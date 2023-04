În condițiile în care șomajul a scăzut la 3,5%, este aceasta ultima ta șansă de a părăsi nava?

Economia americană a adăugat 236.000 de locuri de muncă în martie, puțin mai puțin decât cele 238.000 prevăzute de economiștii chestionați de Wall Street Journal. Rata șomajului a scăzut la 3,5% în martie, de la 3,6% în februarie.

Cele mai recente date au fost calculate înainte de prăbușirea Silicon Valley Bank și Signature Bank luna trecută, un eveniment care ar putea duce la înăsprirea criteriilor de creditare de către bănci în lunile următoare. (Sectorul tehnologic a pierdut peste 168.000 de locuri de muncă de la începutul anului 2023).

Statele Unite au creat aproximativ 311.000 de locuri de muncă în februarie și 504.000 în ianuarie.

Ambele au depășit cu ușurință cele mai multe așteptări ale economiștilor, iar cele mai recente cifre sunt susceptibile de a declanșa mai multă îngrijorare la Rezerva Federală cu privire la inflație.

Dar ce înseamnă acest lucru pentru lucrătorii care doresc să câștige mai mulți bani pentru a ține pasul cu inflația – și care cred că schimbarea locului de muncă este cea mai bună șansă de a obține o creștere semnificativă a salariului? Ce se întâmplă cu cei care sunt nefericiți la locul de muncă și doresc să facă o schimbare? Este situația ocupării forței de muncă încă suficient de stabilă pentru a-și asuma această șansă?

Creșterea de peste 200.000 în numărul de locuri de muncă din martie este încă considerată o performanță destul de puternică, mai ales având în vedere că SUA a adăugat o medie de 173.000 de noi locuri de muncă pe lună în anul dinaintea debutului pandemiei din 2020.

“Deși situațiile variază foarte mult în funcție de locații și de sectoarele de ocupare a forței de muncă, este încă un moment bun pentru a căuta un loc de muncă”, a declarat Mark Hamrick, șeful biroului din Washington, D.C. al Bankrate.com. “Departamentul Muncii spune că au existat aproape 10 milioane de locuri de muncă vacante la ultima numărătoare, ceea ce indică aproximativ 1,7 locuri de muncă deschise pentru fiecare persoană șomeră.”

Un cec de salariu stabil – și mai mare – este un motivator pentru mulți dintre cei care sar de la un loc de muncă la altul. “Datele recente de la ADP indică faptul că cei care își schimbă locul de muncă primesc creșteri salariale care sunt de aproximativ două ori mai mari decât cei care rămân pe loc”, a spus Hamrick. “Din propriul nostru sondaj Bankrate privind persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, știm că lucrătorii încearcă să echilibreze dorința de a obține un salariu mai mare cu condiții de lucru mai optime.”

Daniel Zhao, economist principal și manager senior pentru știința datelor la site-ul de carieră Glassdoor, a remarcat că piața forței de muncă rămâne “surprinzător de rezistentă”, spunând: “Ofertele de locuri de muncă sunt încă mult peste nivelurile prepandemice, dar, pe măsură ce piața forței de muncă se răcește, cei care caută un loc de muncă vor trebui să reconsidere cât de mult apreciază trecerea la un loc de muncă mai bun față de blocarea securității locului de muncă.”

Companiile continuă să angajeze, a spus Zhao, și rămân oportunități pentru persoanele care se documentează. Și, a adăugat el, “costul emoțional și financiar al rămânerii la un loc de muncă prost nu ar trebui subestimat”. Întotdeauna este un moment bun pentru a ieși dintr-un loc de muncă prost”.

Nori de furtună

Dar există nori de furtună la orizont. “Aceasta va fi probabil o piață a muncii mai dificilă pentru cei care vor absolvi colegiile și universitățile în această primăvară, în funcție de specializările și aptitudinile lor”, a spus Hamrick. “Tehnologia, după cum știm, a fost lider în ceea ce privește reducerile de locuri de muncă, iar această condiție ar putea prevala pentru o vreme. (Pe) termen mai lung, aceasta va continua să fie o parte vitală și importantă a economiei americane și globale”.

O serie de giganți din Silicon Valley au anunțat deja reduceri de locuri de muncă în 2023. Printre aceștia se numără – respirație profundă – Amazon.com Inc.

AMZN,

+0.95%,

DocuSign Inc.

DOCU,

+0.97%,

Salesforce Inc.

CRM,

-1.41%,

Zoom Video Communications Inc.

ZM,

+1.05%,

eBay Inc.

EBAY,

-0.64%,

Dell Technologies Inc.

DELL,

-1.40%,

PayPal Holdings Inc.

PYPL,

+1.83%,

Intel Corp.

INTC,

-0.06%,

Microsoft Corp.

MSFT,

+2.55%,

Spotify Technology

SPOT,

+0.94%

și Alphabet Inc., compania mamă a Google.

GOOGL,

+3.78%.

Mulți lucrători s-au simțit în ultimele luni ca în ape tulburi, fie pentru că nu sunt plătiți suficient pentru a ține pasul cu creșterea costului vieții, fie pentru că au fost concediați de la locuri de muncă ce păreau sigure. Iar modul în care au fost făcute unele anunțuri a dus, în unele cazuri, la reacții negative pe rețelele de socializare.

Erik Bernstein, președinte al Bernstein Crisis Management, poate vedea cum unele dintre aceste concedieri din domeniul tehnologiei ar putea speria lucrătorii din alte industrii. “Angajatorii trebuie să fie conștienți de faptul că disponibilizările pe scară largă sunt întotdeauna demne de știri, și mai ales acum, cu ochii națiunii pe cifrele de șomaj și cu un val de eforturi de reducere a numărului de companii prost gestionate în memoria recentă”, a declarat el pentru MarketWatch.

“Primul lucru pe care cei mai mulți oameni vor să știe când citesc despre pierderi sau câștiguri de locuri de muncă este: ce înseamnă asta pentru mine? ”

“Deși uneori nu ai de ales decât să concediezi angajați, modul în care gestionezi acest proces determină adesea dacă rămâne la nivelul unei realități nefericite sau escaladează la un eveniment cu potențial de afectare a reputației pe termen lung”, a adăugat el.

"Mi-aș imagina că această întrebare este pusă foarte mult", a spus Bernstein, "în special în industriile greu afectate, cum ar fi tehnologia, iar dacă angajatorii nu oferă un răspuns, garantez că angajații lor se îndreaptă spre moara de zvonuri online, ceea ce probabil îi va lăsa și mai îngrijorați cu privire la viitor."

Un motiv pentru care lucrătorii ar putea rămâne pe loc este siguranța locului de muncă, a remarcat Hamrick. “Deoarece majoritatea oamenilor se bazează pe venitul de la locul de muncă, menținerea consistenței și calității acestui flux de venit este esențială pentru atingerea obiectivelor financiare, cum ar fi economisirea pentru situații de urgență și pensionare, precum și plata datoriilor”, a spus el.

Și amintirea acelor zile de început ale pandemiei este încă proaspătă. “Am fost martori fie de la distanță, fie la prima mână”, a spus el, “că atunci când milioane de americani și-au pierdut locurile de muncă în primele luni ale pandemiei, cei care nu aveau suficiente economii de urgență au avut nevoie de ajutor din partea organizațiilor de caritate pentru a păstra mâncarea pe masă”.

Sursa – www.marketwatch.com