se presupune că se află în custodia statului.

Băncile chinezești erau anterior la adăpost de represiunea statului.

Cei mai mari creditori sunt deținuți de stat, iar industria este strict reglementată. În acest an, acțiunile marilor bănci, precum Bank of China, Agricultural Bank of China și China Construction Bank, au crescut cu 8 procente. Acest lucru se întâmplă în ciuda creșterii creditelor neperformante, care au atins anul trecut un nivel record de 3 miliarde de Rmb (436 miliarde de dolari).

Creditorii au fost chemați să salveze sectorul imobiliar aflat în dificultate, oferind credite noi de peste 160 de miliarde de dolari în noiembrie. Cei patru mari se confruntă cu un deficit de 3,7 miliarde de Rmb3,7 miliarde de rupii în ceea ce privește capitalul total de absorbție a pierderilor. Marjele nete de dobândă s-au redus anul trecut.

Pentru băncile mai mici, tonul Beijingului s-a schimbat în 2020, când a renunțat la garanția implicită anterioară a companiilor de stat.

Actuala epurare ar trebui să zdruncine investitorii. Corupția poate fi un pretext sau un motiv real pentru înlăturarea șefilor defavorizați. Dar, fără îndoială, eliminările îi fac pe creditori să fie mai obedienți din punct de vedere politic și mai puțin comercial în ceea ce privește motivele lor.

