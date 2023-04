Acţiunile Opec nu sperie pe nimeni

Opec flexionează dar piețele nu sunt impresionate de anunţurile sale.

Petrolul a crescut ieri cu peste 6%, până la 85 de dolari. Acest lucru a fost un răspuns la anunțul Opec, din weekend, conform căruia Arabia Saudită își va reduce producția cu 5%, iar membrii cartelului Opec+ vor urma cu propriile reduceri. Mișcarea a fost bogată în implicații politice. Mulți analiști susțin că aceasta marchează o schimbare strategică din partea saudiților și a aliaților lor, mai degrabă decât o mișcare tactică pentru a apăra un preț slab al petrolului. Din FT:

“Este o politică în care Arabia Saudită este pe primul loc. Își fac noi prieteni, așa cum am văzut cu China”, a declarat (Helima Croft, de la RBC Capital Markets), referindu-se la un acord diplomatic recent intermediat de Beijing între Arabia Saudită și Iran. Regatul trimitea un mesaj către SUA că “nu mai este o lume unipolară”.

Acest lucru pare a fi un lucru serios pentru noi. Așa că am fost frapați de cât de puțin au reacționat piețele luni. Acțiunile legate de petrol, de la producția în amonte până la serviciile petroliere, au explodat. Dar, având în vedere că prețurile ridicate susținute ale petrolului sunt stagflaționiste, am fost puțin surprinși să vedem câștiguri într-o varietate de alte sectoare (sănătate, materiale, produse de bază). Și mai surprinzător este faptul că randamentul obligațiunilor pe doi ani, sensibile la politici, a scăzut cu nouă puncte de bază.

Acest lucru este deosebit de notabil, având în vedere că Opec+ are un nivel istoric ridicat de control asupra prețurilor petrolului în acest moment, așa cum a susținut Daan Struyven de la Goldman Sachs. Adăugarea țărilor “+” (Rusia, Kazahstan, Mexic et al.) la cartel au crescut cota de piață a acestuia. O mai mare disciplină financiară din partea producătorilor din afara OPEC, în special din partea SUA, a redus elasticitatea prețului ofertei globale. Iar cererea globală a devenit mai inelastică, deoarece (printre altele) combustibilul pentru transport, care are puțini înlocuitori, reprezintă acum o parte mai mare din cererea totală. Dacă Opec+ vrea să joace pentru prețuri mai mari și susținute la petrol, are cărți bune.

În plus, așa cum ne-a arătat colegul nostru Derek Brower de la FT Energy Source, mulți analiști indicau deja faptul că petrolul era poziționat pentru o revenire în a doua jumătate a anului 2023, deoarece cererea reînviată din partea Chinei a împins piața în deficit. Struyven, de exemplu, spune de luni de zile că petrolul va trece de 100 de dolari până la sfârșitul anului.

Chiar dacă petrolul mai mare nu este suficient pentru a schimba semnificativ perspectivele de creștere, ne-am aștepta la o oarecare îngrijorare cu privire la efectele inflaționiste, având în vedere concentrarea monomaniacă a pieței asupra politicii Rezervei Federale. Energia reprezintă 7% din IPC și are un impact puternic chiar și asupra IPC de bază (fără alimente și energie) prin intermediul serviciilor de transport, care a fost un factor de oscilație crucial în măsurile de inflație de care Fed se preocupă cel mai mult.

Atunci de ce indiferența? Încă o dată, ni se pare că scenariul aterizării ușoare exercită un efect hipnotic asupra pieței. Dacă credeți că există o amenințare reală că economia va continua să funcționeze prea bine, efectele inflaționiste suplimentare ale prețurilor ridicate ale petrolului reprezintă un risc suplimentar nedorit. Dacă credeți că prognoza centrală este că cererea se va diminua suficient de mult pentru a reduce inflația, atunci prețurile ridicate și susținute ale petrolului nu par a fi o amenințare atât de mare.

De exemplu, iată-l pe Adam Hoyes de la Capital Economics:

Mișcările (inițiale) de pe piața obligațiunilor (cu creșterea pragurilor de inflație în urma anunțului Opec +) au fost mai mult decât inversate de la publicarea sondajului ISM Manufacturing din martie, în care indicele principal s-a prăbușit la un nou minim ciclic, iar alți indici au indicat o relaxare suplimentară a presiunilor asupra prețurilor. Nu am fi surprinși dacă acest model – prețuri mai mari la petrol, dar randamente mai mici ale titlurilor de trezorerie – ar continua și în restul acestui an, chiar dacă acestea au evoluat adesea împreună. Desigur, credem că cererea de petrol va fi slabă în restul acestui an, în condițiile în care creșterea în multe economii majore va fi, în cel mai bun caz, lentă.

Hoyes, și diverși alți analiști care au dat note similare, ar putea foarte bine să aibă dreptate. Punctul nostru de vedere este doar că există o parte a distribuției de probabilitate (20% din ea?) în care piața forței de muncă rămâne prea strânsă, iar economia nu se răcește în mod semnificativ, iar Fed trebuie să mențină ratele ridicate. În această parte a curbei, prețurile mai mari ale petrolului ar putea fi o problemă reală.

Pe de altă parte, noua și vechea narațiune a Bitcoin

Ascensiunea de 70% a Bitcoin din acest an s-a produs în două etape. Prima a fost zborul spre “shite” care a început anul, când visele unei aterizări ușoare și ale unor rate ale dobânzii mai mici au declanșat o creștere a tot felul de vechituri cu durată mare de viață. A doua a fost consecința prăbușirii Silicon Valley Bank. Pe măsură ce randamentele obligațiunilor au scăzut, prețul bitcoin a explodat. Potrivit CoinShares, fluxurile de investiții în produse de investiții în criptomonede au atins cel mai ridicat nivel de la jumătatea anului 2022.

După o serie de acțiuni de preț ciudat de stabile în a doua jumătate a anului trecut, aceasta este o mare schimbare. Un raliu pe fondul unei panici bancare este o adevărată bomboană pentru bitcoineri. Iar noua poveste criptografică este aceeași poveste criptografică veche: oamenii își pierd rapid încrederea în bănci și se îndreaptă spre bitcoin.

Aici, de exemplu, este Balaji Srinivasan, fostă figură de top la Coinbase și Andreesen Horowitz, învârtind un fir luna trecută despre motivul pentru care o “criză financiară invizibilă” este pe cale să provoace hiperinflație și adoptarea în masă a bitcoin. El susține că a pariat 1 milion de dolari că acest lucru se va întâmpla până în iunie:

Băncile centrale, băncile și autoritățile de reglementare bancară știau cu toții că va avea loc o prăbușire uriașă – expresia este “pierderi nerealizate”. Dar nu te-au anunțat niciodată pe tine, deponentul …

Este unchiul Sam Bankman-Fried. La fel cum SBF a folosit depozitele tale pentru a cumpăra shitcoins, folosind trucuri contabile pentru a se păcăli pe sine și pe alții să folosească banii, la fel au făcut și băncile …

Toți au folosit depozitele pentru a cumpăra ultima monedă de rahat: titluri de trezorerie americane cu termen lung. Și toți au fost (distruși) în același timp, în același mod, pentru că au cumpărat același activ de la același vânzător care l-a devalorizat în același timp: Fed …

Deci, oricine care a pariat pe Treasuries pe termen lung a fost ucis în 2021. Și acum, oricine care pariază pe trezoreriile pe termen scurt va fi ucis în 2023. Cel mai rău loc absolut în care te poți afla este să ai cantități mari de active blocate în bonuri de trezorerie pe trei luni. Rata dobânzii de ~5% oferită de marile bănci (G-SIB) este o capcană. Majoritatea conturilor bancare fiat sunt acum o capcană, pentru acele țări ai căror bancheri centrali au urmat Fed …

Acesta este momentul în care lumea se redenumește pe Bitcoin ca aur digital, revenind la un model foarte asemănător cu cel de dinainte de secolul XX.

Acest lucru este un pic nebunesc (care este cel mai rău scenariu pentru Trezoreriile pe trei luni cu un randament de 4,6%?), deși prima bucată din povestea lui Srinivasan este lizibilă. Dacă băncile ar fi trebuit să contabilizeze sau nu pierderile de la valoarea de piață pentru titlurile de valoare cu scadență lungă este o dezbatere vie. Dar nu putem face saltul de la “Trezoreriile pe termen lung au fost ucise” la “lumea este pe cale să renunțe la moneda fiduciară”.

Există o poveste mai credibilă pentru trimestrul de succes al bitcoin: lichiditatea. Daniel Clifton de la Strategas calculează că factorii de decizie politică din SUA au injectat net 755 de miliarde de dolari în lichidități în primul trimestru al acestui an, în timp ce anul trecut au fost în scădere netă de lichidități pe tot parcursul anului trecut. Corelația dintre modificările de lichiditate și prețul bitcoin pare strânsă:

De ce ar trebui ca injecțiile de lichiditate să ajute bitcoin? Ne-a plăcut această ilustrație a strategului Citi, Matt King, pe podcastul Odd Lots de la Bloomberg de săptămâna trecută, despre modul în care investitorii se înghesuie în active mai riscante:

Pentru mine, este vorba într-adevăr despre acest echilibru între câți bani are sectorul privat în raport cu câte active sunt disponibile pentru a absorbi acești bani …

Nu puteți vedea toate aceste părți în mișcare, dar ceea ce cred că se întâmplă este că tipul care ar fi cumpărat facturi cumpără obligațiuni, tipul care ar fi cumpărat obligațiuni cumpără credite IG, tipul care ar fi cumpărat IG cumpără credite cu randament ridicat, și așa mai departe …

Cele mai bune corelații (cu injecțiile de lichiditate ale băncii centrale) pe care le găsesc dintre toate sunt exact cu cele mai populare active, cum ar fi criptomonedele sau acțiunile Tesla.

În acest sens, criza bancară, forțând o nouă rundă de sprijin de lichiditate, a ajutat într-adevăr bitcoin dincolo de impulsul narativ, deși nu din motivele pe care le sugerează Srinivasan. Tensiunile sistemice ridică bitcoin nu pentru că discreditează sistemul financiar, ci pentru că răspunsurile de reglementare sunt bune pentru speculatori. (Ethan Wu)

Sursa – www.ft.com