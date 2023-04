Germania încearcă să limiteze sfera de acțiune a Bruxelles-ului în privința planurilor de reducere a datoriei naționale

Germania dorește reguli mai stricte de reducere a datoriei pentru țările cu datorii mari și restricții mai stricte privind sfera de acțiune a Comisiei Europene pentru a conveni cu capitalele UE asupra planurilor fiscale, în timp ce blocul se pregătește pentru o revizuire radicală a normelor bugetare ale Uniunii.

Într-un document de politică văzut de Financial Times, Berlinul a cerut ca ratele datoriei în raport cu PIB ale țărilor puternic îndatorate să scadă cu 1 punct procentual pe an. Pentru țările cu datorii mai puțin împovărătoare, cerința minimă ar putea fi de 0,5 puncte procentuale pe an.

Conform normelor actuale, statele membre a căror datorie depășește 60% din PIB trebuie să planifice o reducere de 1/20 de punct pe an a acestei poveri – o viteză pe care chiar și capitalele hawkish recunosc că poate fi nerealist de draconică.

Documentul german alimentează o dezbatere în creștere despre revizuirea regulilor fiscale ale blocului. Acesta încearcă să limiteze propria propunere a Comisiei de a încheia acorduri la comandă cu fiecare stat membru în parte atunci când stabilește calea și ritmul de readucere a finanțării publice în conformitate cu normele.

Ministrul german de finanțe, Christian Lindner, s-a arătat sceptic cu privire la lăsarea la latitudinea Comisiei de a elabora și supraveghea aceste planuri bilaterale. Ministerul german de finanțe a fost, din punct de vedere istoric, neîncrezător în rolul Comisiei ca organism de aplicare a normelor fiscale, având în vedere indulgența de care a dat dovadă în trecut față de deficitele bugetare și eforturile de reducere a datoriei unor țări precum Franța – și chiar Germania.

În încercarea de a restricționa discreția Comisiei atunci când aprobă aceste planuri, Berlinul pledează pentru “criterii de referință cantitative și garanții comune, care sunt esențiale pentru un cadru fiscal reformat”. Documentul german propune, de asemenea, modalități suplimentare de limitare a creșterii cheltuielilor publice în rândul țărilor cu datorii mari.

Într-un efort de a răspunde solicitărilor de protejare a cheltuielilor pentru prioritățile cheie în domeniul ecologic și digital, documentul german sugerează modificări pentru a se asigura că cheltuielile legate de programele UE, cum ar fi planul de redresare post-Covidiu, beneficiază de un tratament favorabil. Cu toate acestea, probabil că va întâmpina rezistență din partea statelor membre cu datorii publice mari, care caută planuri personalizate de reducere a datoriei care să lase o marjă de manevră suficientă pentru investiții publice.

Ministerul german de finanțe nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Dezbaterea privind forma Pactului de stabilitate și creștere al UE – conceput pentru a impune disciplina fiscală statelor membre – se reia treptat după ce a fost suspendată în timpul pandemiei. Miniștrii de finanțe au convenit luna trecută că noua legislație ar trebui să fie împinsă în acest an, în timp ce încearcă să stabilească un cadru îmbunătățit înainte ca regulile să reintre în vigoare în 2024.

UE încearcă să simplifice o carte de reguli fiscale care, de ani de zile, a suferit de o aplicare inegală și, în același timp, nu a reușit să stimuleze în mod adecvat investițiile publice esențiale.

Sursa – www.ft.com