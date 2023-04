Președintele Credit Suisse își cere scuze în timp ce banca organizează ultima adunare a acționarilor din istoria de 167 de ani

“Am vrut să ne punem toată energia și eforturile pentru a schimba situația și a readuce banca pe drumul cel bun. Mă doare că nu am avut timp să facem acest lucru și că în acea săptămână fatidică din martie planurile noastre au fost perturbate. Pentru asta îmi pare sincer rău. Îmi cer scuze că nu am mai putut să stopăm pierderea de încredere acumulată de-a lungul anilor și pentru că v-am dezamăgit.

Acesta este Axel Lehmann, președintele Credit Suisse, care se adresează acționarilor după ce a fost cumpărat la un preț redus de către UBS, punând capăt la 167 de ani de independență. Acționarii de la nici Credit Suisse

nici la UBS

vor avea șansa de a vota cu privire la această tranzacție.

Lehmann, după cum a menționat în discursul său, nu a fost la bancă în timpul numeroaselor sale scandaluri și debacle de tranzacționare, în special, dar nu numai, pierderile cauzate de explozia biroului familiei Archegos și înghețarea fondurilor legate de Greensill.

“Perioada din octombrie până în martie nu a fost suficient de lungă. O problemă de moștenire după alta văzuse deja încrederea erodată – și odată cu ea, răbdarea s-a diminuat. La asta, am eșuat. A fost prea târziu. Realitatea amară este că nu a existat suficient timp pentru ca strategia noastră să dea roade”, a declarat Lehmann.

El a spus că tranzacția “trebuia să se realizeze”, altfel banca va trebui să se restructureze în conformitate cu legislația bancară elvețiană. “Acest lucru ar fi dus la cel mai rău scenariu, și anume o pierdere totală pentru acționari, riscuri imprevizibile pentru clienți, consecințe grave pentru economie și pentru piețele financiare globale”, a spus el.

Directorul general Ulrich Körner a prezentat scuze similare. “Am rămas fără timp. Acest lucru mă umple de tristețe. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni va continua să mă afecteze pe mine personal și pe mulți alții pentru mult timp de acum încolo”, a declarat el.

El a legat în mod specific prăbușirea SVB Financial și Signature Bank de propria sa dispariție.

Sursa – www.marketwatch.com