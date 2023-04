Marca britanică de muzică Marshall se vinde către Zound Industries

Compania britanică de familie din spatele amplificatoarelor Marshall, care au apărut pe scenă alături de muzicieni de la Jimi Hendrix la Jay-Z, se vinde unui producător suedez de difuzoare Bluetooth, într-o tranzacție care evaluează grupul combinat la peste 400 de milioane de dolari.

Marshall Amplification a fost de acord cu o preluare de către Zound Industries din Stockholm, care produce difuzoare și căști fără fir. Familia Marshall va deveni cel mai mare acționar, cu o participație de 24% din companie, care va fi redenumită Marshall Group, pe lângă primirea unei plăți în numerar nedivulgate.

Zound a produs căști și difuzoare de consum purtând logo-ul distinctiv al semnăturii Marshall și vinilul negru texturat de când cele două companii au încheiat un acord de licență în 2010. De asemenea, produce dispozitive audio personale sub mărcile Adidas și Urbanears.

Jim Marshall, care a murit în 2012, a fondat compania omonimă în vestul Londrei, alături de fiul său Terry, în 1962. Aceștia au vândut primele lor amplificatoare unor tineri muzicieni precum chitaristul The Who, Pete Townshend. În 1967, producția s-a mutat la Bletchley, în apropiere de Milton Keynes, unde compania își are încă sediul central.

Zound a fost fondată în 2008, cu scopul de a fi o alternativă mai la modă la mărcile audio precum Bose, JBL sau Sony. S-a dezvoltat odată cu piața smartphone-urilor și cu creșterea aplicațiilor de streaming muzical precum Spotify și Apple Music.

Jay-Z pe scenă în timpul Bonnaroo 2010 în Manchester, Tennessee © C. Taylor Crothers/FilmMagic via Getty Images

“Familia (Marshall) consideră că reunirea a două companii de succes, recunoscute la nivel internațional, pregătește terenul pentru ca numele Marshall să treacă la un alt nivel”, au declarat Terry și Victoria Marshall, moștenitorii lui Jim, care se vor alătura consiliului de administrație. Aceștia au adăugat că afacerea va “păstra moștenirea brandului și va duce numele nostru la și mai mulți iubitori de muzică din întreaga lume”.

În 2020, Zound a renunțat la planurile pentru o potențială listare la bursă și a fost nevoită să reducă personalul, pe fondul unor vânzări mai mici decât se așteptau și a unor probleme de aprovizionare legate de pandemie. Cu toate acestea, creșterea și-a revenit în 2021, iar vânzările nete au crescut cu încă 44%, ajungând la 3,1 miliarde SKr (300 milioane de dolari) în 2022.

Cele mai recente înregistrări ale lui Marshall la registrul Companies House din Marea Britanie arată că cifra de afaceri a crescut cu aproximativ 4%, ajungând la 36,4 milioane de lire sterline în 2021, cu profituri înainte de impozitare de 5,7 milioane de lire sterline. Deține, de asemenea, Natal drums, o casă de discuri și un studio de înregistrări, toate acestea urmând să facă parte din noul grup.

Veniturile combinate pentru Marshall Group nou creat ar fi fost de peste 360 de milioane de dolari în ultimele 12 luni, au declarat companiile.

Fondatorii Marshall au vândut primele lor amplificatoare unor tineri muzicieni precum chitaristul Pete Townshend de la The Who © Syd Shelton

În urma tranzacției, Marshall va continua să construiască amplificatoare de top “hand wired” la Bletchley, în timp ce producția celorlalte produse va rămâne la o fabrică deținută integral în Vietnam. Dispozitivele Zound sunt fabricate în principal în China.

Jeremy de Maillard, directorul executiv al Zound, a încercat să liniștească fanii lui Marshall – printre care se numără Eric Clapton, chitaristul Slash de la Guns ‘N Roses și Graham Coxon de la Blur – că start-up-ul tehnologic va fi un custode sigur al “sunetului său semnătură”.

“Întotdeauna ne-am asigurat că departamentul acustic de la Marshall a fost mulțumit de calitatea produselor create de Zound în ultimii 12 ani”, a spus el.

De Maillard a adăugat că, prin aducerea întregii game de produse sub un singur acoperiș, va permite grupului “să aibă o inovație mai rapidă și o legătură mai profundă cu muzicienii și iubitorii de muzică”.

Sursa – www.ft.com