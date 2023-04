Presa americană este în continuare aliatul involuntar al lui Trump

Când vine vorba de Donald Trump, mass-media pare să nu fi învățat nimic și să nu fi uitat nimic. Acoperirea călătoriei lui Trump spre și de la tribunalul din New York a fost o încrucișare între moartea Dianei, Prințesa de Wales și urmărirea cu mașina a lui OJ Simpson. Ai putea fi iertat dacă ai crede că se așteaptă o condamnare, deși următorul termen de judecată al lui Trump este abia în decembrie. Până atunci, televiziunea va trebui să găsească un sinonim pentru “fără precedent”.

Cu siguranță, se face istorie. Aceasta a fost prima punere sub acuzare a unui fost președinte american. Ar putea duce, de asemenea, la prima condamnare. Dar natura fișei de acuzații a lui Trump nu a validat acumularea. Acuzația lui Trump se bazează pe o teorie juridică inedită, potrivit căreia plățile sale de bani pentru tăcere pentru a acoperi o aventură au reprezentat o conspirație pentru a câștiga alegerile. Lumea juridică este divizată în această privință. “Elefantul dă naștere unui șoarece” ar fi o exagerare, dar nu scandaloasă.

Pericolul este că acesta este genul de joc pe care Trump îl savurează. În 2015, puțini oameni raționali credeau că Trump ar putea să o învingă pe Hillary Clinton în alegerile generale, deși mass-media l-a găsit nesfârșit de bun pentru rating. “Presa câștigată” a lui Trump – cantitatea pe care a primit-o fără să plătească pentru ea – a fost fără precedent în comparație cu orice alt candidat. Înțelepciunea convențională de astăzi este aproape o copie fidelă. Trump este văzut ca fiind cel mai ușor republican pe care Joe Biden îl poate învinge anul viitor, iar canalele de televiziune relatează din nou fiecare mișcare a acestuia.

Climatul s-ar schimba dacă Trump ar fi pus sub acuzare pentru infracțiuni grave, cum ar fi obstrucționarea Congresului, reținerea de documente extrem de clasificate sau încercarea de a submina o alegere. Consensul este că una sau mai multe dintre aceste anchete vor duce la acuzații. Riscul este că, din moment ce singura punere sub acuzare relativ banală a lui Trump a fost atât de mediatizată, cuvintele pentru a le surprinde pe cele rămase ar fi deja consumate. Dacă totul este un scandal, în cele din urmă nimic nu este. Singurele date de până acum sunt că această punere sub acuzare a crescut poziția lui Trump în rândul alegătorilor republicani.

Trump are capacitatea de a scoate la iveală ce este mai rău atât în liberali, cât și în conservatori. Republicanii sunt aproape în întregime de partea lui în legătură cu fișa de acuzare din New York. Aceasta include principalii săi rivali pentru nominalizare, ceea ce reprezintă o bună măsură a neputinței dilemei lor. Dar include și figuri precum Mitt Romney, senatorul de Utah, și Bill Cassidy din Louisiana, care au votat pentru condamnarea lui Trump într-unul dintre procesele de destituire. Cu greu pot fi acuzați de lipsă de caracter. Poate că au învățat lecții greșite din eșecul ambelor condamnări.

A făcut-o și mass-media? Deși Trump îi descrie pe jurnaliști ca pe niște servitori ai unui stat corupt, simbioza dintre Trump și principalele instituții de presă este profundă. Canalele de televiziune prin cablu au cunoscut un boom în timpul anilor Trump și au înregistrat o scădere bruscă a audiențelor după ce acesta a părăsit funcția. Același lucru este valabil pentru o mare parte din presa scrisă. Deși consilierul de la Casa Albă, Kellyanne Conway, a inventat expresia “fapte alternative” ca eufemism pentru minciunile lui Trump, președinția sa a dus la o creștere a abonamentelor la surse media non-alternative. În 2016, Les Moonves, șeful de atunci al CBS, a declarat că campania lui Trump “poate că nu este bună pentru America, dar este al naibii de bună pentru CBS”. Nu există niciun motiv să credem că acest lucru s-a schimbat.

Ne confruntăm astfel cu paradoxul politicii americane de astăzi. Trump continuă să piardă alegerile; totuși, stăpânirea sa asupra partidului republican și asupra mentalităților americane nu s-a diminuat. Nu este evident ce se poate face în această privință. Închisoarea lui ar oferi o rezolvare evidentă: o mulțime de alte democrații, inclusiv Brazilia, Coreea de Sud, Israel și Africa de Sud, au încarcerat foști șefi de guvern sau de stat pentru acuzații mai mici decât cele cu care se confruntă potențial Trump. Dar aproape orice calendar realist pentru condamnarea lui Trump vine după alegerile din 2024. În plus, nimic nu îl împiedică pe un Trump încarcerat să candideze la Casa Albă.

Ceea ce îl lasă pe Joe Biden. Președintele se ține de tricotajul său. El nu a comentat problemele juridice ale lui Trump. Opinia printre cunoscătorii democrați este că acestea au fost câteva zile bune pentru Biden – și mai sunt multe altele care vor veni. Șansele lui Trump de a câștiga nominalizarea partidului său au crescut, ceea ce dă un impuls pe măsură perspectivelor de realegere ale lui Biden. Probabil că acest lucru este adevărat. Dar costurile alunecării lui Biden sunt, de asemenea, mai mari. Trump ar fi cel mai mare beneficiar de pe urma oricărui eșec suferit de Biden. Presa americană ar beneficia și ea. Aceasta din urmă este în continuare cel mai mare dușman al lui Trump și cel mai bun prieten al său.

Sursa – www.ft.com