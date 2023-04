Inditex, proprietarul Zara, obține aprobarea de a vinde afaceri în Rusia

Inditex, proprietarul lanțului de îmbrăcăminte Zara, a primit permisiunea Rusiei de a-și vinde afacerea în țara care a fost cândva a doua cea mai mare piață după numărul de magazine.

Daher Group din Emiratele Arabe Unite va achiziționa afacerea de la cel mai mare retailer de modă din lume. Comisia rusă pentru investiții străine, a cărei aprobare are nevoie pentru fiecare companie occidentală care iese din țară, a autorizat vânzarea la sfârșitul lunii martie. Decizia a fost confirmată miercuri de televiziunea de stat.

Vine la cinci luni după ce Inditex a anunțat un acord preliminar cu Daher și la mai bine de un an după ce și-a suspendat operațiunile în Rusia în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova, evidențiind călătoria prelungită cu care se confruntă multe companii străine când părăsesc țara.

Acordul a fost anunțat de ministrul adjunct al comerțului Viktor Evtukhov, care l-a descris pe cumpărător drept Fashion And More Management DMCC, care „are un birou într-una dintre (țările prietenoase cu Rusia)”. Compania a fost înființată de Daher pentru tranzacție, a declarat pentru Financial Times o persoană apropiată tranzacției.

Inditex, ale cărei mărci includ și Bershka și Pull&Bear, a avut 514 magazine în Rusia conform raportului său anual 2022, cu 245 incluse în vânzare. Restul magazinelor companiei din țară sunt de așteptat să se închidă.

Inditex a refuzat să comenteze.

Suma tranzacției nu a fost dezvăluită și vânzarea urmează să aibă loc încă, arată registratorul corporativ al Rusiei.

De anul trecut, companiile din așa-zise țări neprietenoase au cerut aprobarea comisiei ruse pentru investiții străine pentru a-și vinde activele acolo. Criteriile de bază de aprobare includ vânzarea cu o reducere de minim 50% și efectuarea unei „contribuții voluntare” directe către statul rus.

Condiția principală a vânzării a fost păstrarea locurilor de muncă, a spus Evtukhov. „Grupul are în prezent 4.200 de angajați, iar reprezentanții noului proprietar au confirmat că îi păstrează”, a adăugat el, deși Inditex avea peste 9.000 de angajați în Rusia, conform ultimei sale estimări.

Directorul executiv al Inditex, Óscar García, a declarat în martie că compania rămâne dispusă să se întoarcă în Rusia dacă „situația se va schimba”, deși a recunoscut că este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple pe termen scurt.

Magazinele se vor redeschide înainte de sfârșitul primăverii sub mai multe nume de marcă noi. „Colecțiile cu etichete noi au fost deja cusute și aduse în Rusia”, a spus Evtukhov.

Sursa – www.ft.com