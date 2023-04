Sezonul Isa, din acest an, este o debandadă

Modificările fiscale din aprilie înseamnă că a existat o creștere de aproape patru ori mai mare a numărului de investitori care au făcut o “Bed și Isa” – vânzarea de dețineri în conturile de investiții generale și răscumpărarea în cadrul unui pachet Isa de acțiuni și acțiuni, potrivit AJ Bell.

Investitorii mai au câteva zile pentru a vinde și a utiliza întreaga forță a alocației lor de impozitare a câștigurilor de capital înainte de a fi redusă pe 6 aprilie, protejându-și activele de impozitele CGT și de dividende.

Mai mult, creșterea ratelor dobânzilor a reaprins piața Isa de numerar. Multe conturi de economii tradiționale plătesc rădăcina pătrată a nimicului, dar cele mai bune oferte de Isa de numerar oferă rate de 4 la sută sau mai mult – presupunând că vă puteți pune efectiv banii într-unul.

Cash Isas a fost extrem de popular în acest an, în special în rândul persoanelor cu venituri mari, deoarece, pentru prima dată în timp, este posibil ca dobânda de economisire să fie suficientă pentru ca acestea să fie nevoite să plătească impozite.

Cu toate acestea, transferul cash Isa la un furnizor care oferă o rată mai bună a dobânzii este mai ușor de spus decât de făcut.

Când Barclays a lansat oferta sa de 4 la sută Isa la sfârșitul anului trecut, am aplicat și am deschis unul în câteva secunde online, deoarece aveam deja un alt cont Barclays. Cu toate acestea, soțul meu nu a făcut-o, iar transferul său este încă “în curs”.

Deoarece sucursala noastră locală Barclays a devenit recent un PizzaExpress, el a trebuit să facă o programare într-o altă parte a Londrei și să stea la coadă timp de o oră pentru a arăta cuiva actul său de identitate și pentru a deschide un cont. Formularele de transfer au fost apoi trimise prin poștă, semnate și trimise înapoi (greva poștală nu a ajutat), dar iată-ne aproape în aprilie și transferul său este încă “în așteptare”.

El a trebuit să dea mai multe telefoane frustrante atât la furnizorii de Isa vechi cât și la cei noi în încercarea de a face lucrurile să se miște, dar este unul dintre cei norocoși – cel puțin a reușit să obțină o programare și să deschidă un cont înainte ca Barclays să reducă cea mai bună rată la 3,2% la mijlocul lunii martie!

Toate băncile sunt foarte neexperimentate atunci când vine vorba de a se ocupa fără probleme de transferurile Isa

Barclays a recunoscut că ratele în creștere au “determinat o activitate mult mai mare în acest an”, asigurând clienții din limbo de transfer că dobânda va fi antedatată și, atâta timp cât au deschis contul înainte de 14 martie, rata de 4 la sută se va aplica în continuare.

Santander, care a lansat săptămâna aceasta un Isa de numerar lider de piață care plătește 4,25%, ar putea învăța multe din încurcătura de la Barclays.

Dar adevărul este că toate băncile sunt foarte neexperimentate atunci când vine vorba de a se descurca fără probleme cu transferurile Isa.

Sâmbăta trecută, în timp ce făceam cești de ceai liniștitoare pentru soțul meu iritat, a sosit un e-mail de la un cititor: “Peste patru luni pentru a face un transfer Isa și încă nu s-a făcut – ajutor!”

Andrew, în vârstă de 71 de ani, gestionează afacerile financiare ale unei mătuși iubite în vârstă de 90 de ani, acum, din păcate, cu o sănătate foarte precară. În noiembrie, anul trecut, el a decis să își diminueze riscul și să îi transfere acțiunile și acțiunile Isa de la Handelsbanken la un Isa de numerar la Lloyds Bank. A trebuit să meargă la o sucursală pentru a face acest lucru (verificări de identitate și semnături umede), dar apoi … nimic.

“Am petrecut peste 25 de ore în total la telefon la Lloyds, am vizitat sucursala mea locală, am scris directorului lor general și am ridicat un caz la Ombudsmanul financiar, dar tot nu s-a întâmplat nimic”, a scris el.

Și suma de bani care lipsește? Doar 150.000 de lire sterline.

Ei bine, vestea bună este că, după ce FT Money a intervenit în numele lui Andrew, Lloyds a rezolvat problema. “Ne pare foarte rău … și recunoaștem pe deplin că durata de timp nu este acceptabilă “, a declarat banca, adăugând că va face o plată suplimentară “ca recunoaștere a experienței slabe”, pe lângă compensația și dobânda pierdută care au fost deja promise.

“Nu pot să vă mulțumesc îndeajuns. Aceasta a fost o astfel de îngrijorare cu sănătatea mătușii mele care se deteriorează rapid, dar, din fericire, au existat alte fonduri pe care le puteam folosi”, a spus Andrew.

Încă o dată, problema cheie a fost utilizarea formularelor de hârtie în loc de cereri de transfer digitale – ceva ce Financial Ombudsman Service spune că este o problemă larg răspândită în special cu Isas de numerar.

Ultimele sale statistici arată că au existat plângeri 264 cu privire la cash Isas în cele trei luni până la sfârșitul lunii decembrie 2022; o creștere de 64% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Fără surpriză, problemele de transfer au fost în spatele majorității acestor plângeri. UK Finance, organismul comercial al industriei bancare, stabilește un obiectiv de șapte zile pentru transferurile Isa, iar propriile îndrumări ale HM Revenue & Customs nu depășesc 14 zile lucrătoare.

Cu toate acestea, este din ce în ce mai evident că natura arhaică a transferurilor Isa, agravată de numărul tot mai mic de sucursale bancare și de dificultățile de comunicare semnificativă cu personalul bancar, înseamnă că este practic imposibil pentru mulți economiști să acceseze ratele anunțate pentru conturile de top.

Strategia mea de a avea puțini bani la opt bănci diferite s-a dovedit a fi înțeleaptă – dacă sunteți clasificat ca “client existent”, puteți obține mai ușor accesul la rate preferențiale, atâta timp cât puteți ține evidența multiplelor parole.

Cu toate acestea, odată cu graba uriașă de a proteja dobânzile de numerar și de economii de impozitare, mă tem că numărul de plângeri privind transferurile Isa de numerar nu poate decât să crească – cu siguranță un domeniu al pieței în care este foarte necesară datoria de consum care urmează să fie impusă companiilor de servicii financiare.

Vă las cu o ultimă idee pe care să o strecurați înainte de 6 aprilie.

Bogat sau sărac, fiecare gospodărie din Marea Britanie a primit o reducere de 400 de lire sterline la facturile de energie în anul fiscal curent. Aceste credite de 66 de lire sterline pe lună vor înceta acum – dar dacă familia dvs. nu va observa cu adevărat impactul financiar, poate că ați putea lua în considerare donarea reducerii dvs. către o organizație caritabilă pentru sărăcia de combustibil?

Milioane de oameni se luptă în continuare să își plătească facturile de energie, iar aceasta este o problemă deosebită pentru 4,5 milioane de clienți care utilizează contoare cu plată anticipată. Rămânerea fără credit îi va lăsa literalmente în întuneric.

Acesta este motivul pentru care am donat cele 400 de lire sterline Fundației Fuel Bank și CapUK, care se confruntă în continuare cu o cerere record de vouchere pentru combustibil din partea clienților cu plată anticipată care nu își permit să își completeze alimentarea. Ambele organizații de caritate lucrează îndeaproape cu băncile de alimente, care se luptă cu o scădere a donațiilor.

De când am început campania #donatetherebate în FT, aceste organizații de caritate mi-au spus că au primit multe zeci de mii de lire sterline în donații de la cititorii noștri – un imens mulțumesc tuturor celor care au făcut acest lucru.

Contribuabilii britanici pot, desigur, să își mărească donația prin adăugarea Gift Aid. Dacă sunteți un contribuabil cu o rată mai mare sau suplimentară de impozitare și donați până la 5 aprilie, puteți cere înapoi mai multe impozite atunci când vine factura din ianuarie anul viitor – și dacă vă simțiți foarte generos, ați putea dori să donați și asta.

Sursa – www.ft.com