De ce Snap este brusc eligibilă pentru a se alătura S&P 500

Oferta publică inițială a Snap Inc. a dus la schimbări care au interzis companiei și altora ca ea să se alăture principalilor indici bursieri, dar cel puțin un furnizor important de indici a decis să renunțe la aceste limitări după mai puțin de șase ani.

S&P Dow Jones Indices a anunțat luni după-amiază că o regulă din 2017 care interzicea companiilor cu mai multe clase de acțiuni să se alăture unor indici precum S&P 500

SPX,

+0.33%

a fost abandonată. Măsura vine după ce managerul indicilor s-a consultat cu “participanții de pe piață” la sfârșitul anului trecut pentru a discuta mai multe potențiale modificări ale politicii.

Snap

SNAP,

+1.78%

a fost copilul poster al schimbării inițiale, după ce compania-mamă a aplicației mobile Snapchat a devenit publică în 2017 prin vânzarea unei clase de acțiuni fără drept de vot. Această mișcare fără precedent a asigurat faptul că cofondatorii Evan Spiegel și Bobby Murphy vor păstra puterea absolută asupra companiei lor chiar și în timp ce vindeau acțiuni către public.

Mișcarea Snap a fost o accelerare a unei abordări folosite de o generație de companii de tehnologie din Silicon Valley pentru a se asigura că fondatorii au păstrat controlul asupra companiilor lor chiar și în timp ce vindeau acțiuni către public. Companii precum compania mamă a Facebook, Meta Platforms Inc.

META,

-1.19%

și Alphabet Inc., compania mamă a Google.

GOOGL,

-2.66%

GOOG,

-2.78%

au folosit structuri similare care au oferit liderilor lor acțiuni speciale care includeau drepturi de vot sporite, pe care Snap le-a dus mai departe, oferind drepturi de vot zero.

Din 2017: Reacția Snap, capitularea Facebook nu va opri structurile de acțiuni favorabile fondatorilor

Ca răspuns, FTSE Russell a stabilit reguli privind punerea voturilor în mâinile publicului în timp ce vinde acțiuni, iar S&P Dow Jones Indices a interzis complet tuturor companiilor care aveau mai multe clase de acțiuni să se alăture indicilor săi de bază. În timp ce regula FTSE Russell – care impune ca cel puțin 5% din voturi să se afle în mâinile investitorilor publici – rămâne în vigoare, S&P Dow Jones Indices va renunța acum complet la regula sa, după ce aproximativ 80% dintre respondenți au votat în favoarea unei schimbări în 2017.

Au existat și alte opțiuni în afară de renunțarea completă la regulă. Participanților la procesul de consultare li s-au oferit mai multe opțiuni și li s-a cerut să le clasifice, inclusiv interzicerea companiilor care oferă publicului doar acțiuni fără drept de vot – cum ar fi Snap – sau permiterea companiilor care stabilesc prevederi de “expirare” care, în cele din urmă, ar readuce toate acțiunile la drepturi de vot egale.

Investitorii doresc schimbări, dar fondatorii precum Mark Zuckerberg îi rețin

Snap a refuzat să comenteze luni după-amiază.

Schimbarea pentru a permite tuturor companiilor cu mai multe clase de acțiuni să se alăture indicelui S&P Composite 1500 și indicilor săi cu mai multe componente intră în vigoare începând de luni, a anunțat S&P Dow Jones Indices, deși nu au fost efectuate imediat modificări la niciun indice. Acțiunile de urmărire vor continua să nu fie eligibile pentru includere, potrivit anunțului.

În timp ce Snap se topește, fondatorii săi se asigură că protejează persoanele care contează – ei înșiși

Sursa – www.marketwatch.com